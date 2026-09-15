मां को भेजे पैसे, दोस्त ने वापस किया उधार, क्या इसके लिए भी कटेगा चार्ज? जानें UPI से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब

आज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी UPI हमारा अपग्रेडेड जेब और पर्स बन चुका है.UPI ने सिर्फ पैसे भेजने का तरीका ही नहीं बदला. इसने बैंकिंग, कारोबार और डिजिटल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल दी है. भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. UPI इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया है. भारत सरकार ने 25 अगस्त 2016 को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की शुरुआत की थी. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं.
UPI पेमेंट के लिए अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया जाता. लेकिन, बीते कुछ दिनों से UPI पेमेंट से चार्ज वसूलने की खबरें चल रही हैं. ऐसे में UPI पेमेंट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब इंटरनेट पर खोजे जा रहे हैं. इस आर्टिकल में हम आपके लिए UPI से जुड़े कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.
अगस्त में संसद से टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पास होने के बाद UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर चर्चा शुरू हुई थी. इसमें आशंका थी कि 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है. इससे बड़े पेमेंट लेने वाले दुकानदारों और कारोबारियों की लागत बढ़ने की बात कही जा रही थी.
अब पलक झपकते ही हो जाएगा पेमेंट, UPI को लेकर लागू हुआ ये नियम, जानें आपको क्या होगा फायदा
UPI को लेकर तमाम खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने सोमवार (14 सितंबर) को नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति साफ कर दी है. मंत्रालय के मुताबिक, 2000 तक के UPI पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकेंगे. लेकिन, सरकार ने कहा कि MDR पर चार्ज का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है. इसके तहत 0.4% चार्ज लगेगा. नया फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना है. सारा कंफ्यूजन इसके बाद ही शुरू हुआ है.
UPI का इस्तेमाल लगातार तेजी से बढ़ रहा है. सिस्टम को सुरक्षित रखने, साइबर फ्रॉड से बचाने, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगातार खर्च होता है. प्रस्तावित बदलावों को इसी लंबे समय की जरूरत से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, आम यूजर के छोटे और रोजमर्रा के पेमेंट पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं है.
नहीं. 2000 कोई नई UPI पेमेंट लिमिट नहीं है. आप इससे ज्यादा रकम UPI से भेज सकते हैं. 2000 की चर्चा फिलहाल संभावित फीस से जुड़ी है. 2000 से ज्यादा का पेमेंट करते ही अपने आप कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं कटेगा.
बैंक अकाउंट में नहीं है 1 भी रुपया? फिर भी बिंदास कर सकेंगे UPI पेमेंट, बस जान लें ये ट्रिक
इस सवाल का जवाब भी नहीं है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले P2P (Person-to-Person) UPI पेमेंट पहले जैसे फ्री हैं. इसलिए परिवार, दोस्तों या किसी दूसरे व्यक्ति को 2000, 5000, 10000 या इससे ज्यादा भेजने पर इस संभावित बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा.
असल चर्चा UPI के बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में दुकानदारों को UPI के जरिए 198 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ. इनमें 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन संख्या में सिर्फ 4% थे. फिर भी इनकी वैल्यू 131 लाख करोड़ यानी कुल पेमेंट का करीब 66% थी. इसी वजह से बड़े ट्रांजैक्शन पर संभावित चार्ज लगाने की चर्चा हो रही है. इसे टेक्निकल टर्म में MDR कहा जा रहा है.
MDR यानी Merchant Discount Rate. आसान भाषा में यह डिजिटल पेमेंट अप्रूव करने की सुविधा के बदले कारोबारी या दुकानदार से लिया जाने वाला चार्ज है. कार्ड पेमेंट में इस तरह का चार्ज पहले से मौजूद है. अगर UPI पर MDR लागू होता है, तो यह मुख्य रूप से मर्चेंट से जुड़ी लागत होगी.
अभी नहीं. अभी इसकी अंतिम दर तय नहीं हुई है. सरकार ने संकेत दिया है कि अगर MDR लागू किया जाता है, तो इसकी दर बहुत मामूली होगी. डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले MDR के मुकाबले रेट काफी कम रखी जाएगी. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक,ये रेट 0.4% से 0.15% तक रखी जा सकती है.
Explainer: 10 रुपये की चाय से करोड़ों के पेमेंट तक.. UPI ने कैसे बदल दी भारत की जेब? दुनिया क्यों अपना रही ये पेमेंट मॉडल?
अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है. अगर भविष्य में MDR लागू किया जाता है, तो सरकार यह तय करेगी कि किन मर्चेंट पेमेंट पर और किस लिमिट के बाद चार्ज वसूला जाएगा. इसलिए 2001 का हर UPI पेमेंट अपने आप चार्जेबल हो जाएगा, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता.
MDR सीधे तौर पर मर्चेंट से जुड़ा चार्ज है. इसलिए इसका तत्काल असर दुकानदार या कारोबारी की पेमेंट लागत पर पड़ेगा. हालांकि, कारोबारी अपनी बढ़ी हुई लागत को किस तरह संभालता है, यह उसके बिजनेस मॉडल और आगे आने वाले नियमों पर निर्भर करेगा. इससे सामान या सर्विस महंगी होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है.
डिजिटल पेमेंट में अब नहीं हो सकेगा फ्रॉड, RBI ने बना दिए नए नियम, ऑथेंटिकेशन के लिए OTP के अलावा इन ऑप्शन का होगा इस्तेमाल
ऑनलाइन शॉपिंग में UPI से पेमेंट का मामला थोड़ा अलग है. हर ऑनलाइन पेमेंट पर अपने-आप MDR लागू नहीं होगा. MDR की रेट और इसे किन ट्रांजैक्शन पर लागू किया जाएगा… इस पर NPCI, बैंक और पेमेंट कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है. यह मर्चेंट/बिजनेस पर लगने वाला चार्ज है. इसे सीधे कस्टमर से नहीं वसूला जा सकता. यानी अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर 2100 या उससे ज्यादा की खरीदारी करती हैं, तो सिर्फ इस वजह से आपके 5000 के ऊपर अभी कोई अनिवार्य UPI चार्ज जुड़ गया है, ऐसा नहीं होगा. मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पर 2000 से ऊपर के UPI पेमेंट MDR के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन कस्टमर से MDR वसूलना अभी कुछ तय नहीं है.
हां. अभी 2000 से ज्यादा UPI पेमेंट करने पर कोई नई फीस लागू नहीं हुई है. अगर आप किसी व्यक्ति को 5000 या 10000 भेज रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन (P2P) पेमेंट फ्री होगा. यानी कोई चार्ज नहीं कटेगा. मर्चेंट पेमेंट पर भी सिर्फ रकम 2000 से ज्यादा होने के कारण अपने आप कोई चार्ज नहीं कटेगा. भविष्य में चार्ज लागू होता है या नहीं ये सरकार तय करेगी. उसके बाद ही लिमिट और चार्ज को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी.
11 अप्रैल 2016 को UPI का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. शुरुआत में 21 बैंकों के साथ इसकी टेस्टिंग की गई थी. उसी साल 25 अगस्त में UPI से जुड़े ऐप आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होने लगे. NPCI ने लॉन्च रिलीज में UPI को अपना नेक्स्ट जेनरेशन ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन बताया था. इसे तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था, जबकि नंदन नीलेकणी उस समय NPCI के एडवाइजर थे. भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है. जबकि, IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.
भारत का UPI अब UAE, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान,नेपाल, सिंगापुर,मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो में काम करता है. रूस ने इसे लेकर एग्रीमेंट साइन किया है. जबकि इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अभी बातचीत चल रही है.
UPI से हर रोज़ करते हैं 200, 300 या 500 का पेमेंट? इन 6 तरह के ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें