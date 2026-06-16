Explainer: TMC के बागी 20 सांसदों ने BJP के बजाय अज्ञात पार्टी को क्यों चुना? आखिर ममता दीदी के साथ हो रहा कौन सा खेला?

TMC सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत के बाद NDA की सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया था. ऐसे में माना जा रहा था कि देर से ही सही, ये सांसद BJP में ही शामिल होंगे. लेकिन, NCPI में उनके विलय ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं.

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद TMC में भगदड़ मची है. 58 विधायक और 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं (AI जेनरेटेड)

ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी TMC की स्थापना.

2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट शासन पर लगा फुलस्टॉप.

वाजपेयी की सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनीं थी ममता.

मनमोहन सिंह की UPA सरकार में भी मिला मंत्री पद.

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया. लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हो रहा खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है. उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से विधायकों और सांसदों का इस्तीफा जारी है. हर दिन कोई न कोई नेता TMC, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति अपनी नाराजगी जता रहा है. सोमवार (15 जून 2026) की सुबह ममता बनर्जी को शायद अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा. तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने त्रिपुरा की एक भूली-बिसराई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय कर लिया.

TMC सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत के बाद NDA की सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया था. ऐसे में माना जा रहा था कि देर से ही सही, ये सांसद BJP में ही शामिल होंगे. लेकिन, सोमवार की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए समझते हैं आखिर TMC के बागी सांसदों ने BJP के बजाय एक अज्ञात पार्टी को क्यों चुना? ये बागी सांसदों की गलती है या कोई सोची-समझी चाल? इससे BJP को क्या फायदा? आखिर ममता के साथ कौन सा राजनीतिक खेल चल रहा है?

NCPI को भूली-बिसराई पार्टी क्यों बोल रहे?

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, 3 साल पहले 2023 में बंगाल के उत्तिया कुंडू और शेउली कुंडू नाम के कपल ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी थी. NCPI के डॉक्यूमेंट्स में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं. पत्नी शेउली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है.

त्रिपुरा चुनाव 2023 के बाद गायब हो गई थी पार्टी

चुनाव आयोग को दी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 के अंत में पार्टी के पास केवल 75 रुपये कैश थे. 2022-23 में NCPI को 1.13 लाख रुपये का चंदा मिला. पार्टी ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल मिलाकर लगभग 1,198 वोट मिले थे. चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी ने गतिविधियां बंद कर दी थीं. अब TMC के 20 बागी सांसदों के विलय से हर तरफ इसी पार्टी की चर्चा हो रही है.

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बागी सांसदों ने TMC पर दावा क्यों नहीं ठोका?

पहले नियम था कि अगर एक – तिहाई सांसद अलग गुट बना लें, तो उनकी सदस्यता बच जाती थी, जिसे ‘स्प्लिट’ या विभाजन कहा जाता था. लेकिन, 2003 दलबदल विरोधी कानून में इस छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया. हालांकि, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां पैदा करके महाराष्ट्र में TMC-NCP को 2 गुट बन चुके हैं. TMC के बागी सांसदों को शुरुआत में लगा कि वे भी दिल्ली में बैठी सरकार और कानूनी जानकारों की मदद से बंगाल में NCP-शिवसेना वाला खेल खेल सकते हैं. लेकिन, ममता बनर्जी की TMC और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जमीन-आसमान का अंतर है. इसलिए अलग गुट ने TMC पर फिलहाल दावा नहीं ठोका.

बागी सांसद BJP में सीधे शामिल क्यों नहीं हुए?

इसका सबसे बड़ा कारण दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) हो सकता है. दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत अगर दो-तिहाई (2/3) से कम सदस्य अलग होते हैं, तो उन्हें किसी दूसरी पार्टी में विलय करना ही पड़ता है. वरना सदस्यता चली जाएगी. अगर सांसद सीधे BJP में शामिल होते, तो उनकी सदस्यता पर खतरा पैदा हो सकता था. दूसरा कारण पश्चिम बंगाल की राजनीति है. TMC के वोटरों का एक हिस्सा BJP को पसंद नहीं करता. ऐसे में बागी नेता सीधे BJP में जाने के बजाय खुद को ‘TMC का विकल्प’ या ‘ममता विरोधी लेकिन BJP से अलग’ कैटेगरी में फिट रखना चाहते हैं. बागी विधायकों ने भी यही तरीका अपनाया.

अज्ञात पार्टी ही क्यों?

चूंकि, बागी सांसदों के सामने कानूनन किसी दूसरी पार्टी में विलय करना ही एकमात्र रास्ता था. इसलिए उन्होंने ऐसी छोटी पार्टी चुनी, जिसे वो अपने हिसाब से चला सके. अगर ये सांसद BJP, कांग्रेस या किसी अन्य बड़ी पार्टी में शामिल होते, तो उन्हें उस पार्टी के आलाकमान के निर्देशों पर चलना पड़ता. लेकिन, NCPI इतनी छोटी पार्टी है कि इन बागी सांसदों ने विलय के बाद सीधे इस पार्टी को ही हाइजैक कर लिया है.

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ये बागियों की गलती है या सोची-समझी चाल?

कई राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक चाल मानते हैं. अगर लक्ष्य सिर्फ सत्ता पक्ष को समर्थन देना है, तो BJP में शामिल हुए बिना भी NDA को समर्थन दिया जा सकता है. इससे बागी सांसदों को तीन फायदे मिलते हैं:- पहला- इससे अपनी अलग पहचान बनी रहती है. दूसरा- भविष्य में BJP के साथ गठबंधन का विकल्प खुला रहता है. तीसरा- बंगाल में TMC के नाराज वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है. यानी वे ‘NDA समर्थक लेकिन BJP नहीं’ वाली इमेज बनाना चाह सकते हैं.

इससे BJP को क्या फायदा?

CPM के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा, “TMC के बागी सांसदों के NCPI में विलय के पीछे BJP की प्लानिंग है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बागी सांसदों की कई बैठकों से यही संकेत मिलता है.”

विकास रंजन भट्टाचार्य के मुताबिक, “BJP का मुख्य उद्देश्य संसद में अहम बिलों को पास कराने के लिए बागी सांसदों का समर्थन हासिल करना है. इसलिए पार्टी ने कोई जोखिम नहीं उटाया. लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की संसदीय पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करने की बजाय बागी सांसदों को किसी नई पार्टी में शामिल कराने की रणनीति बनाई.”

ममता बनर्जी के साथ कौन सा राजनीतिक खेल चल रहा है?

बंगाल की राजनीति में यह केवल सांसदों की बगावत नहीं, बल्कि नेतृत्व की चुनौती भी मानी जा रही है. लंबे समय से TMC की ताकत ममता बनर्जी और उनके परिवार-केंद्रित नेतृत्व पर टिकी रही है. बागी सांसदों का अलग रास्ता चुनना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है.

वहीं, बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखें, तो जब किसी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई, तो वह लंबे समय तक टिका रहा. 2026 के चुनाव में हार से पहले ममता 3 बार CM की जिम्मेदारी संभाल चुकी थीं. अब BJP सरकार में आई है. ऐसे में साफ है कि TMC का वक्त पूरा हो चुका है. कम से कम अगले 10 साल तक तो बंगाल की सत्ता में ममता की वापसी नहीं होने वाली. ममता की पार्टी में टूट भविष्य में थोड़ी-बहुत वापसी की गुंजाइश को भी खत्म कर देती है.

ऐसे में बागी सांसदों का किसी अज्ञात या छोटे दल का रास्ता चुनना पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह एक सोची-समझी रणनीति दिखाई है. इससे सांसद अपनी पहचान बचा रहे हैं, NDA को समर्थन भी दे रहे हैं और BJP को बिना सीधे राजनीतिक जोखिम उठाए फायदा भी पहुंचा रहे हैं.

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