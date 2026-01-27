Hindi Explainer

Right To Information Rti Act Step By Step Online Process To Asks Question To Government Bodies

RTI के जरिए सरकार से पूछ सकते हैं ये सवाल, इन मामलों में नहीं मिलेगा जवाब, जान लें पूरा प्रोसेस

आप सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. इसका जवाब जिम्मेदारों को देना ही होगा. हालांकि, कुछ ऐसी चीजें हैं; जो RTI के दायरे में नहीं आतीं. सरकार इनका जवाब देने से मना भी कर सकती है.

प्रतीकात्मक फोटो.

सरकारी कामकाज में ट्रांसपिरेंसी लाने और करप्शन पर लगाम लगाने के मकसद से आज से 20 साल पहले सूचना का अधिकार(Right to Information) अस्तित्व में आया था. RTI एक्ट कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA सरकार के दौरान 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था. इस अधिकार से राष्ट्र अपनी शासन व्यवस्था और कामकाज को सार्वजनिक करता है. आप सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. इसका जवाब जिम्मेदारों को देना ही होगा. हालांकि, कुछ ऐसी चीजें हैं; जो RTI के दायरे में नहीं आतीं. सरकार इनका जवाब देने से मना भी कर सकती है.

क्या है RTI?

RTI आम आदमी का अधिकार है. उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का राइट है.

कौन लगा सकता है RTI?

सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है. यह अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, ताकि वह सरकार के कामकाज के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके.

RTI के तहत कौन सी सूचनाएं मांग सकते हैं?

समस्त सरकारी विभाग, सभी मंत्रालय, सभी सरकारी कार्यालय, निकाय, शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित विभिन्न दस्तावेज की जानकारी मांगी जा सकती है. RTI से रिकॉर्ड का निरीक्षण, ज्ञापन,आदेश, नोटिस , आंकड़ों संबंधी सामग्री, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, प्रेस रिलीज , नमूने, मॉडल, सलाह, मत ईमेल की जानकारी ले सकते हैं. इलेक्टॉनिक सामग्री जैसे फ्लॉपी , डिस्क या अन्य कोई भी सूचना जो सार्वजनिक किए जाने योग्य हो…सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा सकती हैं. केंद्रीय,राज्य व केंद्र-शासित प्रदेश द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त सभी कार्यालय, विभाग , संस्थान , निकाय व बोर्ड सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं. इनसे सार्वजनिक किए जाने योग्य हर तरह की सूचनाएं कॉपी, प्रिंट, रिकॉर्डिंग सहित सभी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है.

कौन सी सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती?

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के धारा 8 और 9 के तहत उन मामलों का जिक्र है, जिनके बारे में आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते. RTI के जरिए देश की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक हितों, विदेशी संबंधों, निजी जानकारी (जो जनहित में न हो), और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सूचनाएं नहीं मांगी जा सकतीं. इसके अलावा, व्यक्तिगत विचार, सलाह या तार्किक वाले सवाल भी RTI के जरिए नहीं पूछे जा सकते.

RTI से कैसे मांग सकते हैं जानकारी?

Add India.com as a Preferred Source

कोई भी भारतीय नागरिक अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय मान्य राजभाषा में सामान्य पेपर पर संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए स्वयं की पूरी जानकारी देते हुए, सूचना का विवरण, उसकी प्रकृति, उसका विभाग, सूचना किस तरह चाहिए इसकी जानकारी लिखनी होगी.

सभी सूचनाएं देते हुए ईमेल के जरिए आप संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए http://www.rti.gov.in पर विजिट कर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध किया जा सकता है. इस पर राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाली सूचनाओं के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता.

RTI फाइल करने का ऑनलाइन तरीका?

ऑनलाइन RTI फाइल करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.

यहां ‘Submit Request’ के बटन पर क्लिक करना है. जिसके बाद एक गाइडलाइन्स पेज खुलेगा.

अब गाइडलाइन्स को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद confirm पर क्लिक करें.

आपने पूरी guidelines पढ़ ली हैं तो Submit पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा.

आपको जिस department से जुडी जानकारी चाहिए, उसके अनुसार फॉर्म को पूरा भरें.

ध्यान रखना है कि फॉर्म में सभी detail सही सही होनी चाहिए साथ ही फॉर्म को अधूरा न छोड़े, इसे पूरा भरें.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें.

इसके बाद सिक्योरिटी कोड एंटर करें.

फिर ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें.

अब सबसे नीचे submit button पर क्लिक कर दें.

फॉर्म भर जाने के बाद आपको फॉर्म का एक रिसीप्ट मिलेगा. आपको इसे संभाल कर रखना है.

फॉर्म की status चेक करते समय आपको इस रिसीप्ट की जरुरत पड़ेगी.

कितनी फीस लगेगी?

RTI के तहत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 10 रुपये की फीस ली जाएगी. यह फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट,पोस्टल ऑर्डर या अन्य माध्यमों से जमा कराई जा सकती है.ये फीस सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध किए जाने वाले आवेदन के साथ ही जमा करानी होती है. इसके अतिरिक्त अगर सूचना प्रिंट या फोटो कॉपीज के जरिए लेनी है, तो 2 रुपये प्रति पेज की दर से और जमा कराने होते हैं.

कब तक मिलेगी सूचना?

लोक सूचना अधिकारी को मैक्सिमम 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी. सूचना किसी दूसरे विभाग से जुड़ा है ,तो इसकी डेडलाइन 35 दिन की होती है. अगर सूचना किसी की जीवन रक्षा या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य होता है.

अगर गलत सूचना मिले तो?

अगर कोई सूचना अधिकारी भ्रामक सूचना देता है या सूचना का अनुरोध स्वीकार नहीं करता है या निर्धारित अवधि में सूचना नहीं देता है, तो उसकी सैलरी से 250 से 25000 रुपये तक काटे जाएंगे. इसके साथ ही सही सूचना दिए जाने के लिए प्रतिबंधित किए जाने के प्रावधान अधिनियम में उल्लिखित हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें