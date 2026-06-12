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ममता की TMC में टूट से BJP को क्या फायदा? अब संसद में पास हो जाएंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल-Explained

मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: June 12, 2026, 11:44 PM IST
ममता की TMC में टूट से BJP को क्या फायदा? अब संसद में पास हो जाएंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल-Explained
TMC में आंतरिक बगावत के बाद 19 लोकसभा सांसदों के एक अलग गुट ने NDA को समर्थन देने का संकेत दिया है. (AI जेनरेटेड)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं. उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) शायद अपने इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. TMC में बगावत और इस्तीफों का दौर जारी है. पहले 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया. इसके बाद एक के बाद एक सांसदों का साथ छूटता जा रहा है. इनमें वो लोग भी हैं, जिन्होंने सांसद बनने पर ममता दीदी के तारीफों के पुल बांधे थे.

TMC के बागी 19 सांसदों ने केंद्र की NDA सरकार को सपोर्ट करने की बात कही है. हालांकि, अब तक इनमें से एक भी सांसद ने BJP की सदस्यता नहीं ली है. अगर यह समर्थन औपचारिक रूप लेता है, तो इसका असर सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद में BJP और NDA की ताकत भी बढ़ सकती है.

और पढ़ें: शत्रुघ्न सिन्हा से सयोनी घोष तक... ममता दीदी से किस-किसने की बगावत? सामने आई TMC के 19 सांसदों की लिस्ट

आइए समझते हैं अगर TMC के बागी सभी सांसद BJP में शामिल हो गए, तो NDA की ताकत लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बढ़ जाएगी? क्या इसके दम पर NDA महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल संसद से पास करा पाएगी?

TMC में अब तक क्या-क्या हुआ?

  • बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में चुनाव हुए. नतीजे 4 मई को आए. पहली बार BJP की सरकार बनी.
    ममता को सुवेंदु अधिकारी ने भबानीपुर सीट से हरा दिया. TMC को इस बार 80 सीटें मिलीं. चुनाव में हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई.
  • पहले 3 जून को TMC के58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और उनके गुट को मान्यता देने की मांग की. स्पीकर ने संख्याबल के आधार पर ये मांग मंजूर भी कर ली.
  • इसके बाद एक सांसदों के इस्तीफे का दौर शुरू हुआ. काकोली घोष दस्तीकर समेत 19 लोकसभा सांसद ममता का साथ छोड़ चुके हैं. राज्यसभा से अब तक 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है.
  • अब बागी सांसदों का एक लेटर भी सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था. इसमें अलग गुट बनाने की मांग की गई है. इस लेटर में यूसुफ पठान, सायोनी घोष, काकोली घोष और शताब्दी रॉय समेत 19 सांसदों के साइन भी हैं.

रविवार को दिल्ली में बागी विधायकों की मीटिंग

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, TMC के बागी गुट के नेता रविवार को दिल्ली में CM सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में मीटिंग करेंगे. इसके बाद वे सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से भी मिलने वाले हैं.

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बागी लोकसभा सांसदों के नाम?

  1. काकोली घोष दस्तीकर (बारासात)
  2. दीपक अधिकारी उर्फ देव (घाटाल)
  3. जगदीश चंद्र बसुनिया (कूचबिहार)
  4. कालीपद सोरेन (झाड़ग्राम)
  5. खलीलुर रहमान ( जांगीपुर)
  6. जून मालिया (मेदिनीपुर)
  7. यूसुफ पठान (बहरामपुर)
  8. अरूप चक्रवर्ती (बांकुड़ा)
  9. अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद)
  10. डॉ. शर्मिला सरकार (बर्धमान ईस्ट)
  11. पार्थ भौमिक (बैरकपुर)
  12. प्रसून बंधोपाध्याय (हावड़ा)
  13. बापी हलदार (मथुरापुर)
  14. असित कुमार पाल (बोलपुर)
  15. सायोनी घोष (जादवपुर)
  16. शताब्दी रॉय (बीरभूम)
  17. माला रॉय (कोलकाता साउथ)
  18. रचना बनर्जी (हुगली)
  19. आरामबाग (मिताली बाग)

राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले 4 सांसद

  • सुखेंदु शेखर रे ने 8 जून 2026 को रिजाइन किया.
  • सुष्मिता देब ने 10 जून को इस्तीफा दिया.
  • प्रकाश चिक ने 11 जून को इस्तीफा दे दिया.
  • कोयल मल्लिक ने भी 11 जून को रिजाइन कर दिया.

TMC में टूट से BJP को क्या फायदा?

TMC में आंतरिक बगावत के बाद 19 लोकसभा सांसदों के एक अलग गुट ने NDA को समर्थन देने का संकेत दिया है. इससे लोकसभा में NDA की ताकत (293 सीटों के आसपास) बढ़कर 313 तक पहुंच सकती है. यानी NDA मजबूत पोजिशन में आ जाएगा.

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क्या है संसद का नंबर गेम?

मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.

सरकार कौन से 3 बिल पास कराना चाहती है?

पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.
दूसरा बिल- परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.
तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.

ये पहले क्यों पास नहीं हो पाए?

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई थी. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो-तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया था. पहला बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई.

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8 बागी सांसद BJP ज्वॉइन कर लें, तो क्या बिल पास हो जाएंगे?

नहीं. TMC के बागी गुट के समर्थन के बावजूद, NDA को बहुमत के लिए अभी भी काफी सांसदों की जरूरत है.
अब अगर DMK सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, तो BJP के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराना आसान हो जाएगा. वैसे भी तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच गठबंधन टूटने से भी विपक्ष की एकजुटता कमजोर हुई है.

TMC के 19 बागी सांसद और लोकसभा में DMK के 22 सांसद विरोध के बजाय वोटिंग से दूर (Abstain) भी रहते हैं, तो भी सत्तारूढ़ गठबंधन को BJD या YSRCP) जैसे अन्य गैर-गठबंधन दलों के साथ से इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा.

राज्यसभा में कैसे बदलेंगे नियम?

राज्यसभा में BJP के पास 113 सांसद हैं. पूरे NDA की बात करें, तो ये नंबर 148 है. फिर भी दो-तिहाई बहुमत के लिए 15 सीटें कम पड़ रही हैं. राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत पड़ती है. TMC के 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, फिर तो बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा.

बहरहाल, NDA सरकार संसद के मॉनसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल लाने और उन्हें पास कराने की कोशिश करेगी. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अबकी बार विपक्षी एकता की जीत होगी या बिखराव सबके सामने आ जाएगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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