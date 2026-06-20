सुपर अल-नीनो: समुद्र को हुआ 'बुखार', भारत के 14.5 करोड़ किसानों का क्या होगा? क्यों संकट में पूरा एशिया- Explained

Super El Nino: नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुपर अल-नीनो भारत, पाकिस्तान और नेपाल समेत पूरे एशिया के किसानों को मुश्किल में डाल सकता था. भारत के 14.5 करोड़ किसानों समेत एशिया के 4.5 अरब लोगों पर इसका असर पड़ने की आशंका है.

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सुपर अल-नीनो के चलते गर्म दिन, सूखी मिट्टी, अचानक भारी बारिश फसलों को बर्बाद करती है. (photo credit, AI)

प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से अल-नीनो आता है

वह मौसमी चक्र बिगड़ जाता है जिस पर अरबों लोग निर्भर हैं

सूखा, भयानक बाढ़ और चरम मौसमी स्थितियां जन्म लेती हैं

गर्म दिन, सूखी मिट्टी, अचानक भारी बारिश फसलों को बर्बाद करती है

Super El Nino: इस महीने की शुरुआत में, प्रशांत महासागर में आधिकारिक रूप से अल-नीनो आ चुका है. समुद्र की गर्मी सामान्य तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गई है. तब से दुनिया भर की मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणियां लगभग एक जैसी और चिंताजनक रही हैं. ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग, अमेरिकी मौसम एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता व्यक्त की हैं. अब नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुपर अल-नीनो पूरे एशिया के किसानों को मुश्किल में डाल सकता था. भारत के 14.5 करोड़ किसानों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है.

अल-नीनो से कैसे खराब होती है फसल ?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर का तापमान बहुत बढ़ जाता है. इससे गर्मी और नमी का ऐसा बंटवारा होता है जो उन मौसमी चक्रों को बिगाड़ सकता है जिन पर अरबों लोग निर्भर हैं. यह कुछ इलाकों में सूखा और दूसरों में भयानक बाढ़ लाता है. गर्म दिन, सूखी मिट्टी और फिर अचानक भारी बारिश फसलों को बर्बाद कर सकती हैं.

कौन-कौन सी फसलें संकट में ?

एक दशक पहले, एक सुपर अल-नीनो ने भारत में सोयाबीन, थाईलैंड में चावल, वियतनाम में रोबस्टा कॉफी और इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगहों पर पाम ऑयल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया था. ‘कोको बान सुआन’ कंपनी के मालिक कोरानुत बताते हैं कि कोको के पेड़ गर्मी और बारिश में होने वाले बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं. पानी की अच्छी सप्लाई हो, लेकिन अगर ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो पेड़ ज़िंदा नहीं रह सकते. अगर पानी जमा हो जाए, तो कोको के पेड़ों में फंगस की समस्या हो सकती है.

अगर अल नीनो से अमेरिका में सोयाबीन की पैदावार को नुकसान पहुंचता है जो दुनिया भर में जानवरों के चारे की सप्लाई का आधार है तो इस पर निर्भर सभी तरह के खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं.



कितने लोगों पर पड़ेगा इस संकट का असर ?

एशिया और वहां रहने वाले 4.7 अरब लोगों के लिए, जिनमें से करोड़ों लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं, सुपर अल-नीनो बहुत विनाशकारी हो सकता है. पाकिस्तान में, खेती का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा है. लाओस में भी लगभग इतना ही हिस्सा है. भारत में, लगभग 14.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था का 16 प्रतिशत है। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई औद्योगिक देशों को आमतौर पर खेती-प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, फिर भी उनके कुल उत्पादन में खेती का हिस्सा क्रमशः 14 और 13 प्रतिशत है.

क्यों अल-नीनो से पहले से किसान हैं परेशान ?

इस साल का सुपर अल नीनो चिंताजनक हालात के बीच आ रहा है. ईरान युद्ध के कारण सप्लाई में रुकावट से खाद और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके चलते कई एशियाई किसानों ने इस बुवाई के मौसम में जरूरत से कम खाद-ईंधन का इस्तेमाल किया है.

क्यों महंगी हो सकती हैं खाने-पीने की चीजें ?

एशिया में करेंसी की वैल्यू भी कम हुई है, जिससे खाने-पीने की चीजों का आयात महंगा हो गया है, जबकि घरेलू उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है. सिंगापुर स्थित कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी ‘गोदरेज इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स’ के डायरेक्टर विकास शर्मा ने कहा, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन बाधा और इंडोनेशिया से लेकर भारत तक के बाजारों में आयात पर करेंसी की वैल्यू कम होने के असर से चुनौती और बढ़ गई है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर से काम करने वाले कमोडिटी मार्केट स्पेशलिस्ट, देश रत्न ने कहा, खेती-बाड़ी के सामान वाले बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. दुनिया के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ेगा, जबकि कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश होगी. इसका असर फ़सल की पैदावार पर पड़ेगा और कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं. रेटिंग एजेंसी फिच ने चेतावनी दी है कि “लगातार कमी” से महंगाई बढ़ सकती है. इसके असर की आशंका में कमोडिटी एक्सचेंजों पर अरेबिका कॉफी, कोको और चीनी के भाव बढ़ गए हैं.

क्या है बचाव की तैयारी और उम्मीदें ?

विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि किसान ज्यादा पानी मांगने वाली फ़सलों जैसे गन्ना और मक्का की जगह सोयाबीन उगाकर सप्लाई में होने वाले कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इस बैठक का मकसद इस साल ‘अल नीनो’ (El Nino) से निपटने की रणनीति बनाना था. बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा, जिन ज़िलों में कम या असमान बारिश की आशंका है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए “साप्ताहिक बैठकें” की जाएंगी. भारत का मानना है कि उसके पास इन स्थितियों से निपटने के लिए समुदाय-आधारित अनुकूलन मॉडल, सिंचाई की नई तकनीकें हैं.