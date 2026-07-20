Facebook-Instagram और OTT के लिए नया कानून लाने की तैयारी में सरकार, जानें आपके लिए क्या-क्या बदल जाएगा

सरकार ने इसी साल 2026 में IT रूल्स, 2021 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें डिजिटल मीडिया की निगरानी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और AI से तैयार कंटेंट की पहचान जैसे कई प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं.

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अगर नया कानून लागू होता है, तो जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों या पेरेंट्स की नहीं होगी. सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. (AI जेनरेटेड)

सोशल मीडिया पर एज लिमिट लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश

भारत में 1 GB इंटरनेट डेटा की औसत कीमत लगभग 10 से 15 रुपये के बीच

16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर लग सकता है बैन

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और हितधारकों से चर्चा शुरू की

कभी रिश्ते चिट्ठियों से जुड़े थे, फिर SMS, ईमेल और WhatsApp का दौर आया. अब दुनिया रील्स, इंस्टा स्टोरी और शॉर्ट वीडियो में सिमट गई है. बस एक बार Facebook, Instagram या YouTube खोलिए, हर तरफ स्क्रॉल… रील… लाइक… शेयर का अंतहीन सिलसिला नजर आएगा. इस डिजिटल दौड़ की एक खतरनाक कीमत भी है. ज्यादा लाइक्स और वायरल होने की चाह में लोग रेलवे ट्रैक, ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों पर जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हैं. सबसे ज्यादा असर किशोरों और कम उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है, जो सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे सक्रिय हैं. यही वजह है कि अब दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र सीमा तय करने और नए नियम लाने की चर्चा तेज हो गई है.

सरकार का क्या प्लान है?

भारत सरकार सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ऐसे सुरक्षा उपायों पर विचार कर रही है, जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक या कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) टेक कंपनियों, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा कर रही है. सरकार दुनिया के कई देशों में लागू मॉडल की स्टडी कर रही है, ताकि भारत के लिए भी ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके; जो बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाए और उनकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रखे.

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क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

दरअसल, पिछले कुछ साल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों के बीच तेजी से बढ़ा है. इसके साथ ही साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, अश्लील कंटेंट, मानसिक तनाव और स्क्रीन की लत जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं. यही वजह है कि अब सरकार इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या सिर्फ माता-पिता की निगरानी काफी है या फिर कानून के जरिए मिनिमम एज लिमिट तय करना जरूरी हो गया है.

सरकार अभी किसी अंतिम कानून की घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर हो रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज लिमिट तय की जाए. इसके साथ ही एज वेरिफिकेशन, पेरेंटल कंसेंट और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं.

भारत में कितने साल तक के बच्चों के पास फोन?

टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एक इंटर्नल स्टडी के मुताबिक, भारत में 14-16 साल के लगभग 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है. 75% से अधिक से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं.

इजरायल, इटली के बाद भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट

cable.co.uk की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और इटली के बाद भारत में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है. भारत में 1 GB इंटरनेट डेटा की औसत कीमत लगभग 10 से 15 रुपये के बीच है. इसके मुकाबले अमेरिका (50 रुपये), जापान (35 रुपये), फ्रांस (20 रुपये) और चीन (36 रुपये) में अधिक कीमत पर डेटा मिलता है. स्मार्टफोन, इंटरनेट और कॉलिंग रेट सस्ता होने से परिवार बच्चों को मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त बिताने की छूट देता है, जिससे बच्चों का स्क्रीनटाइम बढ़ जाता है.

उम्र सीमा तय करने से क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज लिमिट तय की जाती है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं:-

सबसे पहला फायदा यह होगा कि बच्चे कम उम्र में हिंसक, अश्लील या भ्रामक कंटेंट के संपर्क में आने से बचेंगे.

इससे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, फर्जीवाड़े और साइबर अपराध का खतरा भी कम होगा.

कम उम्र में अत्यधिक स्क्रीन टाइम से दिमाग के विकास पर पड़ने वाले असर को भी सीमित किया जा सकेगा.

सोशल मीडिया कंपनियों पर यह दबाव बनेगा कि वे बच्चों के लिए अलग और सुरक्षित डिजिटल अनुभव तैयार करें.

उम्र कैसे जांचेगी सरकार?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नया कानून आता है, तो एज वेरिफिकेशन कैसे होगा. क्या हर व्यक्ति को आईडी अपलोड करनी पड़ेगी? सरकार जिस मॉडल पर विचार कर रही है, उसमें Privacy by Design यानी निजता को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था अपनाने की बात कही जा रही है. इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर यूजर की पूरी पहचान या बर्थ डेट की जरूरत न पड़े. सिर्फ ये वेरिफाई किया जाए कि संबंधित व्यक्ति तय उम्र से ऊपर है या नहीं. इसके अलावा कंपनियों को सिर्फ उतनी ही जानकारी रखने की अनुमति हो जितनी जरूरी हो. छोटे बच्चों के मामले में पेरेंट्स के कंसेंट का सिस्टम भी लागू किया जा सकता है.

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सोशल मीडिया कंपनियों की क्या होगी जिम्मेदारी?

अगर नया कानून लागू होता है, तो जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों या पेरेंट्स की नहीं होगी. सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. उन्हें ऐसे फीचर कम करने होंगे, जो बच्चों को घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं. जैसे- इनफिनिट स्क्रॉलिंग, ऑटोप्ले वीडियो, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और ऐसे एल्गोरिद्म जो यूजर को लंबे समय तक ऐप पर बनाए रखते हैं.

कंपनियों को बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट, साइबर बुलिंग, आत्महत्या को बढ़ावा देने वाले कंटेंट, हिंसक वीडियो और अन्य हानिकारक कंटेंट को तेजी से हटाना होगा. रिपोर्ट करने की प्रक्रिया आसान बनानी होगी. शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी.

सोशल मीडिया कंपनियों को पैरेंटल कंट्रोल, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट फिल्टर और डिजिटल वेलबीइंग जैसे टूल भी उपलब्ध कराने होंगे. साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही हैं.

क्या बच्चे फिर दूसरे ऐप पर नहीं चले जाएंगे?

यह भी एक बड़ी चिंता है. अगर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी पाबंदी लगती है, तो कई बच्चे छोटे या कम निगरानी वाले ऐप्स की ओर जा सकते हैं. कुछ बच्चे गलत डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, किसी और का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं या VPN जैसी तकनीक का सहारा ले सकते हैं. इससे सरकार और पेरेंट्स दोनों के लिए निगरानी और मुश्किल हो सकती है.

विशेषज्ञ इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए. एज वेरिफिकेशन मजबूत हो, सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर समान नियम लागू हों, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए, तभी इस तरह का कानून प्रभावी साबित होगा.

भारत में कौन-से डिजिटल कानूनी प्रावधान लागू हैं?

इस समय डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स पर मुख्य रूप से 3 तरह के कानून लागू हैं:-

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 (IT Act, 2000)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत सरकार का मुख्य साइबर कानून है. इस कानून के प्रावधानों को 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था. यह कानून डिजिटल दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ई-कॉमर्स), और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है.

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

इसके प्रावधानों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साल 2021 अधिसूचित किया था. इसके नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट और सख्त शिकायत सिस्टम स्थापित करते है.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 , नागरिकों की डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) भारत का पहला ऐसा बड़े स्तर पर लागू हुआ कानूनी प्रावधान है, जो देश के नागरिकों की निजी डिजिटल जानकारी की रक्षा करता है

दुनिया के दूसरे देशों से क्या सीख सकता है भारत?

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध है. यह दिसंबर 2025 से लागू है.

फ्रांस ने जनवरी 2026 में नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है. यह सीनेट से पास होने के बाद सितंबर 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

मलेशिया में 1 जनवरी 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सोशल मीडिया बैन लागू है. eKYC से एज वेरिफिकेशन जरूरी है.

डेनमार्क में नवंबर 2025 में घोषणा हुई कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा, लेकिन 13-15 साल के बच्चों को पैरेंटल कंसेंट से कुछ प्लेटफॉर्म्स की अनुमति हो सकती है.

इसके अलावा स्पेन में 16 साल से कम उम्र के लिए बैन की योजना है, लेकिन कानून आया नहीं है.

ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन की घोषणा जल्द होने वाली है.

नॉर्वे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पैरेंटल कंसेंट की उम्र 13 से बढ़ाकर 15 करने पर विचार किया जा रहा है.

वहीं, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, इटली, स्वीडन आदि यूरोपीय देशों में भी सोशल मीडिया पर एज लिमिट लगाने पर चर्चा चल रही है.

अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

भारत के लिए आगे की राह क्या होगी?

विशेषज्ञों की राय है कि भारत को सिर्फ एज लिमिट तय करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. एक मजबूत कानून में चार बातें साथ-साथ होनी चाहि- एज वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही, पेरेंट्स कंट्रोल और बच्चों में डिजिटल जागरूकता. यानी अगर नया कानून आता भी है, तो उसका मकसद बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करना नहीं होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित डिजिटल माहौल देना होगा.

कब आ सकता है नया कानून?

फिलहाल सरकार विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रही है और अंतरराष्ट्रीय मॉडलों की स्टडी कर रही है. अभी अंतिम नियमों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारत में बड़ा कानूनी ढांचा देखने को मिल सकता है.

क्या सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म हो जाएगी?

इस सवाल का जवाब है- नहीं. सिर्फ एज लिमिट सेट कर देना ही काफी नहीं होगा. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है. पेरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी होगी. यह भी देखना होगा कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और किन लोगों के संपर्क में है.

पेरेंट्स को बच्चों से साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी और साइबर बुलिंग जैसे विषयों पर खुलकर बात करनी होगी. साथ ही उन्हें खेल, किताबें और ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा, ताकि उनका पूरा समय मोबाइल पर न बीते.

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