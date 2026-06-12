ममता की TMC में टूट से BJP को क्या फायदा? अब संसद में पास हो जाएंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल-Explained

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं. उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) शायद अपने इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. TMC में बगावत और इस्तीफों का दौर जारी है. पहले 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया. इसके बाद एक के बाद एक सांसदों का साथ छूटता जा रहा है. इनमें वो लोग भी हैं, जिन्होंने सांसद बनने पर ममता दीदी के तारीफों के पुल बांधे थे.
TMC के बागी 19 सांसदों ने केंद्र की NDA सरकार को सपोर्ट करने की बात कही है. हालांकि, अब तक इनमें से एक भी सांसद ने BJP की सदस्यता नहीं ली है. अगर यह समर्थन औपचारिक रूप लेता है, तो इसका असर सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद में BJP और NDA की ताकत भी बढ़ सकती है.
आइए समझते हैं अगर TMC के बागी सभी सांसद BJP में शामिल हो गए, तो NDA की ताकत लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बढ़ जाएगी? क्या इसके दम पर NDA महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल संसद से पास करा पाएगी?
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, TMC के बागी गुट के नेता रविवार को दिल्ली में CM सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में मीटिंग करेंगे. इसके बाद वे सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से भी मिलने वाले हैं.
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TMC में आंतरिक बगावत के बाद 19 लोकसभा सांसदों के एक अलग गुट ने NDA को समर्थन देने का संकेत दिया है. इससे लोकसभा में NDA की ताकत (293 सीटों के आसपास) बढ़कर 313 तक पहुंच सकती है. यानी NDA मजबूत पोजिशन में आ जाएगा.
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मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. BJP के पास 240 सीटें हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के पास 233 सांसद हैं. इसमें कांग्रेस के अकेले 90 सांसद हैं. 14 सांसद ऐसे हैं, जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं.
पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.
दूसरा बिल- परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.
तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई थी. इस बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में मौजूद कुल 528 सांसदों ने वोट डाले. बिलों को पास कराने के लिए कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की जरूरत थी. लेकिन, संसद के कुल 540 सदस्यों (543 में 3 सीट खाली है) में से सिर्फ 528 ही मौजूद थे. इसका दो-तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया था. पहला बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई.
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नहीं. TMC के बागी गुट के समर्थन के बावजूद, NDA को बहुमत के लिए अभी भी काफी सांसदों की जरूरत है.
अब अगर DMK सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, तो BJP के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराना आसान हो जाएगा. वैसे भी तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच गठबंधन टूटने से भी विपक्ष की एकजुटता कमजोर हुई है.
TMC के 19 बागी सांसद और लोकसभा में DMK के 22 सांसद विरोध के बजाय वोटिंग से दूर (Abstain) भी रहते हैं, तो भी सत्तारूढ़ गठबंधन को BJD या YSRCP) जैसे अन्य गैर-गठबंधन दलों के साथ से इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा.
राज्यसभा में BJP के पास 113 सांसद हैं. पूरे NDA की बात करें, तो ये नंबर 148 है. फिर भी दो-तिहाई बहुमत के लिए 15 सीटें कम पड़ रही हैं. राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत पड़ती है. TMC के 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, फिर तो बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा.
बहरहाल, NDA सरकार संसद के मॉनसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल लाने और उन्हें पास कराने की कोशिश करेगी. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अबकी बार विपक्षी एकता की जीत होगी या बिखराव सबके सामने आ जाएगा.
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