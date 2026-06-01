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पद, प्रतिष्ठा या कोई और परेशानी? BJP के ‘सिंघम’ कहलाने वाले अन्नामलाई क्यों छोड़ रहे पार्टी का साथ

अन्नामलाई ने 2019 में IPS सेवा से इस्तीफा दिया था. करीब एक साल बाद 25 अगस्त 2020 को उन्होंने औपचारिक रूप से जेपी नड्डा की मौजूदगी में BJP की सदस्यता ले ली. उस समय उन्हें तमिलनाडु में BJP के उभरते चेहरे के तौर पर देखा गया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 1, 2026, 9:16 PM IST
पद, प्रतिष्ठा या कोई और परेशानी? BJP के ‘सिंघम’ कहलाने वाले अन्नामलाई क्यों छोड़ रहे पार्टी का साथ
अन्नामलाई अपनी आक्रामक शैली और DMK सरकार पर लगातार हमलों की वजह से चर्चा में रहे. (PTI)

तमिलनाडु में थलपति विजय के उदय के बाद एक अलग ही सियासी खिचड़ी पक रही है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. उन्होंने अपनी पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं. अन्नामलाई ने कहा है कि वो BJP में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं. वह जल्द ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कभी तमिलनाडु में PM मोदी के सिंघम कहे जाने वाले अन्नामलाई आखिर BJP से क्यों नाराज हैं?

कौन हैं के. अन्नामलाई?
के अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में BJP का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. उनका पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है. वह पहले भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी थे. कुछ समय तक कर्नाटक कैडर में कार्यरत रहे. अपनी सख्त और आक्रामक पुलिसिंग शैली की वजह से उन्हें कर्नाटक का सिंघम भी कहा जाता था. BJP में शामिल होने के बाद उन्हें BJP का सिंघम कहा जाने लगा.

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2011 बैच के रहे IPS अधिकारी
अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था. उन्होंने कोयंबटूर के PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. बाद में लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया. इसके बाद उन्होंने UPSC परीक्षा पास कर 2011 बैच के IPS अधिकारी के रूप में सर्विस शुरू की.

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BJP में कब हुए शामिल?
अन्नामलाई ने 2019 में IPS सेवा से इस्तीफा दिया था. करीब एक साल बाद 25 अगस्त 2020 को उन्होंने औपचारिक रूप से जेपी नड्डा की मौजूदगी में BJP की सदस्यता ले ली. उस समय उन्हें तमिलनाडु में BJP के उभरते चेहरे के तौर पर देखा गया था. BJP में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा. पहले उन्हें तमिलनाडु BJP का उपाध्यक्ष बनाया गया. फिर जुलाई 2021 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी.

तमिलनाडु की राजनीति में क्यों हुए चर्चित?
अन्नामलाई अपनी आक्रामक शैली और DMK सरकार पर लगातार हमलों की वजह से चर्चा में रहे. उनकी ‘एन मन्न, एन मक्कल’ यात्रा ने भी तमिलनाडु में BJP को काफी राजनीतिक पहचान दिलाई. हालांकि, 2021 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. फिर भी वो राज्य में BJP का सबसे लोकप्रिय चेहरा बने रहे.

राज्य संगठन में बदलाव से बढ़ी BJP के साथ दूरियां

  • अन्नामलाई और BJP नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह तमिलनाडु में पार्टी की राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है. अन्नामलाई लंबे समय से चाहते थे कि BJP राज्य में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर चुनाव लड़े.
  • अन्नामलाई का मानना था कि पार्टी ने पिछले कुछ साल में जो जनाधार तैयार किया है, उसके दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए. लेकिन, केंद्रीय नेतृत्व ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK के साथ फिर से गठबंधन का रास्ता चुना.
  • राजनीतिक जानकारों का कहना है कि AIADMK के साथ गठबंधन की वापसी के बाद अन्नामलाई की भूमिका सीमित होती दिखाई दी.
  • उन्हें तमिलनाडु BJP अध्यक्ष पद से हटाया गया और चुनावी अभियान में भी उनकी मौजूदगी पहले जैसी प्रमुख नहीं रही. यही वजह है कि उनके समर्थकों के बीच यह धारणा मजबूत हुई कि पार्टी नेतृत्व उन्हें किनारे कर रहा है.

BJP के खिलाफ दिए बयान

  • हाल के दिनों में अन्नामलाई ने कुछ ऐसे बयान भी दिए, जो BJP की आधिकारिक लाइन से अलग माने गए. उन्होंने CBSE की तीन-भाषा नीति को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए.
  • तमिलनाडु जैसे राज्य में भाषा का मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है. उनके इस रुख को क्षेत्रीय राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा गया.
  • कोयंबटूर समेत कई इलाकों में अन्नामलाई के समर्थन में लगे पोस्टरों ने भी नई राजनीतिक पार्टी की अटकलों को और हवा दे दी है.

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कभी कहा था- राजनीति छोड़कर खेती करूंगा
अन्नामलाई स्वभाव से बेहद कड़क, स्वाभिमानी और लीक से हटकर राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं. कुछ समय पहले जब उनके साइडलाइन होने या पार्टी लाइन से अलग चलने की खबरें उड़ी थीं. तब उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी. अन्नामलाई ने कहा था, “मैं राजनीति में किसी पद या कुर्सी के लालच में नहीं आया हूं. जब तक अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर राजनीति में रहना चाहूंगा, रहूंगा. जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कुछ नहीं बदल पा रहा, मैं वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगूंगा.” उनका यह पुराना तेवर साफ दिखाता है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाले इंसान नहीं हैं.

विजय की जीत ने बदले समीकरण
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु चुनाव में थलपति विजय की जीत और TVK की सरकार बनने के बाद कई सियासी समीकरण बदल गए हैं. ऐसे में अन्नामलाई को लग रहा है कि राज्य में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है. वह नई पीढ़ी को साथ लेकर एक विकल्प खड़ा करना चाहते हैं. BJP ने AIADMK को साथ लेने के चक्कर में अन्नामलाई को साइडलाइन किया था. इसलिए अन्नामलाई चाहते हैं कि वह अकेले आगे बढ़ें.

फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि अन्नामलाई सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन शुरू करते हैं या फिर उसे आगे चलकर राजनीतिक पार्टी का रूप देते हैं. अगर ऐसा होता है, तो तमिलनाडु की राजनीति में DMK, AIADMK और विजय की पार्टी TVK के सामने एक नया समीकरण बन सकता है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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