Rajya Sabha Elections 2026 10 States 36 Seats Nomination Voting Process Result Date All Detail

Rajya Sabha Election: कब है राज्यसभा चुनाव, कहां खाली हैं कितनी सीटें, किस दिन आएंगे नतीजे? यहां देखें डिटेल्स

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है. यहां सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं. 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.

राज्यसभा एक स्थायी सदन है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं.

CM नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार की जनता को जोर का झटका दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़कर अब दिल्ली जाने का फैसला किया है. पटना से दिल्ली जाने का रास्ता राज्यसभा से निकलेगा. यानी नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने गुरुवार को बिहार विधानसभा पहुंचकर नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है. बिहार में नीतीश कुमार ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री वही बने. ऐसे में नीतीश के इस मूव के बाद लोग राज्यसभा इलेक्शन के बारे में सर्च कर रहे हैं. आइए जानते हैं कब है राज्यसभा का चुनाव? कितने राज्यों की कितनी सीटों पर होगी वोटिंग? कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव? राज्यसभा में अभी किस पार्टी के पास कितने सांसद:-

राज्यसभा की कितने सीटों पर होना है चुनाव?

राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल में होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं. 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है. जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 NDA के पास हैं, जबकि 25 पर विपक्ष का कब्जा है. इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा.

वोटिंग कब होगी?

16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी. उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी.

राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल?

राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था. 5 मार्च को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है. 9 मार्च तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं. 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी. 20 मार्च तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

किस राज्य में खाली हैं कितनी सीटें?

हिमाचल प्रदेश में 1, असम में 2, हरियाणा में 2, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 5, महाराष्ट्र में 7, ओडिशा में 4, छत्तीसगढ़ में 2, तेलंगाना में 2 और तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं. इनके लिए चुनाव हो रहे हैं.

किन सदस्यों की वजह से खाली हुईं ये सीटें?

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद शरद पवार (NCPSP), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना UBT), डॉ. भागवत कराड (BJP, डॉ. फौजिया खान ( NCP), धैर्यशील पाटिल (शिवसेना शिंदे गुट), रजनी पाटिल (कांग्रेस) और रामदास आठवले (RPI) का टर्म 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है. इसलिए ये सीटें खाली हो रही हैं.

ओडिशा से राज्यसभा सांसद ममता मोहंता (BJD), मुजीबुल्ला खान (BJD), सुजीत कुमार (BJD), निरंजन बिशी (BJD) का टर्म 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है. इस वजह से इन सीटों पर चुनाव होना है.

तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद एनआर एंलगो(DMK), पी. सेल्वारासु (DMK), एम थंबीदुरई (AIADMK), तिरुचि शिवा (DMK), कनिमोझी एनवीएन सोमू (DMK) और जीके वासन (तमिल मनीला कांग्रेस) का टर्म भी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है.

पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले (TMC), ऋतुब्रत बनर्जी (TMC), विकास रंजन भट्टाचार्य (CPIM) का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जबकि मौसम नूर (TMC) और सुब्रत बक्शी (TMC) की सीट 5 जनवरी से खाली पड़ी है.

असम से राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली (BJP), भुवनेश्वर ललिता(BJP) और अजीत कुमार भुइयां(असम जातीय परिषद) 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. इस वजह से ये सीटें खाली हो जाएंगी.

बिहार से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह (RJD), प्रेमचंद गुप्ता (RJD), रामनाथ ठाकुर (JDU), उपेंद्र कुशवाहा (RLSP) और हरिवंश नारायण सिंह (JDU) का टर्म 9 अप्रैल को पूरा हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी (कांग्रेस) और फूलो देवी नेताम (कांग्रेस) 9 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे.

हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी (कांग्रेस) और रामचंद्र जांगड़ा (BJP) का टर्म 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है.

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी (BJP) 9 अप्रैल को रिटायर हो रही हैं.

तेलंगाना से राज्यसभा सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस) और केआर सुरेश रेड्डी (कांग्रेस) 9 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं.

कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव?

राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है. राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. वोटर्स नहीं, बल्कि वोटर्स की ओर से चुने गए विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट करते हैं. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है. वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है. इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है.

कैसे होती है वोटिंग?

चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा. किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा.

राज्यसभा में NDA और INDIA के नंबर?

राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 122 है. यहां BJP सबसे बड़ी पार्टी है. उसके 103 सांसद हैं. 27 सदस्यों के साथ राज्यसभा में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. राज्यसभा में TMC के 12, AAP के पास 10, DMK के 10, BJD के 7, YSRCP के 7, AIADM के 5, RJD के 5, BRS के 4, CPIM के 4, JDU के 4, SP के 4, J&K NC के 3, NCP के 3, CPI के 2, IUML के 2, JMM के 2, NCP-SCP के 2, शिवसेना UBT के 2, TDP के 2 सदस्य हैं. राज्यसभा में 7 सदस्य नॉमिनेटेड और अन्य की संख्या 16 है.

