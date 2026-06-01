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Rajya Sabha Elections: राज्यसभा में NDA बदलेगा 'गणित' या INDIA का बढ़ेगा कद, समझिए क्या कहते हैं नंबर गेम

12 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 18 जून को होंगे. नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे. नामांकन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. आइए समझते हैं राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 1, 2026, 7:17 PM IST
Rajya Sabha Elections: राज्यसभा में NDA बदलेगा 'गणित' या INDIA का बढ़ेगा कद, समझिए क्या कहते हैं नंबर गेम
27 सीटों पर होने वाले चुनाव में BJP को 17 से 18 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है (ANI)

राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. BJP के नेतृत्व वाला NDA इस बार ऊपरी सदन में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है. गठबंधन को उम्मीद है कि चुनाव के बाद राज्यसभा में उसका आंकड़ा 150 के पार पहुंच सकता है, जो उसे दो-तिहाई बहुमत के और करीब ले जाएगा. 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा. इस चुनाव में NDA को राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को 3 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है.

245 सदस्यों वाले उच्च सदन में NDA के पास अभी 149 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 और गैर-गठबंधन वाले क्षेत्रीय दलों के पास 17 सांसद हैं. 27 सीटों पर होने वाले चुनाव में BJP को 17 से 18 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन, गुजरात में पेच फंस सकता है.

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गुजरात में किस बात का है डर?
इन चुनावों में सबसे ज्यादा नजर गुजरात समेत उन राज्यों पर है, जहां विपक्षी दलों के भीतर असंतोष और क्रॉस-वोटिंग की आशंका बनी हुई है. कांग्रेस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हाल के सालों में कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग ने पार्टी की रणनीति को नुकसान पहुंचाया है.

विधायकों को एकजुट करने की कोशिश
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP को भरोसा है कि कुछ राज्यों में विपक्षी खेमे की अंदरूनी कमजोरी का फायदा उसे मिल सकता है. गुजरात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को अपेक्षा से कम समर्थन मिलने का जोखिम बना हुआ है. यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटा है.

क्रॉस-वोटिंग से पलट सकता है पासा
राज्यसभा चुनावों में संख्या बल सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन कई बार नतीजे केवल गणित से तय नहीं होते. क्रॉस-वोटिंग, अनुपस्थित विधायक और आखिरी समय की राजनीतिक रणनीतियां परिणाम बदल सकती हैं. हरियाणा, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं. यहां विपक्ष को अपने ही विधायकों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटों पर होना है चुनाव?

  • आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है. ये सीटें सांसद ए रेड्डी अल्ला (YSRCP), परिमल नथवानी (YSRCP), पिल्ली सुभाषचंद्र (YSRCP), साना सतीश बाबू (TDP) के रिटायर होने की वजह से खाली हो रही हैं. ये सभी 21 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं.
  • गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी. ये सीटें सांसद रामभाई मोकारिया (BJP), अमीन हीराभाई (BJP), शक्ति सिंह गोहिल (INC) और रमिला बेचरभाई (BJP) के रिटायर होने की वजह से खाली हो रही हैं. ये सभी 21 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं.
  • कर्नाटक की 3 राज्यसभा सीटें सांसद नीरज डांगी (INC), राजेंद्र गहलोत (BJP), रवनीत सिंह (BJP) के रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही है. इसलिए इन सीटों पर वोटिंग है.
  • मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होगी. यहां से सांसद जॉर्ज कुरियन (BJP), दिग्विजय सिंह (INC), सुमेर सिंह सोलंकी (BJP) 21 जून को रिटायर हो रहे हैं.
  • झारखंड की 2 सीटों पर दीपक प्रकाश (BJP) के रिटायर होने और शिबू सोरेन (दिवंगत) की वजह से खाली हो रही हैं.
  • इसके साथ ही मणिपुर की एक सीट पर महाराजा लीशेम्बा (BJP), मेघालय की एक सीट पर सांसद वानवेइरॉय खारलुखी (NPP), अरुणाचल प्रदेश की सीट से सांसद नाबाम रेबिया (BJP) और मिजोरम से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना (MNF) के रिटायर होने पर चुनाव होने हैं. रेबिया 23 जून और वनलालवेना 19 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं.

कैसी है राज्यसभा की मौजूदा स्थिति?
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं. 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में NDA के 147 सांसद हैं. विपक्षी गठबंधन INDIA के 78 सांसद हैं.

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राज्यसभा में पार्टीवार मौजूदा स्थिति कुछ इस तरह है:-
NDA 149
BJP 113
AIADMK 4
JDU 4
NCP (अजित पवार गुट) 3
SS (शिवसेना) 2
TDP 2
AGP 1
JDS 1
NPP 1
PMK 1
RLD 1
RLM 1
RPI 1
नॉमिनेट 10
निर्दलीय 4

विपक्षी गठबंधन 78
INC 29
TMC 13
DMK 8
SP 4
AAP 3
CPIM 3
NC 3
CPI 2
IUML 2
JMM 2
DMDK 1
KCM 1
MNM 1
NCP (SP) 1
RJD 3
MNF 1
SS (UBT) 1

चुनाव बाद कैसी हो सकती है राज्यसभा की स्थिति?

  • गुजरात में 3 BJP और एक कांग्रेस के पास है. चुनाव में BJP चारों सीटें जीत सकती है.
  • झारखंड में दो सीटें हैं. एक सीटें BJP के पास है. एक खाली है. दोनों सीटें JMM-कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं. लेकिन BJP के पास 21 विधायक हैं. चार विपक्षी सदस्यों की क्रॉस वोटिंग अगर हो गई तो वह एक सीट जीत सकती है.
  • मध्यप्रदेश में 3 सीटें हैं. इसमें से दो BJP और एक कांग्रेस के पास हैं. यहां रिजल्ट फिर ऐसा ही हो सकता है.
  • मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक सीट खाली हो रही हैं. दोनों BJP के पास हैं, पार्टी फिर इन्हें हासिल कर सकती है.
  • मिजोरम में अभी मिजो नेशनल फ्रंट के पास एक सीट है, जो जोरम पीपल्स मूवमेंट जीत सकती है.

इससे पहले 16 मार्च को 11 राज्यसभा सीटों पर हुए थे चुनाव
इससे पहले 16 मार्च को हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव हुए थे. इनमें 9 सीटों पर NDA कैंडिडेट्स या NDA समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस और बीजू जनता दल (BJD) ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की थी.

ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव
राज्यसभा एक स्थायी सदन है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं. इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं. राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है. राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं.

कैसे होता है वोटों का कैल्कुलेशन?
राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है. वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है. इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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