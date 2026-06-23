'रिफ्यूज एरिया, फायर लिफ्ट…' वो 5 चीजें जो इमारत को बनाती आग से सुरक्षित? क्या आपकी इमारत में ऐसे हादसों से बचने के इंतजाम?-Explained

Fire Safety: लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने एक बार फिर से इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में भी 90 फीसदी से ज्यादा इमारतें अग्निशमन मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं.

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इमारतों की वायरिंग की समय-समय पर जांच होनी चाहिए. उनके पास फायर एनओसी होनी चाहिए. (photo credit, AI)

Fire Safety: लखनऊ में सोमवार (22 जून) को अली गंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 जिंदगियां राख हो गईं. इस हादसे ने देशभर में इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं. आइये जानते हैं कि किसी रिहायशी या कमर्शियल बिल्डिंग की आग से सुरक्षा के लिए क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और आप ऐसे घटनाओं से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

क्या होता है नेशनल बिल्डिंग कोड ?

नेशनल बिल्डिंग कोड या एनबीसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से तैयार की गई गाइडलाइंस हैं, जो इमारतों के डिजाइन और निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक मानक तय करती है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाईराइज कहा जाता है. इन हाईराइज में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी है.

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फायर सेफ्टी सिस्टम में होनी चाहिए कौन सी 5 चीजें

दो सीढ़ियां- इमारतों में कम से कम दो सीढ़ियां जरूरी होनी चाहिए. साथ ही ये सीढ़ियां अग्निरोधक सामग्री से बनी होनी चाहिए. फायर लिफ्ट- हर इमारत में एक स्पेशल फायर रेसिस्टेंट लिफ्ट जरूर होनी चाहिए. इसका इस्तेमाल दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए करते हैं. रिफ्यूज एरिया – इमारतों के पास रिफ्यूज एरिया भी होना चाहिए. यह एक ऐसी सुरक्षित जगह होती है, जहां आपदा के बाद लोग शरण लेकर खुद को बचा सकें. बिजली संबंधी सुरक्षा – इमारतों की वायरिंग की समय-समय पर जांच होनी चाहिए. उनके पास फायर एनओसी होनी चाहिए. पानी की व्यवस्था- इमारत में भूमिगत, छत पर पानी की टंकी होनी चाहिए. पंप और फायर हाइड्रेंट भी जरूरी है.

किन इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी ?

दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस के नियमों के अनुसार रिहायशी इमारतें जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो,या फिर उनमें 5 या ज्यादा फ्लोर हों तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है.

होटल के लिए 12 मीटर की ऊंचाई या 4 फ्लोर होने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है.

अगर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में दो या उससे अधिक बेसमेंट हों तो भी ये जरूरी है

स्कूल कॉलेज जिनकी लंबाई 9 मीटर या 3 मंजिल हो, उन्हें भी सर्टिफिकेट चाहिए.

व्यावसायिक भवन, अगर ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या 5 या उससे ज्यादा मंजिलें हों

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या 3 या उससे ज्यादा मंजिलें हों

इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और गोदाम में, जहां सभी मंजिलों का कुल निर्मित क्षेत्र 250 वर्ग मीटर से अधिक हो

रिहायशी भवनों (होटल छोड़कर) के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल रहती है

गैर-रिहायशी भवनों, होटल और गेस्ट हाउस के लिए FSC 3 साल तक मान्य रहेगी

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