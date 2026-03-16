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बिहार की जीत के बाद राज्यसभा में कितनी मजबूत हुई NDA? जानिए नए समीकरण में कौन-सी पार्टी के पास कितनी सीटें?

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है. यहां सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं. 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.

Published date india.com Published: March 16, 2026 9:18 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
बिहार की जीत के बाद राज्यसभा में कितनी मजबूत हुई NDA? जानिए नए समीकरण में कौन-सी पार्टी के पास कितनी सीटें?

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा (Rajya Sabha Elections 2026) की कुल 11 सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग के बाद नतीजे धीरे-धीरे साफ होते जा रहे हैं. BJP की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटें जीत ली हैं. इस जीत के साथ ही नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) राज्यसभा पहुंच गए हैं. वहीं, ओडिशा में काउंटिंग जारी है. जबकि, हरियाणा में कांग्रेस की आपत्ति के बाद काउंटिंग रोकी गई है.

कुल 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था. 7 राज्यों की 26 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार निर्वाचित हो जाने के कारण 16 मार्च को सिर्फ 3 राज्यों की 11 सीटों पर ही वोट डाले गए. इनमें बिहार की 5, हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटें शामिल हैं. इन सीटों पर कुल 14 कैंडिडेंट अपनी किस्मत आज़मा रहे थे. आइए जानते हैं बिहार की पांचों सीटे जीतने के बाद राज्यसभा की कैसी होगी तस्वीर? NDA के पास कुल कितने नंबर हो गए? विपक्ष का क्या हाल है? किस राज्य में कौन से उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:-

बिहार से कौन-कौन पहुंचा राज्यसभा?
बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर NDA के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं. मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (JDU), BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर (JDU), उपेन्द्र कुशवाहा (RLSM) और शिवेश राम (BJP) राज्यसभा पहुंच गए हैं. विपक्ष ने छठे उम्मीदवार के तौर पर अमरेंद्र धारी सिंह (RJD) को उतारा था.

हरियाणा में वोट विवाद पर काउंटिंग रुकी
हरियाणा में की 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. 3 वोटों पर ऑब्जेक्शन लगने के बाद अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी है. हरियाणा की एक सीट के लिए BJP ने संजय भाटिया को उतारा था. निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर सतीश नांदल भी अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बौद्ध मैदान में हैं. परमवीर सिंह, भरत बेनीवाल और अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन लगी है. चुनाव आयोग को शिकायत भी दी गई है.

हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं. 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं. जीत के लिए 31 वोट जरूरी हैं. यहां BJP के 48 विधायक हैं. इसलिए एक सीट पर BJP प्रत्याशी संजय भाटिया का जीतना तय है. कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं. ये एकजुट रहे, तो पार्टी प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध को 31 से ज्यादा वोट मिल सकते हैं. क्रॉस वोटिंग हुई तो नतीजे पलट सकते हैं. जबकि, BJP के 17 वोट बचेंगे, जो निर्दलीय सतीश नांदल को जा सकते हैं. निर्दलीय और इनेलो के 2 विधायक भी समर्थन दें, तो संख्या 22 हो सकती है.

ओडिशा में किसका पलड़ा भारी?
ओडिशा की 4 सीटों पर मनमोहन सामल और सुजीत कुमार (BJP), दिलीप राय (निर्दलीय), BJD से संत्रुप्त मिश्रा और दत्तेश्वर होता अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. जीत के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए. BJP की सरकार होने के नाते इसके दोनों प्रत्याशी मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की जीत तय है. BJD के पास 48 वोट हैं. उसने 2 उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें संत्रुप्त मिश्रा भी जीत जाएंगे. लेकिन, चौथी सीट के लिए BJD के दत्तेश्वर होता और निर्दलीय कैंडिडेट दिलीप राय के बीच मुकाबला होगा. BJP ने दिलीप राय को समर्थन दिया है. इसलिए जाहिर तौर पर इनके जीतने की संभावना ज्यादा है. कांग्रेस के 14 और CPM का एक विधायक दत्तेश्वर होता के साथ है. ऐसे में इस सीट पर भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है.

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राज्यसभा में कुल 245 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 122
राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 122 है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं राज्यसभा का पदेन सभापति हैं. जेपी नड्डा सदन के नेता हैं. मल्लिकार्जुन खरगे सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं.

राज्यसभा में NDA के पास कुल कितने नंबर?
संसद के उच्च सदन में BJP सबसे बड़ी पार्टी है. उसके फिलहाल 103 सांसद हैं. अब बिहार की 2, ओडिशा की 2 और हरियाणा की 1 सीट जीतने के बाद BJP के अकेले कुल 108 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे. NDA में शामिल AIDMK के 5, JDU के 4, NCP के 4, TDP के 2, UPPL के 2, SHS के 2, AGP के 1, JDS के 1, NPP के 1, RLD के 1, RLM के 1, RPIA के 1, PMK के 1, IND के 3 और NOM के 6 सांसद हैं. इस तरह राज्यसभा में NDA के कुल नंबर 141 हो जाते हैं. ये बहुमत से 19 सीटें ज्यादा हैं.

विपक्षी गठबंधन INDIA के कितने नंबर?
28 सदस्यों के साथ राज्यसभा में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. इसके बाद AITC के 13, DMK के 8, SP के 4, CPIM के 3, JKNC के 3, RJD के 3, CPI के 2, IUML के 2, JMM के 2, NCP-SP के 1, SSUBT के 1, DMDK के 1, KCM के 1, MNM के 1 और IND के 1 सांसद हैं. इस तरह INDIA के नंबर 74 हैं. इसके अलावा अन्य में AAP के 10, YSRCP के 7, BJD के 6, BRS के 3, BSP के 1 और MNF के एक सांसद हैं. ये न तो NDA में शामिल हैं और न ही INDIA का हिस्सा हैं. अब जानिए निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार कौन-कौन हैं?

महाराष्ट्र से 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:-
शरद पवार (NCP-शरद)
रामदास आठवले (RPI-आठवले)
विनोद तावड़े (BJP)
रामराव वडुकुटे (BJP)
माया इवनाते (BJP)
ज्योति वाघमारे (शिवसेना -शिंदे)
पार्थ पवार (NCP)

तमिलनाडु से 6 कैंडिडेट को निर्विरोध चुना गया है:-
तिरुची शिवा (DMK)
जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन (DMK)
एम क्रिस्टोफर तिलक (कांग्रेस)
एल के सुदीश (DMDK)
एम थंबीदुरई (AIADMK)
अंबुमणि रामदास (PMK)

पश्चिम बंगाल से 5 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हैं:-
राहुल सिन्हा (BJP)
बाबुल सुप्रियो (TMC)
पूर्व डीजीपी राजीव कुमार (TMC)
सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी (TMC)
कोएल मलिक (TMC)

असम से 3 कैंडिडेट चुन लिए गए हैं:-
जोगेन मोहन (BJP)
तेरोस गोवाला (BJP)
प्रमोद बोरो (UPPL)

तेलंगाना से 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:-
अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस)
वेम नरेंद्र रेड्डी (कांग्रेस)

छत्तीसगढ़ से 2 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं:-
लक्ष्मी वर्मा (BJP)
फूलो देवी नेताम (कांग्रेस)

हिमाचल प्रदेश से इकलौता कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच गया है:-
अनुराग शर्मा (कांग्रेस)

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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