फ्रांस 15, फिनलैंड 2 और ब्रिटेन ने भेजे 1 सैनिक... क्या इनके सहारे ट्रंप के हाथ से बच पाएगा ग्रीनलैंड? US के लिए NATO कितनी बड़ी दीवार
ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने (खरीदने या कब्जा करने) की बात 2019 से ही कर रहे हैं. ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही NATO देश हैं.कानून के मुताबिक, एक NATO देश दूसरे NATO देश पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता. ये पूरी तरह अवैध और NATO संधि के खिलाफ होगा. लेकिन, रियलिटी कुछ और नजर आ रही है.
वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक बढ़ती जा रही है. ट्रंप ने By Hook or By Crook यानी किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का मन बना लिया है. ट्रंप ने पहले डेनमार्क के उसके ऑटोनॉमस एरिया (स्वायत्त क्षेत्र) ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था. ये ऑफर रिजेक्ट होने के बाद अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को जबरन हासिल करने की धमकी दे डाली है. ग्रीनलैंड की मदद करने वालों पर टैरिफ भी लगा रहे हैं.
ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिम में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एयर बेस) है. डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) को ग्रीनलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने अपने कई एयरक्राफ्ट और वॉरशिप भी तैनात कर दिए हैं. दूसरी ओर, कई देशों ने ग्रीनलैंड की मदद के लिए अपने सैनिक भेजे हैं. भेजे गए सैनिकों के नंबर चौंकाते हैं. दूसरी ओर, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के सहयोगी संगठन NATO में भी मतभेद उजागर हो गई है.
ऐसे में आइए जानते हैं डेनमार्क और यूरोपीय देशों के महज 40 सैनिकों के सहारे ग्रीनलैंड ट्रंप के हाथ से बच जाएगा? ग्रीनलैंड और ट्रंप के बीच आखिर NATO कितनी बड़ी और ऊंची दीवार है? क्या ट्रंप इस दीवार को फांदने का माद्दा रखते हैं:-
पहले जानिए ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति?
ग्रीनलैंड के नाम में तो ग्रीन है, लेकिन वहां की जमीन सफेद बर्फ के चादर से ढकी रहती है. ये डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है. ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीपसमूह के पूर्व में बसा है. भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है. क्षेत्रफल के लिहाज से ग्रीनलैंड बस 21 लाख वर्ग किलोमीटर है. इसकी आबादी करीब 57 हजार होगी.
ग्रीनलैंड इतना स्पेशल क्यों?
- ग्रीनलैंड इतना साफ-सुथरा है कि दुनिया का 10% ताजा पानी यहीं पर मौजूद है.
- ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है, जहां प्रकृति ने दोनों हाथों से खनिज लुटाए हैं. यहां नियोडायनियम,
- प्रासियोडायनियम,डिस्प्रोसियम, टर्बिनियम और यूरेनियम के भंडार हैं. जाहिर तौर पर ट्रंप की नजर इन खनिजों पर है.
ग्रीनलैंड पर ट्रंप का लेटेस्ट स्टैंड
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है. ट्रंप ने कहा, ‘मैंने सभी को स्पष्ट रूप से बताया है कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और विश्व सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. अमेरिका-यूरोप संबंध मजबूत बने रहेंगे. ग्रीनलैंड आखिरकार सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति में होगा.’ ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में ग्रीनलैंड के मैप पर अमेरिका का झंडा भी दिखा दिया है. इस पोस्ट में ट्रंप कहते हैं,’ताकत के जरिए ही दुनिया में शांति कायम की जा सकती है. यह क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है.’
NATO चीफ को ट्रंप ने लिखा लेटर
ट्रंप ने इसके साथ ही NATO चीफ को एक लेटर भी लिखा है. ट्रंप ने लिखा, ‘मेरी नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड के बारे में बहुत अच्छी टेलीफोन पर बात हुई. मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग-अलग पार्टियों की मीटिंग के लिए सहमत हो गया. अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है.’
ग्रीनलैंड के लिए NATO का रोल?
- ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है. ये सुरक्षा के लिए डेनमार्क पर निर्भर है. डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का सदस्य है. NATO किसी एक साथी देश पर हमले को बाकी सभी पर हमला मानने वाला सैन्य गठबंधन है.
- NATO सदस्य के तौर पर डेनमार्कने पहले से ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक तैनात किए हुए है. इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां मौजूद है. ये आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं.
- ट्रंप की धमकी के बाद NATO के सदस्य देश फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13, नॉर्वे ने 2, नीदरलैंड ने 2, फिनलैंड ने 2 सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा है. वहीं, ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैनिक को ही ग्रीनलैंड भेजा. जबकि स्वीडन ने कितने सैनिक भेजे, इसकी संख्या ज्ञात नहीं है.
- दूसरी ओर, पोलैंड-इटली और तुर्किए ने ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है.समझा जाता है कि अमेरिका और रूस की नाराजगी से बचने के लिए इन देशों ने सैनिक नहीं भेजे हैं.
- ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने वाले 8 यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, जो 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा.
NATO में कितने मेंबर?
- NATO की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी. NATO की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे.
अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्मजबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम ने NATO की स्थापना की थी.
- अब इसके 32 सदस्य देश हैं. इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NATO देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है.
NATO के आर्टिकल 5 के मुताबिक, इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को NATO के सभी देशों पर हमला माना जाएगा.
- NATO के पास अपनी सेना तो करीब 20 हजार ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं.
- 1952 में NATO से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है. लेकिन, इसने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक नहीं भेजे हैं.
ट्रंप के आगे NATO कितना मजबूत?
- बेशक NATO में 30 देश हैं. इसके बाद 30 लाख के करीब सैनिक है. फिर भी ये अमेरिका के सामने कमजोर है. ग्रीनलैंज में NATO के 8 सदस्य देशों के सैनिक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि अमेरिका की धमकी का जवाब दे सके. लेकिन, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं लगता. अमेरिका के बिना सारे NATO देशों के सैनिक मिलकर भी उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके मुखिया अभी ट्रंप हैं.
- रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में NATO के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% कॉन्ट्रिब्यूशन अमेरिका का था. उसने अकेले 811 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपये NATO पर खर्च किए थे. बाकी के 29 देशों ने 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए.
- बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या मिसाइल डिफेंस की…अमेरिका के बिना NATO कुछ नहीं कर सकता. अमेरिका के अलावा NATO के जो 31 देश हैं, उनके 60% हथियार अमेरिका से आते हैं. लिक्विड पेट्रोलिंग गैस का 55 से 60% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है.
- NATO के देश क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ही निर्भर हैं. सेमिकंडक्टर भी अमेरिका के ही पास है.ऐसे में NATO देश चाहकर भी एंटी-कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट (सख्त से सख्त प्रतिबंध) का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
- NATO दूसरे किसी देश से तो जंग लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता. ये बात ट्रंप बखूबी समझते हैं. लिहाजा ट्रंप को NATO के छोटे सैन्य अभ्यास या बड़े सैन्य अभ्यास से शायद ही कोई फर्क पड़े.
