Explainer: 10 रुपये की चाय से करोड़ों के पेमेंट तक.. UPI ने कैसे बदल दी भारत की जेब? दुनिया क्यों अपना रही ये पेमेंट मॉडल?

सोचिए, किसी दुकान पर आपने 10 रुपये की चाय पी, जेब में कैश नहीं था. आपने बस मोबाइल निकाला और QR कोड स्कैन किया. फिर PIN डाला और दुकानदार को पेमेंट हो गया. आज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी UPI हमारा अपग्रेडेड जेब और पर्स बन चुका है.UPI ने सिर्फ पैसे भेजने का तरीका ही नहीं बदला. इसने बैंकिंग, कारोबार और डिजिटल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल दी है.
आज भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. UPI इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया है. भारत सरकार ने 25 अगस्त 2016 को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की शुरुआत की थी. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं. आपका UPI 10 साल का हो चुका है. आइए जानते हैं इन 10 साल में UPI ने कैसे हमारा पेमेंट मॉडल रिप्लेस किया है? क्यों दुनिया के ज्यादातर देश भारत के UPI को अपने वहां चालू कर रहे हैं:-
UPI का ओरिजिनल आइडिया किसके दिमाग की उपज था? इसके जवाब के लिए किसी एक व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा. UPI असल में RBI + NPCI + टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की टीम का प्रोजेक्ट था. हां, इसके कॉन्सेप्ट को आकार देने में नंदन नीलेकणी की भूमिका बेहद अहम रही.
2014 के आसपास NPCI ने नंदन नीलेकणी को इनोवेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के एडवाइजर के तौर पर अप्वॉइंट किया. नीलेकणी के मुताबिक, UPI का आधार पहले से मौजूद बैंक पेमेंट सिस्टम IMPS था. IMPS यानी इमिडिएट पेमेंट सर्विस. समस्या यह थी कि IMPS मुख्य रूप से बैंक से बैंक तत्काल पैसे भेजने के लिए अच्छा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और मर्चेंट पेमेंट के लिए उतना सुविधाजनक नहीं था. इसलिए विचार आया कि स्मार्टफोन के दौर में ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो तुरंत पैसे भेजने और मर्चेंट को भी पेमेंट कर सके.
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11 अप्रैल 2016 को UPI का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. शुरुआत में 21 बैंकों के साथ इसकी टेस्टिंग की गई थी. उसी साल 25 अगस्त में UPI से जुड़े ऐप आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होने लगे. NPCI ने लॉन्च रिलीज में UPI को अपना नेक्स्ट जेनरेशन ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन बताया था. इसे तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था, जबकि नंदन नीलेकणी उस समय NPCI के एडवाइजर थे.
भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है. जबकि, IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.
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इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों को हुआ. एक छोटी किराना दुकान, चाय की दुकान या रेहड़ी चलाने वाले कारोबारी के लिए QR कोड लगाना POS मशीन लगाने की तुलना में बहुत आसान हो सकता है. ग्राहक के पास कैश न हो तो बिक्री रुकने की संभावना भी कम होती है.
UPI से दुकानदार को पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड मिलता है और ग्राहक को पेमेंट का तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाता है. ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कारोबार के लिए भी UPI ने पेमेंट का एक तेज और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराया.ग्रामीण और छोटे शहरों में इसका असर डिजिटल बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है.
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यहीं UPI का बिजनेस मॉडल सबसे दिलचस्प हो जाता है. आम यूजर से सामान्य UPI बैंक ट्रांसफर या मर्चेंट पेमेंट पर अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता. 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर मर्चेंज डिस्काउंट रेट यानी MDR नहीं वसूला जाता.
दरअसल, UPI खुद कोई एक ऐप नहीं है. यह एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसमें कस्टमर का बैंक, मर्चेंट बैंक, PSP और UPI ऐप जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं. UPI ट्रांजैक्शन से सीधे MDR कमाने का मॉडल सामान्य UPI पेमेंट में उपलब्ध नहीं है. इसलिए कंपनियों को दूसरे रास्तों से कमाई करनी पड़ती है. बैंक के लिए UPI कस्टमर को अपने डिजिटल इकोसिस्टम में बनाए रखने का जरिया है. बैंक उसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड, लोन, FD, इंश्योरेंस और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकता है.
दूसरी तरफ बड़े UPI ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट, लोन, इंश्योरेंस, इंवेस्टमेंट, बिल पेमेंट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कमाई कर सकते हैं. कुछ कंपनियों के लिए UPI कस्टमर हासिल करने का जरिया भी है. UPI पेमेंट फ्री है का मतलब यह नहीं कि पूरे UPI इकोसिस्टम में कोई पैसा नहीं बनता. कमाई का मॉडल ट्रांजैक्शन फीस से हटकर दूसरे फाइनेंशियल और डिजिटल कारोबार की तरफ गया है.
भारत का UPI अब UAE, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान,नेपाल, सिंगापुर,मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो में काम करता है. रूस ने इसे लेकर एग्रीमेंट साइन किया है. जबकि इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अभी बातचीत चल रही है.
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