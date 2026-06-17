Explainer: शिवसेना UBT में टूट के बाद क्या संसद से पास हो जाएगा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल? जानिए नंबर गेम?

भारतीय लोकतंत्र में इन दिनों विपक्षी दलों में टूट का दौर जारी है. पहले ममता बनर्जी की पार्टी TMC में टूट हुई. TMC के 80 में से 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया. फिर 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद बागी हो गए और नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में खुद का विलय कर लिया. अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) में टूट हुई है. कुल 9 में से 6 सांसद बागी हो गए हैं. इन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में विलय की इच्छा जताई है. विपक्ष में इस टूट का फायदा NDA को मिलता दिख रहा है.
लोकसभा और राज्यसभा में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक सवाल तेजी से चर्चा में है. सवाल ये है कि अगर किसी गठबंधन के पास मजबूत बहुमत हो जाए, तो क्या वह अपनी पसंद के सभी कानून आसानी से पास करा सकता है? खासकर महिला आरक्षण बिल, परिसीमन (Delimitation) बिल और संविधान संशोधन जैसे बड़े मुद्दों पर यह बहस और तेज हो गई है. आइए समझते हैं अगर TMC और शिवसेना UBT के बागी सभी सांसदों ने NDA को समर्थन दे दिया, तो क्या इसके दम पर सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल संसद से पास करा पाएगी?
ममता की TMC में टूट से BJP को क्या फायदा? अब संसद में पास हो जाएंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल-Explained
दरअसल, भारतीय संसद में हर बिल एक जैसे बहुमत से पास नहीं होता. किसी बिल के लिए साधारण बहुमत काफी होता है, तो कुछ मामलों में विशेष बहुमत और कई मामलों में राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है.
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मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.
पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.
दूसरा बिल– परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.
तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई थी. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो-तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया था. पहला बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई.
नहीं. TMC के बागी गुट के समर्थन के बावजूद, NDA को बहुमत के लिए अभी भी काफी सांसदों की जरूरत है.
TMC के 20 बागी सांसद, शिवसेना UBT के 6 और लोकसभा में DMK के 22 सांसद विरोध के बजाय वोटिंग से दूर (Abstain) भी रहते हैं, तो भी सत्तारूढ़ गठबंधन को BJD या YSRCP) जैसे अन्य गैर-गठबंधन दलों के साथ से इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा. यानी अभी दोनों बिल पास कराने के लिए NDA सरकार को और संख्याबल की जरूरत होगी.
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