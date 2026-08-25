Explainer: 10 रुपये की चाय से करोड़ों के पेमेंट तक.. UPI ने कैसे बदल दी भारत की जेब? दुनिया क्यों अपना रही ये पेमेंट मॉडल?

भारत सरकार ने 25 अगस्त 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लॉन्च किया था.इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बनाया है.

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IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.

UPI लाने में नंदन नीलेकणी का खास रोल

मई 2026 में UPI पर लाइव थे 720 बैंक

देश में UPI के करीब 55.49 करोड़ यूजर्स

हर 3 में से 1 भारतीय UPI पर ऑनबोर्ड

सोचिए, किसी दुकान पर आपने 10 रुपये की चाय पी, जेब में कैश नहीं था. आपने बस मोबाइल निकाला और QR कोड स्कैन किया. फिर PIN डाला और दुकानदार को पेमेंट हो गया. आज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी UPI हमारा अपग्रेडेड जेब और पर्स बन चुका है.UPI ने सिर्फ पैसे भेजने का तरीका ही नहीं बदला. इसने बैंकिंग, कारोबार और डिजिटल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल दी है.

आज भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. UPI इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया है. भारत सरकार ने 25 अगस्त 2016 को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की शुरुआत की थी. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं. आपका UPI 10 साल का हो चुका है. आइए जानते हैं इन 10 साल में UPI ने कैसे हमारा पेमेंट मॉडल रिप्लेस किया है? क्यों दुनिया के ज्यादातर देश भारत के UPI को अपने वहां चालू कर रहे हैं:-

UPI का ओरिजनल आइडिया किसने दिया था?

UPI का ओरिजिनल आइडिया किसके दिमाग की उपज था? इसके जवाब के लिए किसी एक व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा. UPI असल में RBI + NPCI + टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की टीम का प्रोजेक्ट था. हां, इसके कॉन्सेप्ट को आकार देने में नंदन नीलेकणी की भूमिका बेहद अहम रही.

नंदन नीलेकणी का क्या रोल था?

2014 के आसपास NPCI ने नंदन नीलेकणी को इनोवेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के एडवाइजर के तौर पर अप्वॉइंट किया. नीलेकणी के मुताबिक, UPI का आधार पहले से मौजूद बैंक पेमेंट सिस्टम IMPS था. IMPS यानी इमिडिएट पेमेंट सर्विस. समस्या यह थी कि IMPS मुख्य रूप से बैंक से बैंक तत्काल पैसे भेजने के लिए अच्छा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और मर्चेंट पेमेंट के लिए उतना सुविधाजनक नहीं था. इसलिए विचार आया कि स्मार्टफोन के दौर में ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो तुरंत पैसे भेजने और मर्चेंट को भी पेमेंट कर सके.

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11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट, 25 अगस्त को देश में लॉन्चिंग

11 अप्रैल 2016 को UPI का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. शुरुआत में 21 बैंकों के साथ इसकी टेस्टिंग की गई थी. उसी साल 25 अगस्त में UPI से जुड़े ऐप आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होने लगे. NPCI ने लॉन्च रिलीज में UPI को अपना नेक्स्ट जेनरेशन ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन बताया था. इसे तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था, जबकि नंदन नीलेकणी उस समय NPCI के एडवाइजर थे.

NPCI के पास है UPI का ऑपरेशन सिस्टम

भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है. जबकि, IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.

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10 साल में कितना बड़ा हो गया UPI?

UPI की रफ्तार का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मई 2026 में UPI पर 23,201.93 मिलियन यानी करीब 2,320 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. इनकी कुल वैल्यू करीब 29.90 लाख करोड़ रही.

मई 2026 में 720 बैंक UPI पर लाइव थे. यानी औसतन हर दिन करीब 77 करोड़ ट्रांजैक्शन का स्तर. यह सिर्फ छोटे-मोटे पेमेंट का सिस्टम नहीं रह गया है.

NPCI की मौजूदा लाइव मेंबर लिस्ट में 703 बैंक/PPI संस्थाएं दिखाई गई हैं. इसमें अलग-अलग भूमिका वाले इश्यूअर, PSP और PPI इश्यूअर शामिल हैं.

NPCI के अगस्त 2025 के आंकड़ों में PhonePe, Google Pay, Paytm, Navi, super.money, CRED, BHIM, Amazon Pay, WhatsApp और कई बैंकिंग ऐप समेत बड़ी संख्या में UPI ऐप दर्ज हैं.

इसी महीने PhonePe ने करीब 915 करोड़ और Google Pay ने करीब 706 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए थे.

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में UPI की हिस्सेदारी भी जबरदस्त है. RBI के डेटा के मुताबिक, 2023-24 में कुल रिटेल पेमेंट वॉल्यूम में UPI की हिस्सेदारी 79.6% थी. वैल्यू के हिसाब से भी UPI की हिस्सेदारी 25.3% थी. संख्या के हिसाब से भारत में होने वाले हर 10 रिटेल डिजिटल पेमेंट में करीब 8 UPI के जरिए हो रहे थे.

UPI ने आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल दी?

UPI की सबसे बड़ी कामयाबी शायद आंकड़ों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है. पहले 10, 20 या 50 के छोटे पेमेंट के लिए कैश रखना जरूरी थाय अब चाय, सब्जी, ऑटो, पार्किंग, किराना, रेस्तरां या स्थानीय दुकान हर जगह QR कोड दिखाई देता है.

QR कोड ने डिजिटल पेमेंट को बेहद सस्ता और आसान बनाया. दुकानदार को हर ग्राहक के लिए कार्ड मशीन जरूरी नहीं रही. ग्राहक को भी कार्ड निकालने या ATM ढूंढने की जरूरत नहीं रही.

UPI ने P2P (पर्सन टू पर्सन) और P2M (पर्सन टू मर्चेंट) दोनों तरह के पेमेंट को आसान बनाया. अगस्त 2025 में UPI के कुल 20,008 मिलियन ट्रांजैक्शन में करीब 12,705 मिलियन P2M और 7,303 मिलियन P2P थे.

UPI अब सिर्फ दोस्तों को पैसे भेजने का माध्यम नहीं है. यह रोजमर्रा की खरीदारी का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है.



UPI से कर सकते हैं ये काम

UPI सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है. एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं.

UPI को IMPS के मॉडल पर डेवलप किया गया है. इसलिए UPI ऐप के जरिए आप 24×7 बैंकिंग कर सकते हैं.

किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या UPI आईडी की जरूरत पड़ती है.

UPI से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं होती.

UPI से न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और खरीदारी भी की जा सकती है.

डिजिटल जमाने में कैश का इस्तेमाल कम हो गया है. अब आप UPI आईडी के जरिए लोन ले सकते हैं.इसके लिए आपको 1 रुपये का ब्याज भी नहीं देना होगा.

सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ?

इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों को हुआ. एक छोटी किराना दुकान, चाय की दुकान या रेहड़ी चलाने वाले कारोबारी के लिए QR कोड लगाना POS मशीन लगाने की तुलना में बहुत आसान हो सकता है. ग्राहक के पास कैश न हो तो बिक्री रुकने की संभावना भी कम होती है.

UPI से दुकानदार को पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड मिलता है और ग्राहक को पेमेंट का तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाता है. ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कारोबार के लिए भी UPI ने पेमेंट का एक तेज और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराया.ग्रामीण और छोटे शहरों में इसका असर डिजिटल बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है.

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UPI फ्री है तो कंपनियां कमाती कैसे हैं?

यहीं UPI का बिजनेस मॉडल सबसे दिलचस्प हो जाता है. आम यूजर से सामान्य UPI बैंक ट्रांसफर या मर्चेंट पेमेंट पर अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता. 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर मर्चेंज डिस्काउंट रेट यानी MDR नहीं वसूला जाता.

दरअसल, UPI खुद कोई एक ऐप नहीं है. यह एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसमें कस्टमर का बैंक, मर्चेंट बैंक, PSP और UPI ऐप जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं. UPI ट्रांजैक्शन से सीधे MDR कमाने का मॉडल सामान्य UPI पेमेंट में उपलब्ध नहीं है. इसलिए कंपनियों को दूसरे रास्तों से कमाई करनी पड़ती है. बैंक के लिए UPI कस्टमर को अपने डिजिटल इकोसिस्टम में बनाए रखने का जरिया है. बैंक उसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड, लोन, FD, इंश्योरेंस और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकता है.

दूसरी तरफ बड़े UPI ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट, लोन, इंश्योरेंस, इंवेस्टमेंट, बिल पेमेंट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कमाई कर सकते हैं. कुछ कंपनियों के लिए UPI कस्टमर हासिल करने का जरिया भी है. UPI पेमेंट फ्री है का मतलब यह नहीं कि पूरे UPI इकोसिस्टम में कोई पैसा नहीं बनता. कमाई का मॉडल ट्रांजैक्शन फीस से हटकर दूसरे फाइनेंशियल और डिजिटल कारोबार की तरफ गया है.

अब अगले 10 साल में UPI कहां पहुंचेगा?

UPI का अगला फेज सिर्फ भारत में QR कोड तक सीमित नहीं रहने वाला है. आज UPI को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाया जा रहा है. NPCI के UPI ग्लोबल एक्सेप्टेंस फीचर के जरिए चुनिंदा देशों में भारतीय यूजर अपने बैंक अकाउंट से विदेशी मर्चेंट के QR कोड पर पेमेंट कर सकता है. NRIs के लिए भी अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से UPI इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

इसके अलावा UPI Lite छोटे पेमेंट को आसान बनाता है, जबकि UPI Tap & Pay NFC टेकनीक के जरिए QR स्कैन किए बिना पेमेंट की दिशा में कदम है.

UPI पर क्रेडिट की सुविधा, ऑटो-पे, IPO में UPI के जरिए इंवेस्टमेंट और फीचर फोन के लिए 123Pay जैसी सर्विस भी इसके दायरे को बढ़ा रही हैं.

अगले 10 साल में UPI सिर्फ पैसे भेजने वाला ऐप नहीं रहेगा. यह बैंकिंग, क्रेडिट,इंवेस्टमेंट, बिल पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सकता है.

किन देशों में काम करता है भारत का UPI?

भारत का UPI अब UAE, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान,नेपाल, सिंगापुर,मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो में काम करता है. रूस ने इसे लेकर एग्रीमेंट साइन किया है. जबकि इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अभी बातचीत चल रही है.

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