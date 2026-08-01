AI की जंग में नया मोर्चा! अमेरिकी मॉडल से चीन की सैन्य ताकत बढ़ाने का दावा, समझिए 'मॉडल डिस्टिलेशन' का पूरा खेल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल तकनीक नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक ताकत बन चुका है. एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के सैन्य शोधकर्ताओं ने अमेरिकी AI कंपनियों के उन्नत मॉडलों के आउटपुट का इस्तेमाल कर छोटे रक्षा-केंद्रित AI सिस्टम विकसित किए.

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मॉडल डिस्टिलेशन कम लागत में उन्नत AI जैसी क्षमता विकसित करने की तकनीक मानी जाती है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का इस्तेमाल सैन्य, साइबर और निगरानी प्रणालियों के लिए किया गया.

AI कंपनियां सुरक्षा नियम, क्लाउड नियंत्रण और मानव निगरानी जैसे उपाय अपनाती हैं.

AI तकनीक अब वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति और भविष्य के युद्धों का अहम हिस्सा बनती जा रही है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ अब केवल नई तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं रह गई है. ये वैश्विक शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के कुछ सैन्य शोधकर्ताओं ने अमेरिकी AI कंपनियों के उन्नत मॉडलों के आउटपुट का इस्तेमाल करके अपने रक्षा-केंद्रित AI मॉडल तैयार किए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने AI सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है.

इस पूरे विवाद के केंद्र में एक तकनीक है, जिसे ‘मॉडल डिस्टिलेशन’ कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी बड़े और अत्याधुनिक AI मॉडल के जवाबों और तर्क करने के तरीके को देखकर एक छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता मॉडल तैयार किया जाता है. इसका मकसद शुरू से विशाल मॉडल तैयार करने की बजाय कम समय और कम लागत में समान क्षमता हासिल करना होता है.

यही वजह है कि अमेरिका में कई विशेषज्ञ इस तकनीक को केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मान रहे हैं. उनका तर्क है कि अगर किसी देश के उन्नत AI मॉडल की क्षमताओं की नकल आसानी से की जा सकती है, तो सालों की स्टडी और अरबों डॉलर का निवेश कम समय में दूसरे देशों तक पहुंच सकता है.

AI और भविष्य के युद्ध

आज की सैन्य रणनीति में AI की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. आधुनिक AI सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं और फैसला लेने में सहायता कर सकते हैं. सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में AI आधारित तकनीक ड्रोन संचालन, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी के विश्लेषण और निगरानी प्रणालियों को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना सकती है.

हालांकि, विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर AI पर ज्यादा निर्भरता बढ़ी, तो मानव निर्णय की भूमिका कमजोर पड़ सकती है. किसी मशीन के दिए गए सुझावों पर बिना पर्याप्त जांच के भरोसा करना गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है. इसलिए ज्यादातर देशों में ये सिद्धांत अपनाया जा रहा है कि अंतिम फैसला इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए.

AI कंपनियां क्या सुरक्षा उपाय अपनाती हैं?

OpenAI, Anthropic और अन्य प्रमुख AI कंपनियां अपने मॉडल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू करती हैं. इनमें उपयोग की शर्तें, सुरक्षा फिल्टर, जोखिम पहचान प्रणाली और मानव निगरानी शामिल हैं. कई कंपनियां अपने उन्नत मॉडल केवल क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराती हैं ताकि उनके इस्तेमाल पर निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा ऐसे नियम भी बनाए जाते हैं जो स्वायत्त हथियारों, बड़े पैमाने पर निगरानी या अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में AI के इस्तेमाल को सीमित करते हैं.

क्या कड़े नियम नवाचार को धीमा कर सकते हैं?

AI सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में नियम बनाने की मांग बढ़ रही है. हालांकि, ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर निर्यात नियंत्रण, लाइसेंस और सुरक्षा प्रतिबंध बहुत ज्यादा सख्त हो गए तो क्या AI के क्षेत्र में शोध और नवाचार की गति प्रभावित होगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा और नवाचार के बीच संतुलन जरूरी है. अगर नियम बहुत ढीले होंगे तो संवेदनशील तकनीक का गलत इस्तेमाल हो सकता है. वहीं, अत्यधिक प्रतिबंध वैज्ञानिक शोध, स्टार्टअप और वैश्विक सहयोग को भी धीमा कर सकते हैं.

AI हथियारों की दौड़ कैसे बदल रही है?

अमेरिका और चीन दोनों AI को भविष्य की रणनीतिक तकनीक मान रहे हैं. अमेरिका उन्नत चिप्स और सुपरकंप्यूटिंग तकनीक पर निर्यात नियंत्रण बढ़ा रहा है ताकि संवेदनशील तकनीक प्रतिद्वंद्वी देशों तक न पहुंचे. साथ ही AI मॉडलों को साइबर हमलों और डेटा चोरी से सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया जा रहा है.

दूसरी तरफ चीन AI अनुसंधान, चिप विकास और सैन्य तकनीक में भारी निवेश कर रहा है. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वायत्त हथियारों और AI के जिम्मेदार उपयोग को लेकर नियम बनाने पर भी चर्चा जारी है. इन चर्चाओं का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में अंतिम जवाबदेही इंसानों की ही रहे.

AI ने दुनिया को नई संभावनाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं. आने वाले सालों में ये तय करेगा कि वैश्विक शक्तियां तकनीकी बढ़त हासिल करने के साथ-साथ सुरक्षा, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं.

मॉडल डिस्टिलेशन क्या है?

ये ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े AI मॉडल की कार्यशैली और जवाबों से सीखकर कम लागत वाला छोटा AI मॉडल तैयार किया जाता है.

AI सैन्य क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल हो सकता है?

AI निगरानी, साइबर सुरक्षा, ड्रोन संचालन, डेटा विश्लेषण और सैन्य निर्णय प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है.

AI कंपनियां दुरुपयोग रोकने के लिए क्या करती हैं?

कंपनियां सुरक्षा फिल्टर, क्लाउड-आधारित नियंत्रण, उपयोग की शर्तें, मानव निगरानी और जोखिम पहचान प्रणाली जैसी कई सुरक्षा परतें लागू करती हैं.

AI निर्यात नियंत्रण क्यों चर्चा में हैं?

जवाब: इनका उद्देश्य संवेदनशील तकनीक को प्रतिद्वंद्वी देशों तक पहुंचने से रोकना है, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण से नवाचार की गति प्रभावित होने की आशंका भी रहती है.

AI को लेकर अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ रही है?

दोनों देश AI को भविष्य की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत का आधार मानते हैं, इसलिए अनुसंधान, चिप निर्माण और सुरक्षा तकनीकों में तेजी से निवेश कर रहे हैं.