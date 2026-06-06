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हल्के में मत लीजिएगा सुपर अल नीनो को! 5 करोड़ लोगों की ले चुका है जान- जानिये आपके लिए कितना खतरनाक- Explained

Super El Nino: इस सुपर अल नीनो से सूखे का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे कई इलाकों में भोजन, पानी और आर्थिक सुरक्षा को खतरा होगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 6, 2026, 12:39 PM IST
हल्के में मत लीजिएगा सुपर अल नीनो को! 5 करोड़ लोगों की ले चुका है जान- जानिये आपके लिए कितना खतरनाक- Explained
1877 में एक बहुत भयानक अल नीनो ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी. (photo credit AI, for representation only)

  • 1877 में बहुत भयानक अल नीनो आया था
  • इसका असर 1877 से 1878 के बीच दिखा
  • भारत, चीन, ब्राजील और अन्य जगहों अकाल पड़ा
  • 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी
  • अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच सुपर अल नीनो आएगा

और पढ़ें: इस बार जलेगा और सूखे की मार झेलेगा भारत, मॉनसून पर मंडरा रहा ‘सुपर अल नीनो’ का खतरा

Super El Nino: नासा के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि दक्षिण अमेरिका के तट के पास प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी गर्म जलधारा प्रवेश कर रही है. इससे सुपर अल नीनो की संभावना और प्रबल हो रही है. क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ाने, सूखा लाने वाला सुपर अल नीनो अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच फिर आ रहा है और इसके असर का इतिहास क्या रहा है? क्या दुनिया इस सुपर अल नीनो के असर को झेलने के लिए तैयार है?

किस साल सुपर अल नीनो ने मचाई थी भयंकर तबाही?

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 1877 में एक बहुत भयानक अल नीनो (super El Nino) ने लाखोंकरोड़ लोगों की जान ले ली थी. इसे इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा में से एक माना जाता है.

दुनिया के कितने देशों पर पड़ा था असर?

1877 के सुपर अल नीनो का असर 1877 से 1878 के बीच दिखा था और इसने भारत, चीन, ब्राजील और अन्य जगहों भयानक सूखा ला दिया था.

दुनिया की इतने फीसदी आबादी हो गई थी खत्म?

सुपर अल नीनो के बाद आए अकाल ने दुनिया की 3 से 4 प्रतिशत आबादी को खत्म कर दिया था और करीब पांच करोड़ लोगों की मौत हुई थी.

क्या होता है अल नीनो?

अल नीनो पूर्वी-मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के पानी का गर्म होना है, जो हर कुछ सालों में होता है. यह प्रक्रिया कई लाख साल से चल रही है. जैसे इस साल का अलनीनो समुद्र का तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है.

अल नीनो और सुपर अल नीनो में अंतर?

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है, जबकि सुपर अल नीनो उसी का एक शक्तिशाली रूप है. अल नीनो से समुद्री सतह का तापमान मौसमी औसत से कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है. वहीं सुपर अल नीनो 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा सकता है.

क्या है विशेषज्ञों को डर?

इस मौसमी बदलाव ने लगभग 150 साल पहले फसलों को बर्बाद कर दिया था, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी ही गड़बड़ी फिर से दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है.

क्या बोले विशेषज्ञ?

वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर दीप्ति सिंह, जिन्होंने इस सुपर अल नीनो पर स्टडी की है. उन्होंने कहा कि सूखे का मतलब हमेशा अकाल नहीं होता. 1870 के दशक में उपनिवेशवादियों के जानबूझकर ने उन स्थानीय सिस्टम को बिगाड़ दिया, जिन पर समुदाय मौसम में बदलाव का सामना करने के लिए निर्भर थे. 1870 के दशक की तरह ही कई सालों तक लगातार सूखा फिर से पड़ सकता है.

इस बार क्या स्थितियां अलग हैं?

दीप्ति सिंह ने कहा, 150 साल पहले आए अलनीनो के वक्त की तुलना में आज का वातावरण और महासागर काफी गर्म हैं, जिसका मतलब है कि इससे जुड़ी चरम स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी में हुई बड़ी तरक्की की वजह से, दुनिया अब इसके नतीजों से निपटने के लिए कहीं ज्यादा तैयार है. 1877 से 1878 के सुपर अल नीनो से हुए भारी नुकसान के आज फिर से होने की संभावना नहीं है. फिर भी, मौसम की ऐसी चरम घटना का खाद्य सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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