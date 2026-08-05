Explainer: अमेरिका में H-1B वीजा रिन्यूअल फीस बढ़ाने की तैयारी, जानिए भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ेगा असर?

H-1B Visa Renewal Fee Hike: ज़्यादा H-1B और L-1 फीस से हायरिंग की लागत बढ़ सकती है और वीज़ा के सख़्त नियम कुछ भारतीय IT पेशेवरों के लिए अवसर कम कर सकते हैं.

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कुछ कंपनियां लागत को नियंत्रित करने के लिए H-1B हायरिंग कम कर सकती हैं. (photo credit, AI, for representation only)

अमेरिकी प्रशासन H-1B रिन्यूअल की फीस बढ़ा सकता है

बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीय भी प्रभावित होंगे

ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों पर भी पड़ सकता है असर

H-1B Visa Renewal Fee Hike: अमेरिकी प्रशासन H-1B रिन्यूअल (नवीनीकरण) की फीस बढ़ा सकता है. यह कदम वीजा नियमों को सख्त करने की योजना के तहत उठाया जा रहा है. अगर ये लागू होता है तो बड़ी संख्या में अमेरिकी प्रोफेशनल्स भी इससे प्रभावित होंगे. इसमें भारतीयों की बड़ी संख्या हो सकती है क्योंकि H-1B वीज़ा धारकों का एक बड़ा तबका भारतीय है. इस कदम का असर उन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों पर भी पड़ सकता है जो विदेशी टैलेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एच-वन वीजा में हो रहे ये बदलाव कई तरह से भारतीयों को प्रभावित कर सकते हैं. भारतीय प्रोफेशनल्स को H-1B वीज़ा रिन्यू कराने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. एम्प्लॉयर्स को भी H-1B कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

4 बड़े असर क्या हो सकते हैं ?

कुछ कंपनियां लागत को नियंत्रित करने के लिए H-1B हायरिंग कम कर सकती हैं

भारतीय IT फर्मों को ज़्यादा ऑपरेटिंग खर्च का सामना करना पड़ सकता है

रिन्यूअल की ज़्यादा लागत के कारण कर्मचारी नौकरी बदलने में देरी कर सकते हैं

ज़्यादा लागत से अमेरिका में लंबे समय की करियर प्लानिंग और अनिश्चित हो सकती है

ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है?

टेक्नोलॉजी कंपनियों को H-1B और L-1 वीज़ा रिन्यूअल पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है. वीज़ा की ज़्यादा लागत से कुल हायरिंग और कर्मचारियों को बनाए रखने का खर्च बढ़ सकता है.अगर वीज़ा मंज़ूरी में ज़्यादा समय लगता है, तो प्रोजेक्ट की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है.

हायरिंग कैसे प्रभावित होगी ?

कुछ कंपनियां विदेशी कुशल कर्मचारियों की हायरिंग कम कर सकती हैं.

कंपनियां भारत जैसे देशों में ऑफशोर टीमों को ज़्यादा काम सौंप सकती हैं

अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है

कंपनियां वर्क वीज़ा पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय हायरिंग बढ़ा सकती हैं

ग्लोबल वर्कफोर्स प्लानिंग और टैलेंट मोबिलिटी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है

कौन से सेक्टर कम प्रभावित होंगे ?

ऑफशोर डिलीवरी सेंटरों में ज़्यादा प्रोजेक्ट आ सकते हैं. AI और साइबर सिक्योरिटी में कुशल प्रोफेशनल्स की मांग बनी रह सकती है. भारतीय IT कंपनियां ज़्यादा काम भारत में शिफ्ट कर सकती हैं.

भारतीय प्रोफेशनल्स के पास विकल्प क्या होंगे ?

भारतीय प्रोफेशनल्स दूसरे देशों में नौकरी ढूंढ सकते हैं. साथ ही कई कंपनियां भारत से रिमोट जॉब्स की पेशकश कर सकती हैं. प्रोफेशनल्स AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई और मांग वाली स्किल्स सीख सकते हैं. विदेश में हायर एजुकेशन करियर के नए विकल्प बना सकती है. फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड ग्लोबल काम ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है.