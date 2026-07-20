Facebook-Instagram और OTT के लिए नया कानून लाने की तैयारी में सरकार, जानें आपके लिए क्या-क्या बदल जाएगा

कभी रिश्ते चिट्ठियों से जुड़े थे, फिर SMS, ईमेल और WhatsApp का दौर आया. अब दुनिया रील्स, इंस्टा स्टोरी और शॉर्ट वीडियो में सिमट गई है. बस एक बार Facebook, Instagram या YouTube खोलिए, हर तरफ स्क्रॉल… रील… लाइक… शेयर का अंतहीन सिलसिला नजर आएगा. इस डिजिटल दौड़ की एक खतरनाक कीमत भी है. ज्यादा लाइक्स और वायरल होने की चाह में लोग रेलवे ट्रैक, ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों पर जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हैं. सबसे ज्यादा असर किशोरों और कम उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है, जो सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे सक्रिय हैं. यही वजह है कि अब दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र सीमा तय करने और नए नियम लाने की चर्चा तेज हो गई है.
भारत सरकार सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ऐसे सुरक्षा उपायों पर विचार कर रही है, जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक या कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) टेक कंपनियों, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा कर रही है. सरकार दुनिया के कई देशों में लागू मॉडल की स्टडी कर रही है, ताकि भारत के लिए भी ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके; जो बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाए और उनकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रखे.
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दरअसल, पिछले कुछ साल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों के बीच तेजी से बढ़ा है. इसके साथ ही साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, अश्लील कंटेंट, मानसिक तनाव और स्क्रीन की लत जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं. यही वजह है कि अब सरकार इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या सिर्फ माता-पिता की निगरानी काफी है या फिर कानून के जरिए मिनिमम एज लिमिट तय करना जरूरी हो गया है.
सरकार अभी किसी अंतिम कानून की घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर हो रही है कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज लिमिट तय की जाए. इसके साथ ही एज वेरिफिकेशन, पेरेंटल कंसेंट और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं.
टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एक इंटर्नल स्टडी के मुताबिक, भारत में 14-16 साल के लगभग 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है. 75% से अधिक से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं.
cable.co.uk की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और इटली के बाद भारत में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है. भारत में 1 GB इंटरनेट डेटा की औसत कीमत लगभग 10 से 15 रुपये के बीच है. इसके मुकाबले अमेरिका (50 रुपये), जापान (35 रुपये), फ्रांस (20 रुपये) और चीन (36 रुपये) में अधिक कीमत पर डेटा मिलता है. स्मार्टफोन, इंटरनेट और कॉलिंग रेट सस्ता होने से परिवार बच्चों को मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त बिताने की छूट देता है, जिससे बच्चों का स्क्रीनटाइम बढ़ जाता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज लिमिट तय की जाती है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं:-
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नया कानून आता है, तो एज वेरिफिकेशन कैसे होगा. क्या हर व्यक्ति को आईडी अपलोड करनी पड़ेगी? सरकार जिस मॉडल पर विचार कर रही है, उसमें Privacy by Design यानी निजता को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था अपनाने की बात कही जा रही है. इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर यूजर की पूरी पहचान या बर्थ डेट की जरूरत न पड़े. सिर्फ ये वेरिफाई किया जाए कि संबंधित व्यक्ति तय उम्र से ऊपर है या नहीं. इसके अलावा कंपनियों को सिर्फ उतनी ही जानकारी रखने की अनुमति हो जितनी जरूरी हो. छोटे बच्चों के मामले में पेरेंट्स के कंसेंट का सिस्टम भी लागू किया जा सकता है.
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यह भी एक बड़ी चिंता है. अगर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी पाबंदी लगती है, तो कई बच्चे छोटे या कम निगरानी वाले ऐप्स की ओर जा सकते हैं. कुछ बच्चे गलत डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, किसी और का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं या VPN जैसी तकनीक का सहारा ले सकते हैं. इससे सरकार और पेरेंट्स दोनों के लिए निगरानी और मुश्किल हो सकती है.
विशेषज्ञ इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए. एज वेरिफिकेशन मजबूत हो, सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर समान नियम लागू हों, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाए, तभी इस तरह का कानून प्रभावी साबित होगा.
इस समय डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स पर मुख्य रूप से 3 तरह के कानून लागू हैं:-
विशेषज्ञों की राय है कि भारत को सिर्फ एज लिमिट तय करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. एक मजबूत कानून में चार बातें साथ-साथ होनी चाहि- एज वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही, पेरेंट्स कंट्रोल और बच्चों में डिजिटल जागरूकता. यानी अगर नया कानून आता भी है, तो उसका मकसद बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करना नहीं होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित डिजिटल माहौल देना होगा.
फिलहाल सरकार विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रही है और अंतरराष्ट्रीय मॉडलों की स्टडी कर रही है. अभी अंतिम नियमों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारत में बड़ा कानूनी ढांचा देखने को मिल सकता है.
इस सवाल का जवाब है- नहीं. सिर्फ एज लिमिट सेट कर देना ही काफी नहीं होगा. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है. पेरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी होगी. यह भी देखना होगा कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और किन लोगों के संपर्क में है.
पेरेंट्स को बच्चों से साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी और साइबर बुलिंग जैसे विषयों पर खुलकर बात करनी होगी. साथ ही उन्हें खेल, किताबें और ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा, ताकि उनका पूरा समय मोबाइल पर न बीते.
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