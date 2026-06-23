Refuge Area To Fire Lift 5 Things That Make A Building Fire Safe Does Your Building Have These Measures
'रिफ्यूज एरिया, फायर लिफ्ट…' वो 5 चीजें जो इमारत को बनाती आग से सुरक्षित? क्या आपकी इमारत में ऐसे हादसों से बचने के इंतजाम?-Explained
Fire Safety: लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने एक बार फिर से इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में भी 90 फीसदी से ज्यादा इमारतें अग्निशमन मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं.
Fire Safety: लखनऊ में सोमवार (22 जून) को अली गंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 जिंदगियां राख हो गईं. इस हादसे ने देशभर में इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं. आइये जानते हैं कि किसी रिहायशी या कमर्शियल बिल्डिंग की आग से सुरक्षा के लिए क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और आप ऐसे घटनाओं से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
नेशनल बिल्डिंग कोड या एनबीसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से तैयार की गई गाइडलाइंस हैं, जो इमारतों के डिजाइन और निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक मानक तय करती है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाईराइज कहा जाता है. इन हाईराइज में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी है.