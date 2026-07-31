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दीपक प्रकाश बिना विधायक बने मंत्री, नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की बड़ी परीक्षा

क्या कोई व्यक्ति बिना विधायक बने दोबारा मंत्री बन सकता है? इसी संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. यह फैसला भविष्य में सभी राज्यों की मंत्री नियुक्तियों पर असर डाल सकता है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 31, 2026, 1:18 PM IST
दीपक प्रकाश बिना विधायक बने मंत्री, नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की बड़ी परीक्षा
  • बिहार के गैर-विधायक मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में है.
  • मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत 6 महीने की समय सीमा से जुड़ा है.
  • कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि दोबारा नियुक्ति को संवैधानिक रूप से कैसे सही ठहराया जा सकता है.
  • इस मामले का फैसला भविष्य में गैर-विधायक मंत्रियों की नियुक्ति पर बड़ा असर डाल सकता है.

बिहार के गैर-विधायक मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के घेरे में है. मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत 6 महीने की सीमा से जुड़ा है. कोर्ट ने बिहार सरकार से इसका संवैधानिक आधार पूछा है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी गैर-विधायक व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने की अनुमति है, लेकिन केवल 6 महीने तक. उसके बाद उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है, वरना वह मंत्री पद से स्वतः हट जाता है. बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, जो विधायक या एमएलसी नहीं हैं, इस सीमा को पार करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहे हैं. उन्होंने नवंबर 2025 में पहली बार मंत्री पद संभाला और मई 2026 में नई सरकार बनने पर दोबारा नियुक्ति हुई, लेकिन चुनाव नहीं जीते. कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि वे इसकी संवैधानिक वैधता कैसे साबित करते हैं. आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.

अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है?

संविधान का अनुच्छेद 164(4) स्पष्ट रूप से कहता है- अगर कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य नहीं है, तो वह अवधि पूरी होते ही मंत्री पद छोड़ देता है. constitutionofindia.net के मुताबिक, यह प्रावधान सरकार को तुरंत योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाने की छूट देता है, लेकिन लोकतंत्र की भावना के अनुरूप उसे जल्दी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता है. यह अस्थायी व्यवस्था है, न कि स्थायी छूट. सुप्रीम कोर्ट ने S.R. Chaudhuri बनाम पंजाब राज्य (2001) मामले में साफ कहा कि यह प्रावधान बार-बार गैर-विधायकों की नियुक्ति के लिए नहीं है. ऐसी दोबारा नियुक्ति संविधान के साथ धोखा (fraud on the Constitution) मानी जाएगी. Ashok Pandey बनाम मायावती (2007) मामले में भी कोर्ट ने यही रुख दोहराया.

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दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर चुनौती क्यों?

दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के नेता, 20 नवंबर 2025 को बिहार कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री बने, जबकि वे न विधानसभा के सदस्य थे और न परिषद के. TOI के मुताबिक, 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई. इसके बाद 7 मई 2026 को नई सरकार (सीएम सम्राट चौधरी) बनने पर उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया. याचिकाकर्ता (सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह) का कहना है कि सरकार बदलने से 6 महीने की संवैधानिक घड़ी रीसेट नहीं होती. कुल मिलाकर 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है. याचिका में इसे ‘रंगीन शक्ति का प्रयोग’ (colourable exercise of power) बताया गया है, यानी संविधान की सीमा को घुमाकर पार करने की कोशिश. सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2026 को नोटिस जारी किया और हाल ही में बिहार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा. CJI सूर्या कांत की बेंच ने इसे शुद्ध संवैधानिक सवाल माना और 4 अगस्त को सुनवाई तय की.

क्या गैर-चुनावी मंत्री को 6 महीने बाद दोबारा नियुक्त किया जा सकता है?

नहीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, अनुच्छेद 164(4) एक बार की अस्थायी छूट है. 6 महीने बाद अगर व्यक्ति सदस्य नहीं बना, तो वह मंत्री नहीं रह सकता. नई नियुक्ति या सरकार बदलने से नया 6 महीने का पीरियड शुरू नहीं होता. archive.pib.gov.in के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा की पूरी अवधि में एक ही व्यक्ति को बार-बार गैर-विधायक रहते मंत्री बनाना संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग है. यह लोकतांत्रिक जवाबदेही (accountability) के खिलाफ है, क्योंकि मंत्री विधायकों के प्रति जवाबदेह होते हैं. बिहार मामले में याचिका quo warranto (किस अधिकार से पद पर?) का हक मांगती है. अगर कोर्ट गलत पाता है, तो मंत्री पद रद्द हो सकता है.

इस मामले का संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है?

यह केस अन्य राज्यों में भी गैर-विधायकों की मंत्री नियुक्तियों पर अंकुश लगाएगा. कई बार पार्टियां विशेषज्ञों या सहयोगी दलों के नेताओं को तुरंत मंत्री बनाती हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़वातीं. कोर्ट का सख्त रुख ऐसे प्रथाओं को रोक सकता है. यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि कार्यपालिका (मंत्री) को विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. राजनीतिक रूप से, यह सहयोगी दलों के दबाव को कम कर सकता है और पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रेरित करेगा. अगर कोर्ट सख्त फैसला देता है, तो भविष्य में सरकारों को 6 महीने के अंदर उप-चुनाव या नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी. इससे संवैधानिक परंपराओं (conventions) की रक्षा होगी.

Q1 अनुच्छेद 164(4) की समय सीमा क्या है?
जवाब: 6 लगातार महीने. इस दौरान मंत्री को विधायक/एमएलसी बनना जरूरी, वरना पद छिन जाता है.

Q2 दीपक प्रकाश कब मंत्री बने?
जवाब: पहली बार 20 नवंबर 2025, दोबारा 7 मई 2026.

Q3 सरकार बदलने से 6 महीने की घड़ी रीसेट होती है?
जवाब: नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं.

Q4 कोर्ट ने क्या मांगा है?
जवाब: बिहार सरकार से संवैधानिक आधार पर स्पष्टीकरण.

Q5 इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?
जवाब: अन्य राज्यों में गैर-विधायकों की मंत्री नियुक्तियों पर रोक और लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ेगी.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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