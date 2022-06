सुपरहीरो सुपरमैन : जंगल-जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है… अरे नहीं हम आपको यहां मोगली की कहानी नहीं बल्कि सुपरमैन की कहानी बताने जा रहे हैं. सुपरमैन आज दुनियाभर के बच्चों के फेवरिट कार्टून कैरेक्टर और सुपरहीरो में से एक है. यह अपने आप में अनोखा सुपरहीरो है जो अपने ड्रेस के बार से लाल रंग की चड्डी पहनता है. यही नहीं सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कंधे पर एक बड़ा सा लाल कपड़ा भी लहराता रहता है. सुपरमैन की शुरुआत कॉमिक्स बुक से हुई और फिर यह टीवी, रेडियो, नॉवेल्स, थिएटर और फिल्मों तक में हर जगह दिखा. आइए जानते हैं सुपरमैन की पूरी कहानी.Also Read - Ab de Villiers Retirement: जानें ABBAS, 360, बिस्किट के अलावा और क्या-क्या निक नेम हैं डिविलियर्स के, पूरे 10 हैं

किसने बनाया सुपरमैन

सुपरमैन एक फिक्शन सुपरहीरो है, तो जाहिर है यह किसी के दिमाग की उपज है. सुपरमैन का जन्म अमेरिका में डीसी कॉमिक्स की एक कॉमिक बुक में हुआ था. उस समय अमेरिका के बच्चों में कॉमिक्स पढ़ने के लिए क्रेज था. डीसी कॉमिक्स के लिए सुपरमैन की कहानी लिखने का काम जैरी सीगल (Jerry Siegel) ने संभाला और इस सुपरहीरो को डिजाइन किया आर्टिस्ट जो शस्टर (Joe Shuster) ने.

Kal-El से क्लार्क केंट और फिर सुपरमैन बनने की कहानी

सुपरमैन एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन काल्पनिक पात्र की भी तो एक यात्रा होती है. काल्पनिक कैरेक्टर सुपरमैन का जन्म एक काल्पनिक ग्रह क्रिप्टोन पर हुआ था और उसका नाम काल-ईल (Kal-El) रखा गया था. जब प्राकृतिक प्रलय आने की वजह से क्रिप्टोन ग्रह नष्ट होने वाला था तो काल-ईल के माता-पिता ने उसे एक छोटे से अंतरिक्ष यान की मदद से पृथ्वी पर भेज दिया. काल-ईल का अंतरिक्ष यान अमेरिका के एक काल्पनिक शहर समॉलविले के पास ग्रामीण इलाके में उतरा. इस बच्चे को वहां के किसान दंपत्ति जोनाथन और मार्था केंट ने गोद ले लिया और उसका नाम क्लार्क केंट रखा. जैसे-जैसे समय बीता, क्लार्क के अंदर सुपरहीरो वाली कई क्षमताएं विकसित होने लगीं. उसमें अविश्वसनीय ताकत आ जाती है और उसकी त्वचा अभेद्य बन जाती है. पृथ्वी पर उसको पालने-पोशने वाले माता-पिता उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करें. इस तरह से क्लार्क अपराध से लड़ने का फैसला लेता है.

अपनी व्यक्तिगत जिंदगी अपराधियों से अलग रखने के लिए वह अपराधियों से लड़ने के दौरान एक अजीब सी नीली पोषाक पहनता है, जिसमें वह लाल रंग की चड्डी बाहर से पहनता है. अपराधियों से लड़ने के लिए सुपरमैन नाम का इस्तेमाल करता है. हालांकि, वह सिर्फ अपराध के खिलाफ लड़ने के दौरान ही सुपरमैन होता है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्लार्क केंट ही रहता है. क्लार्क अमेरिका के एक काल्पनिक शहर मेट्रोपोलिस में रहता है, जहां वह डेली प्लेनेट के लिए एक पत्रकार के तौर पर काम करता है. सुपरमैन डेली प्लेनेट में पत्रकार लोइस लेन से प्यार करता है. फोटोग्राफर जिमी ओल्सन और एडिटर इन चीफ पेरी व्हाइट उसके करीबी हैं, जबकि दुश्मनों की सुपरमैन को कोई कमी नहीं है. ऐसी शानदार स्टोरीलाइन के साथ सुपरमैन 1930 के दशक से 1980 के दशक तक अमेरिका के कॉमिक बुक इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला सुपरहीरो रहा.

शुरुआती सुपरमैन सुपरहीरो नहीं, बल्कि विलेन था

यह कहानी सुपरमैन के हिट होने से पहले की है. जेरी सीगल साइंस फिक्शन लिखते थे और जो शस्टर उन्हें इस्ट्रेशन देते थे. साल 1933 में सीगल ने अपनी साइंस फिक्शन मैग्जीन में एक छोटा सा फिक्शन छापा, जिसका टाइटल ‘द रेन ऑफ द सुपरमैन’ (The Reign of the Superman) रखा. इसमें Bill Dunn नाम के एक गरीब व्यक्ति को एक वैज्ञानिक धोखे से एक्सपेरिमेंटल ड्रग दे देता है. इससे Dunn के अंदर असीम क्षमताएं विकसित हो जाती हैं. वह लोगों का दिमाग पढ़ और कंट्रोल कर सकता है. इसके बाद वह अपनी इन क्षमताओं का इस्तेमाल अपने फायदे और मौज-मस्ती के लिए करने लगता है. लेकिन जब उसपर से ड्रग्स का प्रभाव खत्म हो जाता है तो वह शक्तिविहीन और घर-विहीन हो जाता है. यह Dunn ही शुरुआती सुपरमैन था और इस कॉमिक्स में उसे गंजा दिखाया गया था.

सुपरमैन आइडिया को नहीं मिले पब्लिशर्स

इसके बाद सीगल और शस्टर ने कई मैग्जीनों से उनके काम के संबंध में संपर्क किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. उस समय के बड़े पब्लिशर्स लगातार इन दोनों के आइडिया को नकारते रहे. आखिरकार 1938 में उन्हें एक्शन कॉमिक्स के रूप में अपने सुपरमैन के लिए पब्लिशर मिल गया. सीगल और शस्टर ने सुपरमैन से जुड़े अपने कॉपीराइट डिटेक्टिव कॉमिक्स इंक को सौंप दिए. इसके बाद भी सुपरमैन कई बदलावों के दौर से गुजरा और उसको उसका मौजूदा रूप मिलता चला गया.

रेडियो और स्टेज पर सुपरमैन

बच्चों को ध्यान में रखते हुए सुपरमैन को रेडियो पर भी पेश किया गया. द एडवेंचर ऑफ सुपरमैन नाम से यह सीरीज 1940 से 1951 तक चली और इस दौरान 2088 एपिसोड एयर किए गये. शुरुआत में सुपरमैन को रेडियो पर सिर्फ 15 मिनट दिए गए, लेकिन 1949 में उसका समय बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया. 1966 में सुपरमैन ने थिएटर में भी एंट्री मार ली.

फिल्मों में सुपरमैन

सुपरमैन इतना सुपरहित काल्पनिक कैरेक्टर है तो इसका फिल्मों ने आना कोई बड़ी बात नहीं थी. पहली बार साल 1951 में 58 मिनट की एक फिल्म में सुपरमैन बड़े पर्दे पर दिखा. ‘सुपरमैन एंड द मोल मेन’ नाम की इस फिल्म में जॉर्ज रीव्ज सुपरमैन बने थे. यह फिल्म टीवी पर सुपरमैन सीरीज का प्रमोशन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी.

सुपरमैन पर साल 1978 में पहली बड़े बजट की फिल्म बनी. इसमें क्रिस्टोफर रीव मुख्य भूमिका में थे. यह फिल्म 143 मिनट लंबी थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अब तक कि सबसे सफल सुपरमैन फिल्म थी. साल 1978 में रिलीज हुई यह बड़े बजट की पहली सफल सुपरहीरो फिल्म थी. इसके बाद 1989 में बैटमैन और 2002 में स्पाइडर मैन जैसी सुपरहीरो फिल्मों के लिए रास्ता खुल गया.

1980 में सुपरमैन-2, 1983 में सुपरमैन-3 और 1987 में ‘सुपरमैन-4: द क्वेस्ट फॉर पीस’ फिल्में एक सीरीज के रूप में रिलीज हुईं. साल 2006 में सुपरमैन रिटर्न भी इसी सीरीज की एक फिल्म थी, जिसमें ब्रैंडन रूथ सुपरमैन की भूमिका में दिखे.

क्या आप ये जानते हैं – Did you know that?