'अलविदा ईरान वॉर...' जानें क्या है अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 14 प्वाइंट वाला पूरा समझौता, क्या लिखा है अंग्रेजी के 800 शब्दों में-Explained

फ्रांस में बुधवार को ट्रंप ने चिल्लाकर कहा है कि डील साइन हो गई है. (photo credit, IANS)

अरब डॉलर की फंडिंग तक पहुंच भी मिल सकती है

तेहरान को अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति मिलेगी

प्रतिबंध हटाकर ईरान दुनिया भर में अपना तेल बेच सकेगा

यह समझौता ईरान को काफी आर्थिक लाभ का वादा करता है

US Iran 14-point Aagreement: अमेरिका और ईरान के बीच 28, फरवरी 2026 से चल रही जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को 14 बिंदुओं वाले एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान बुधवार को डील की हार्ड कापी पर साइन किया गया है.

सभी मध्यस्थ देशों और ईरान को हार्ड कापी भेजी जाएगी. शुक्रवार को जिनेवा में दोनों देशों के वार्ताकार एकत्रित होंगे. बताया गया है कि स्विट्जरलैंड मे होने वाली बैठक का मकसद हस्ताक्षर करना नहीं है. सूत्रों ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में यह तय होगा कि अगले 60 की वार्ता में यह मसौदा स्थायी समझौते में बदलेगा या नहीं.

क्या है इस 14 सूत्रीय मसौदे में

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते (MOU) का मकसद युद्धविराम को बढ़ाना और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से आवाजाही को सुचारू बनाना है.

अमेरिका और ईरान और मौजूदा युद्ध में उनके सहयोगी लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस MOU पर साइन कर रहे हैं

अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा करते हैं.

अमेरिका और ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों में बातचीत करके फाइनल डील तक पहुंचने का वादा करते हैं. आपसी सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है.

इस MOU पर हस्ताक्षर होते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और किसी भी तरह की रुकावट या बाधा को हटाना शुरू कर देगा, और 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह खत्म कर देगा.

इस MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान फारस की खाड़ी से ओमान सागर ( Sea of ​​Oman) तक और इसके विपरीत दिशा में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह सुविधा केवल 60 दिनों के लिए होगी.

अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर की एक पक्की और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करने का जिम्मा लेता है.

अमेरिका, ईरान के ख़िलाफ़ सभी तरह के बैन हटाने का वादा करता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव भी शामिल हैं.

ईरान ने फिर से कहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार न तो खरीदेगा और न ही बनाएगा.

फाइनल डील होने तक, अमेरिका और ईरान स्टेटस को बनाए रखने पर सहमत हैं. ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की मौजूदा स्टेटस को बनाए रखेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका कोई नए बैन नहीं लगाएगा और इस इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात नहीं करेगा.

अमेरिका यह वादा करता है कि इस MOU पर हस्ताक्षर होते ही और प्रतिबंध खत्म होने तक, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, उनसे बनी चीज़ों और इनसे जुड़ी सभी सेवाओं (जैसे बैंकिंग लेन-देन, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह) के एक्सपोर्ट के लिए छूट जारी करेगा .

अमेरिका ईरान के फ्रीज़ या रोक दिए गए फंड और एसेट्स को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराने का वादा करता है.

अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हैं कि इस MOU के सफल कार्यान्वयन और अंतिम समझौते के भविष्य के पालन की निगरानी के लिए एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा।

इस MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद, और इस MOU के पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और इन उपायों के निरंतर कार्यान्वयन के अधीन, अमेरिका और ईरान विशेष रूप से अन्य पैराग्राफ पर अंतिम समझौते के बारे में बातचीत शुरू करेंगे.