क्या भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित है? जानिए संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून क्या कहते हैं|Explained

दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद फिर बहस छिड़ गई है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार कितना व्यापक है. संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ उचित प्रतिबंध भी तय करता है.

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संविधान शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शन का अधिकार देता है.

सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध और आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर दिया है.

संसद और हाई सिक्योरिटी क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए विशेष नियम लागू होते हैं.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान है कि नागरिक अपनी बात खुलकर रख सकें. सरकार की नीतियों का समर्थन करना जितना लोकतांत्रिक अधिकार है, उतना ही महत्वपूर्ण है उनका शांतिपूर्ण विरोध करना. यही वजह है कि भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार देता है. हालांकि, ये अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है. संविधान और अदालतों ने साफ किया है कि विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है. वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार देता है. यही प्रावधान भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की संवैधानिक नींव है, लेकिन संविधान यह भी साफ करता है कि ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं. अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) के तहत सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे कारणों से कानून के माध्यम से ‘उचित प्रतिबंध’ लगा सकती है.

सरकार प्रदर्शन पर रोक लगा सकती है?

सरकार किसी भी प्रदर्शन पर मनमाने तरीके से रोक नहीं लगा सकती. अगर प्रशासन को लगता है कि किसी प्रदर्शन से हिंसा, दंगा, सार्वजनिक सुरक्षा या कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है, तब वह कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि लगाए गए प्रतिबंध आवश्यक (Necessary) और अनुपातिक (Proportionate) होने चाहिए. यानी जितनी जरूरत हो, उतनी ही कार्रवाई की जाए. केवल असहमति की आवाज दबाने के लिए प्रतिबंध लगाना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

साल 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो. इसके बाद 2020 के अमित साहनी (शाहीन बाग) मामले में कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें और सार्वजनिक स्थान अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन के लिए घेरकर नहीं रखे जा सकते. विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन इससे दूसरे नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान होना जरूरी है.

क्या संसद के पास प्रदर्शन किया जा सकता है?

संसद भवन और अन्य अति-सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर सीधे प्रदर्शन की अनुमति सामान्य तौर पर नहीं दी जाती. दिल्ली पुलिस और प्रशासन सुरक्षा कारणों से ऐसे इलाकों में स्पेशल बैन लागू करते हैं. हालांकि, राजधानी में जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर आवश्यक अनुमति लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं. अगर किसी क्षेत्र में BNSS की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) लागू हो, तो बिना अनुमति लोगों का समूह एकत्र होना प्रतिबंधित हो सकता है.

गैरकानूनी जमावड़े में क्या अंतर है?

शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो है जिसमें लोग बिना हथियार, बिना हिंसा और कानून का पालन करते हुए अपनी मांग रखते हैं. इसके विपरीत यदि पांच या उससे अधिक लोग किसी गैरकानूनी मकसद से इकट्ठा हों, हिंसा करें, सरकारी आदेशों की अवहेलना करें या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गैरकानूनी जमावड़ा माना जा सकता है.

हालिया घटनाओं से क्या बहस तेज हुई है?

दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस एक्शन के बाद फिर ये सवाल उठा है कि सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. एक पक्ष का कहना है कि प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध को अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाना चाहिए.

कानूनी दृष्टि से हर मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों के आधार पर किया जाता है. कोर्ट ये देखती हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था या नहीं, क्या आवश्यक अनुमति ली गई थी, क्या पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के अनुरूप थी और क्या लगाए गए प्रतिबंध वास्तव में जरूरी थे. लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि नागरिकों की आवाज भी सुनी जाए और सार्वजनिक व्यवस्था भी बनी रहे. संविधान और न्यायपालिका दोनों का प्रयास इसी संतुलन को बनाए रखना है.

क्या भारत में विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है?

हां, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण, निहत्थे तरीके से एकत्र होकर विरोध करने का अधिकार देता है.

क्या सरकार प्रदर्शन पर रोक लगा सकती है?

हां, लेकिन केवल कानून के तहत और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता जैसे संवैधानिक आधारों पर उचित एवं अनुपातिक प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं.

क्या संसद के बाहर प्रदर्शन की अनुमति होती है?

संसद और हाई सिक्योरिटी क्षेत्रों में सुरक्षा नियम कड़े होते हैं. आमतौर पर प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर पुलिस की अनुमति के बाद ही किए जा सकते हैं.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और गैरकानूनी जमावड़े में क्या अंतर है?

शांतिपूर्ण प्रदर्शन अहिंसक और कानूनसम्मत होता है, जबकि हिंसा, आपराधिक मकसद, हथियार या प्रतिबंधित आदेशों की अवहेलना गैरकानूनी जमावड़े की श्रेणी में आ सकती है.

सुप्रीम कोर्ट का मुख्य दृष्टिकोण क्या है?

अदालत का मानना है कि विरोध लोकतंत्र का अहम अधिकार है, लेकिन इससे सार्वजनिक जीवन, यातायात और अन्य नागरिकों के अधिकारों पर अनुचित असर नहीं पड़ना चाहिए.