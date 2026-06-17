Explainer: शिवसेना UBT में टूट के बाद क्या संसद से पास हो जाएगा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल? जानिए नंबर गेम?

मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 17, 2026, 7:15 PM IST
Explainer: शिवसेना UBT में टूट के बाद क्या संसद से पास हो जाएगा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल? जानिए नंबर गेम?
भारतीय संसद में हर बिल एक जैसे बहुमत से पास नहीं होता. (PTI)
  • TMC के 20 सांसदों का NCPI में हुआ विलय.
  • शिवसेना UBT के 9 में से 6 सांसद हुए बागी.
  • अप्रैल में महिला आरक्षण बिल नहीं हो पाया था पास.
  • लोकसभा में BJP के पास 240 कांग्रेस के पास 99 सीटें.

भारतीय लोकतंत्र में इन दिनों विपक्षी दलों में टूट का दौर जारी है. पहले ममता बनर्जी की पार्टी TMC में टूट हुई. TMC के 80 में से 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया. फिर 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद बागी हो गए और नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में खुद का विलय कर लिया. अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) में टूट हुई है. कुल 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं. इन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में विलय की इच्छा जताई है. विपक्ष में इस टूट का फायदा NDA को मिलता दिख रहा है.

लोकसभा और राज्यसभा में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक सवाल तेजी से चर्चा में है. सवाल ये है कि अगर किसी गठबंधन के पास मजबूत बहुमत हो जाए, तो क्या वह अपनी पसंद के सभी कानून आसानी से पास करा सकता है? खासकर महिला आरक्षण बिल, परिसीमन (Delimitation) बिल और संविधान संशोधन जैसे बड़े मुद्दों पर यह बहस और तेज हो गई है. आइए समझते हैं अगर TMC और शिवसेना UBT के बागी सभी सांसदों ने NDA को समर्थन दे दिया, तो क्या इसके दम पर सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल संसद से पास करा पाएगी?

और पढ़ें: राज ठाकरे से छगन भुजबल तक... वो नेता जो उद्धव का छोड़ गए साथ, एकनाथ शिंदे ने तो छीन लिया शिवसेना का नाम-निशान

ममता की TMC में टूट से BJP को क्या फायदा? अब संसद में पास हो जाएंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल-Explained

हर बिल एक जैसे बहुमत से नहीं होता पास

दरअसल, भारतीय संसद में हर बिल एक जैसे बहुमत से पास नहीं होता. किसी बिल के लिए साधारण बहुमत काफी होता है, तो कुछ मामलों में विशेष बहुमत और कई मामलों में राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है.

साधारण बहुमत से कौन से बिल पास होते हैं?

  • संसद में सबसे आसान रास्ता साधारण बहुमत का होता है. इसका मतलब है कि सदन में मौजूद और वोटिंग करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा का समर्थन मिल जाए.
  • साधारण बहुमत से सामान्य विधेयक (Ordinary Bill), मनी बिल, नए राज्य बनाना, राज्यों की सीमाएं बदलना, नागरिकता से जुड़े कानून, विधान परिषद का गठन या समाप्ति, चुनावी नियम और आधिकारिक भाषा से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
  • दिलचस्प बात यह है कि परिसीमन से जुड़ी कुछ व्यवस्थाएं जैसे किस जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, साधारण बहुमत से भी तय की जा सकती हैं.

बंगाल चुनाव के 43 दिन बाद HC पहुंचीं ममता बनर्जी, भबानीपुर में सुवेंदु से मिली हार के खिलाफ दायर की याचिका

संविधान बदलना है तो चाहिए विशेष बहुमत

  • अगर सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है, तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है. इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है.
  • विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सांसदों का समर्थन मिले. साथ ही मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों.
  • मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP), आरक्षण से जुड़े कई संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय आपातकाल जैसे विषय इसी कैटेगरी में आते हैं.
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण देने वाला 103वां संविधान संशोधन भी विशेष बहुमत से ही पारित हुआ था.

इन मामलों में राज्यों की मंजूरी भी जरूरी

  • संविधान के ऐसे प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, उन्हें बदलना और भी मुश्किल होता है.
  • राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े मामले इस कैटेगरी में आते हैं.
  • इन अनुच्छेदों में बदलाव के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है.

संसद की भी एक सीमा

  • सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद चाहे जितना बड़ा बहुमत जुटा ले, वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती. सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में फैसला दिया था कि लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मूल सिद्धांत संविधान की आत्मा हैं. इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता.
  • यानी संसद में संख्या बल जितना भी मजबूत हो, संविधान की कुछ सीमाएं ऐसी हैं; जिन्हें कोई सरकार पार नहीं कर सकती. यही वजह है कि हर बड़ा कानून केवल राजनीतिक ताकत से नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया से भी तय होता है.

सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं, कैसे पास कराएगी संविधान संशोधन बिल? क्रॉस वोटिंग की कितनी गुंजाइश

क्या है संसद का नंबर गेम?

मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.

सरकार कौन से 3 बिल पास कराना चाहती है?

पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.
दूसरा बिल– परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.
तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.

ये पहले क्यों पास नहीं हो पाए?

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई थी. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो-तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया था. पहला बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई.

TMC और शिवसेना UBT के बागी सांसद NDA में शामिल हो जाए तो क्या होगा?

नहीं. TMC के बागी गुट के समर्थन के बावजूद, NDA को बहुमत के लिए अभी भी काफी सांसदों की जरूरत है.
TMC के 20 बागी सांसद, शिवसेना UBT के 6 और लोकसभा में DMK के 22 सांसद विरोध के बजाय वोटिंग से दूर (Abstain) भी रहते हैं, तो भी सत्तारूढ़ गठबंधन को BJD या YSRCP) जैसे अन्य गैर-गठबंधन दलों के साथ से इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा. यानी अभी दोनों बिल पास कराने के लिए NDA सरकार को और संख्याबल की जरूरत होगी.

परिसीमन के बाद आपके राज्य में हो जाएंगी कितनी लोकसभा की सीटें? आंकड़े आ गए सामने

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.