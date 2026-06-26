क्या आज इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा वैभव सूर्यवंशी का बवंडर! अब तक जहां खेले वहां मचाया तूफान- Explain

सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार खड़े वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर परखा जा सकता है. वह हाल ही में आईपीएल में रनों का तूफान मचाकर टीम इंडिया में चुने गए हैं.

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वैभव सूर्यवंशी @BCCI

भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज टीम इंडिया में डेब्यू की दहलीज पर खड़े हैं. आयरलैंड पर गई भारतीय टीम यहां आज से 2 टी20I मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. इस सीरीज से टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में दिखेगी, जो भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव का उत्तराधिकारी बने हैं. क्रिकेट की दुनिया में भारत बड़ी ताकतों में से एक है, जहां आयरलैंड जैसी टीम के सामने खेलना उसके लिए साधारण सी बात है. ऐसे में यह संभव है कि टीम इंडिया इस सीरीज में उन खिलाड़ियों को मौका दे, जो इंग्लैंड दौरे पर बेंच स्ट्रेंथ के रूप में ज्यादा दिखेंगे. ऐसे में वैभव की किस्मत का ताला आज खुलता दिख रहा है.

IPL में डंका बजाकर टीम इंडिया में ठोका दावा

इस कड़ी में सिलेक्टर्स ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में अपने नाम का डंका बजाया है. हाल ही संपन्न हुए आईपीएल में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले (ऑरेंज कैप), सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले, मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीतकर सब पर भारी पड़े थे. यह उनका दूसरा ही आईपीएल सीजन था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स (RR) के बल्लेबाज को इस बार ही पूरा सीजन खेलने का मौका मिला था, जहां वह लीग के सभी बल्लेबाजों पर भारी पड़े थे. उनकी ये क्षमताएं देखकर पूरी दुनिया हैरान थी.

एज ग्रुप टूर्नामेंट में भी किया कमाल

वह IPL या दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग में सबसे कम उम्र (14 साल) में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने. वह रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. जल्द ही उन्होंने अंडर-19 स्तर पर खुद को स्थापित कर लिया, जिसका मुख्य आकर्षण ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ उनका रिकॉर्ड-तोड़ शतक था, जो युवा टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक बन गया. इसके बाद वह अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने,जहां फाइनल में उन्होंने 175 रनों की धुआंदार पारी खेलकर भारत की खिताबी जीत तय कर दी थी.

वैभव सूर्यवंशी अब तक नाम किए हैं ये कीर्तिमान

सिर्फ 58 गेंदों में U19 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक

U19 वर्ल्ड कप फाइनल- 175 रनों की ऐतिहासिक पारी

IPL में सबसे कम उम्र में शतक जमाने वाले बल्लेबाज

लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी, सिर्फ 11 बॉल में vs SL

सबसे युवा उम्र (14 साल 272 दिन) में लिस्ट A में शतक जमाने वाले बल्लेबाज

यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय (58 बॉल में)

T20 फॉर्मेट में शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

अगर आयरलैंड के खिलाफ किया डेब्यू तो इंतजार में हैं ये रिकॉर्ड्स

अगर वैभव सूर्यवंशी आज आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह कई खास उपलब्धियां अपने नाम कर लेंगे. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे. इसके साथ ही सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे.

ICC के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड

हसन रजा (पाकिस्तान)- 14 साल, 227 दिन (टेस्ट) 1996

हसन रजा (पाकिस्तान)- 14 साल, 233 दिन (वनडे) 1996

सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू का भारतीय रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर (भारत)- 16 साल, 205 दिन (टेस्ट) 1989

सबसे कम उम्र के T20I डेब्यू का रिकॉर्ड

मरियन घेरासिम (रोमानिया)- 14 साल, 16 दिन (2020)

जोश लिटिल (आयरलैंड) – 16 साल 309 दिन

*वैभव सूर्यवंशी की आज उम्र 15 साल 91 दिन है.

भारत का आयरलैंड दौरा

पहला T20I: 26 जून 2026- बेलफास्ट, शाम 6 बजे

दूसरा T20I: 28 जून 2026 – बेलफास्ट, शाम 6 बजे

आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा (VC), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.