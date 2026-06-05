Rajesh Exports कंपनी क्या काम करती है? क्या है 15 लाख करोड़ का स्कैम, यहां जानिये पूरी डिटेल्स- Explained

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी से 15 लाख करोड़ का हिसाब किताब मांगा है. कंपनी से पास इतना पैसा कहां से आया ? राजेश एक्सपोर्ट्स सेबी ने इस गोल्ड कारोबारी कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया है. यह कंपनी और इसका मालिक सख्त जांच के घेरे में हैं.

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राजेश एक्सपोर्ट्स पर सेबी के शिकंजे की पूरी कहानी

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये की आय बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है.

जांच की शुरुआत मार्च 2024 में एक शेयरधारक की शिकायत के बाद हुई, जिसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया.

सेबी का आरोप है कि कंपनी ने राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और जांच में जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए.

प्रमोटर राजेश मेहता पर कंपनी के धन के दुरुपयोग और शेयरधारकों को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं.

राजेश एक्सपोर्ट्स ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसकी आय सही है और वह सभी दस्तावेज सेबी को सौंपेगी.

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी सुर्खियों में है. इस कंपनी ने बिना लेन देन के अपने खाते में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब दिखाया है. कंपनी का नाम चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के बारे में सेबी (एसईबीआई) यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुरुआती रिपोर्ट जारी की है. सेबी का सवाल है कि कंपनी ने 15 लाख करोड़ का हिसाब खाते में कैसे दिखाया, अगर इतने का बिजनेज हुआ है तो कंपनी के लिए यह दिखाना जरूरी है कि क्या बेचा, क्या खरीदा है. सेबी ने यही सवाल राजेश एक्सपोर्ट कंपनी से पूछा है. 15 लाख करोड़ रकम इतनी बड़ी है कि कोई इसे गलती से इसे नहीं दिखा सकता. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के 15 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा कैसे किया? यह मामले कैसे उजागर हुआ ?

यह मामला मार्च 2024 में प्राप्त एक शेयरधारक की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की पुस्तकों में दिखाए गए बड़े व्यापारिक देयकों को लेकर चिंता जताई गई थी. इसी शिकायत की प्रारंभिक समीक्षा के बाद सेबी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2024 की अवधि को कवर करते हुए जांच शुरू की और बीडीओ इंडिया सर्विसेज को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया. राजेश एक्सपोर्ट्स ने जांच के दौरान कई बार प्रमुख लेखा प्रणालियों, वित्तीय रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई, जिससे फॉरेंसिक ऑडिटर कई लेन-देन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका. फिर सेबी ने कंपनी के वित्तीय खुलासों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए.

राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी क्या काम करती है ?

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है. दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसर कंपनियों में से एक है. यह कंपनी सोने की पूरी वैल्यू चेन में काम करती है जिसमें कंपनी कच्ची कीमती धातुओं की रिफाइनिंग से लेकर सोने और हीरे की ज्वेलरी बनाने और बेचने तक के काम को संभालती है.

यह दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसर कंपनियों में से एक है और इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी बनाने के काम में भी कदम रखा है.

कंपनी के काम किन क्षेत्रों में फैले हैं-

गोल्ड रिफाइनिंग: कंपनी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियां चलाती है. rajeshindia.com के मुताबिक यह होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेंट्रल बैंकों और बुलियन बैंकों के लिए बुलियन की रिफाइनिंग करती है.

ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग: यह भारत और स्विट्जरलैंड में अपनी यूनिट्स में प्लेन और जड़ी हुई (स्टडेड) सोने की ज्वेलरी, मेडैलियन और सिक्के डिजाइन और बनाती है.

ग्लोबल एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन: कंपनी तैयार सोने के प्रोडक्ट्स को 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है. रिटेल ऑपरेशन्स: भारत में, राजेश एक्सपोर्ट्स ‘SHUBH Jewellers’ ब्रांड नाम के तहत अपनी खुद की रिटेल चेन के ज़रिए सीधे ग्राहकों को सामान बेचती है.

EV मैन्युफैक्चरिंग: कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काम शुरू किया और मल्टी-गीगावाट-आवर EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए PLI स्कीम के तहत सरकारी इंसेंटिव हासिल किए.

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी पर क्या-क्या आरोप लगाए ?

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट और प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी है जिसमें वित्त गड़बड़ियों, कॉरपोरेशन की कमी और आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया गया. इंडिया टूडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि-

कंपनियों ने वित्त वर्ष 21 से लेकर वित्त वर्ष 25 तक के लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए की आय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया.

कंपनी ने यह अपनी विदेश सब्सिडियरी के माध्यम से किया है, जिसके वित्तीय विवरण पर कोई सार्वजनिक डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था.

मेहता ने कंपनी के पैसो को अपने निजी खातों में ट्रांसफर किया, जिससे शेयरधारकों की संपत्ति में करीब 12,726 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

कंपनी ने बार-बार महत्वपूर्ण अकाउंटिंग सिस्टम, वित्तीय रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने में विफल रही, जिससे जांचकर्ताओं और फोरेंसिक ऑडिटर्स को रिपोर्ट किए गए लेन-देन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने में बाधा उत्पन्न हुई. ये सभी बातें सेबी के आरोप हैं.

राजेश एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता ने क्या कहा है ?

राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया है. कहा है कि इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे गलत हैं. हम जल्द ही इस आदेश पर विस्तार से जवाब देंगे. IANS की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेहता ने सेबी की टिप्पणियों को प्राथमिक बताया. उन्होंने आगे कहा, “यह एक अंतरिम आदेश है और निष्कर्ष सही नहीं हैं.” मेहता के मुताबिक, कंपनी सेबी की टिप्पणियों की जांच कर रही है और जल्द ही इस पर एक विस्तारित जवाब देगी.

राजेश एक्सपोर्ट्स ने अभी तक सेबी को क्या जवाब दिए हैं ?

राजेश एक्सपोर्ट्स ने कहा कि कंपनी के द्वारा घोषित की गई आय ठीक है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है.

ऐसा लगता है कि कंपनी और सेबी के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है.

कंपनी सभी आवश्यक और जरूरी दस्तावेज जमा करके सेबी को सभी पहलुओं को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में है.

कंपनी को विश्वास है कि सेबी अपने विवेक से स्थिति को स्पष्ट करेगा और कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा.

कंपनी के मालिक पर क्या अब कोई एक्शन लिया गया है ? सेबी ने किन बातों का निर्देश दिया है ?

हां आगे के निर्देशों तक, बाजार नियामक ने प्रमोटर राजेश मेहता को राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों की खरीद, बिक्री या किसी भी प्रकार के लेन-देन से रोक दिया है.सेबी ने कहा है दिया कि वह जांचकर्ताओं के साथ पूरी तरह सहयोग करे और अपने वित्तीय विवरणों तथा संबंधित पक्षों के लेन-देन की सही और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराए.

सेबी ने कंपनी और उसके मालिक पर क्या क्या आरोप लगाए हैं ?

सेबी द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता पर व्यापक वित्तीय अनियमितताओं, जांच में सहयोग नहीं करने और राजस्व को बढ़ाकर दिखाने के आरोप लगाए हैं.

सेबी ने 3 जून को जारी अंतरिम आदेश में प्रारंभिक तौर पर ऐसे साक्ष्य मिलने की बात कही है, जिनसे संकेत मिलता है कि कंपनी द्वारा दिखाए गए लगभग 97 से 99 प्रतिशत राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो सकता है.

राजेश एक्सपोर्ट्स के पास खुद को साबित करने के लिए कितना समय है ? कंपनी को क्या क्या करना होगा ?

बाजार नियामक ने राजेश एक्सपोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वह जांचकर्ताओं द्वारा मांगी गई सभी लंबित जानकारियां 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए. कंपनी के खातों और लेन-देन की अधिक व्यापक जांच के लिए एक नए फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति का भी आदेश दिया गया है.