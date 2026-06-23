'रिफ्यूज एरिया, फायर लिफ्ट…' वो 5 चीजें जो इमारत को बनाती आग से सुरक्षित? क्या आपकी इमारत में ऐसे हादसों से बचने के इंतजाम?-Explained

Fire Safety: लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने एक बार फिर से इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में भी 90 फीसदी से ज्यादा इमारतें अग्निशमन मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 23, 2026, 12:29 PM IST
'रिफ्यूज एरिया, फायर लिफ्ट…' वो 5 चीजें जो इमारत को बनाती आग से सुरक्षित? क्या आपकी इमारत में ऐसे हादसों से बचने के इंतजाम?-Explained
इमारतों की वायरिंग की समय-समय पर जांच होनी चाहिए. उनके पास फायर एनओसी होनी चाहिए. (photo credit, AI)

Fire Safety: लखनऊ में सोमवार (22 जून) को अली गंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 जिंदगियां राख हो गईं. इस हादसे ने देशभर में इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं. आइये जानते हैं कि किसी रिहायशी या कमर्शियल बिल्डिंग की आग से सुरक्षा के लिए क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और आप ऐसे घटनाओं से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

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क्या होता है नेशनल बिल्डिंग कोड?

नेशनल बिल्डिंग कोड या एनबीसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से तैयार की गई गाइडलाइंस हैं, जो इमारतों के डिजाइन और निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक मानक तय करती है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाईराइज कहा जाता है. इन हाईराइज में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी है.

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फायर सेफ्टी सिस्टम में होनी चाहिए कौन सी 5 चीजें

  1. दो सीढ़ियां- इमारतों में कम से कम दो सीढ़ियां जरूरी होनी चाहिए. साथ ही ये सीढ़ियां अग्निरोधक सामग्री से बनी होनी चाहिए.
  2. फायर लिफ्ट- हर इमारत में एक स्पेशल फायर रेसिस्टेंट लिफ्ट जरूर होनी चाहिए. इसका इस्तेमाल दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए करते हैं.
  3. रिफ्यूज एरिया – इमारतों के पास रिफ्यूज एरिया भी होना चाहिए. यह एक ऐसी सुरक्षित जगह होती है, जहां आपदा के बाद लोग शरण लेकर खुद को बचा सकें.
  4. बिजली संबंधी सुरक्षा – इमारतों की वायरिंग की समय-समय पर जांच होनी चाहिए. उनके पास फायर एनओसी होनी चाहिए.
  5. पानी की व्यवस्था- इमारत में भूमिगत, छत पर पानी की टंकी होनी चाहिए. पंप और फायर हाइड्रेंट भी जरूरी है.

किन इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी?

  • दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस के नियमों के अनुसार रिहायशी इमारतें जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो,या फिर उनमें 5 या ज्यादा फ्लोर हों तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है.
  • होटल के लिए 12 मीटर की ऊंचाई या 4 फ्लोर होने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है.
  • अगर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में दो या उससे अधिक बेसमेंट हों तो भी ये जरूरी है
  • स्कूल कॉलेज जिनकी लंबाई 9 मीटर या 3 मंजिल हो, उन्हें भी सर्टिफिकेट चाहिए.
  • व्यावसायिक भवन, अगर ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या 5 या उससे ज्यादा मंजिलें हों
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या 3 या उससे ज्यादा मंजिलें हों
  • इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और गोदाम में, जहां सभी मंजिलों का कुल निर्मित क्षेत्र 250 वर्ग मीटर से अधिक हो

  • रिहायशी भवनों (होटल छोड़कर) के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल रहती है

  • गैर-रिहायशी भवनों, होटल और गेस्ट हाउस के लिए FSC 3 साल तक मान्य रहेगी

आग से कैसे करें बचाव?

  1. फायर ड्रिल समय-समय पर करते रहें
  2. गैस लाइन, बिजली के तार के पास ज्वलनशील पदार्थ न हो
  3. आग लगने पर तुरंत फायर अलार्म बजाएं
  4. सीढ़ियों से उतरें, लिफ्ट से नहीं
  5. धुएं से बचने के लिए मुंह और नाक कपड़े से ढंकें
  6. बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर भेजें
  7. आसपास के लोगों को सतर्क करें
  8. तुरंत 101 पर फोन करें
  9. फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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