क्या आज इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा वैभव सूर्यवंशी का बवंडर! अब तक जहां खेले वहां मचाया तूफान- Explain

भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज टीम इंडिया में डेब्यू की दहलीज पर खड़े हैं. आयरलैंड पर गई भारतीय टीम यहां आज से 2 टी20I मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. इस सीरीज से टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में दिखेगी, जो भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव का उत्तराधिकारी बने हैं. क्रिकेट की दुनिया में भारत बड़ी ताकतों में से एक है, जहां आयरलैंड जैसी टीम के सामने खेलना उसके लिए साधारण सी बात है. ऐसे में यह संभव है कि टीम इंडिया इस सीरीज में उन खिलाड़ियों को मौका दे, जो इंग्लैंड दौरे पर बेंच स्ट्रेंथ के रूप में ज्यादा दिखेंगे. ऐसे में वैभव की किस्मत का ताला आज खुलता दिख रहा है.
इस कड़ी में सिलेक्टर्स ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में अपने नाम का डंका बजाया है. हाल ही संपन्न हुए आईपीएल में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले (ऑरेंज कैप), सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले, मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीतकर सब पर भारी पड़े थे. यह उनका दूसरा ही आईपीएल सीजन था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स (RR) के बल्लेबाज को इस बार ही पूरा सीजन खेलने का मौका मिला था, जहां वह लीग के सभी बल्लेबाजों पर भारी पड़े थे. उनकी ये क्षमताएं देखकर पूरी दुनिया हैरान थी.
वह IPL या दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग में सबसे कम उम्र (14 साल) में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने. वह रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. जल्द ही उन्होंने अंडर-19 स्तर पर खुद को स्थापित कर लिया, जिसका मुख्य आकर्षण ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ उनका रिकॉर्ड-तोड़ शतक था, जो युवा टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक बन गया. इसके बाद वह अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने,जहां फाइनल में उन्होंने 175 रनों की धुआंदार पारी खेलकर भारत की खिताबी जीत तय कर दी थी.
अगर वैभव सूर्यवंशी आज आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह कई खास उपलब्धियां अपने नाम कर लेंगे. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे. इसके साथ ही सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे.
*वैभव सूर्यवंशी की आज उम्र 15 साल 91 दिन है.
पहला T20I: 26 जून 2026- बेलफास्ट, शाम 6 बजे
दूसरा T20I: 28 जून 2026 – बेलफास्ट, शाम 6 बजे
श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा (VC), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
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