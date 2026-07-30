सऊदी से न्यूक्लियर डील, तुर्की को बेच रहे एफ-35 ... ट्रंप के दो दांव का मिडिल ईस्ट पर क्या पड़ेगा असर?

Middle East: मिडिल ईस्ट में अमेरिका दो बड़े दांव खेल रहा है. पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा अमेरिका तुर्की को अपने सबसे आधुनिक एफ-35 फाइटर जेट बचने के लिए करार कर रहा है. आइये जानते हैं कि अमेरिका के इन दो कदमों से कैसे मिडिल ईस्ट में कैसे शक्ति समीकरण बदल जाएंगे.
डाइची वेले की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञ सऊदी न्यूक्लियर डील को लेकर चिंतित हैं क्योंकि कुछ सालों में, मौजूदा रूप में यह डील सऊदी अरब को अपना यूरेनियम खुद समृद्ध (एनरिच) करने की इजाज़त दे सकती है. अगर यूरेनियम ज्यादा समृद्ध होगा, तो उससे न्यूक्लियर हथियार बन सकता है. बता दें कि नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वाले लगभग 38 देशों में से ज़्यादातर देश यूरेनियम को समृद्ध नहीं करते हैं. इसके बजाय, वे इसे आयात करते हैं.
सऊदी के साथ हुआ समझौता सिर्फ दो देशों के बीच है. यानी सिर्फ़ अमेरिका और सऊदी के बीच, और इसमें IAEA शामिल नहीं है. इसलिए हो सकता है कि सऊदी को भविष्य में अपना यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत मिल जाए.
अतीत में सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है, तो सऊदी अरब को भी एक परमाणु बम की जरूरत होगी. इसलिए इस डील के चिंताजनक नतीजे भी हो सकते हैं.
इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के अलावा ईरान के बाद अब मध्य पूर्व के किसी अन्य देश के पास परमाणु क्षमताएं और समृद्ध यूरेनियम हो. हालांकि ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ डील तभी आगे बढ़ सकती है जब सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करे. सऊदी सरकार ने बार-बार कहा है कि वह ऐसा तभी करेगी जब इजरायल पक्ष फिलिस्तीनी राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए. मौजूदा इजरायल सरकार के रहते, ऐसा होने की संभावना कम है.
अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ अगर कम सख्त डील की तो, उससे संयुक्त अरब अमीरात खफा हो सकता है, क्योंकि भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए उसका अक्सर सऊदी अरब के साथ मुकाबला होता रहता है. 2009 में अमेरिका के साथ हुए समझौतों के कारण UAE के पास पहले से ही ‘बराकाह’ नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है. UAE यूरेनियम एनरिचमेंट (संवर्धन) न करने पर भी सहमत हुआ था.
न्यूक्लियर डील पर अमेरिकी कांग्रेस में भी वोटिंग होनी है. आलोचकों का कहना है कि इससे मध्य-पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है.
पेरिस में रहने वाली रिसर्चर ईद ने बताया कि इसका संबंध चीन और रूस के साथ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा से हो सकता है, जो दुनिया के मुख्य परमाणु आपूर्तिकर्ता हैं. चीन और रूस ने सऊदी अरब में परमाणु संयंत्र बनाने के लिए बोलियां लगाई हैं और उनमें शर्तें कम होती हैं.
ट्रंप तुर्की को एफ-35 बेचने को तैयार हैं. F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है. मिडिल ईस्ट इलाके में इजरायल की “क्वालिटेटिव मिलिट्री बढ़त” (बेहतर मिलिट्री क्षमता) बनाए रखने की चिंताओं के कारण वॉशिंगटन ने पारंपरिक रूप से इस पर कड़ा कंट्रोल रखा है. अगर इस इलाके में तुर्की जैसे दूसरे US के पार्टनर देशों को F-35 तक पहुंच मिलती है, तो इससे मौजूदा मिलिट्री बैलेंस बदल सकता है.
इजरायल के अलावा अन्य अहम सहयोगियों को एडवांस्ड डिफेंस पैकेज और न्यूक्लियर फ्रेमवर्क देने से इलाके में ताकत का संतुलन अंकारा और रियाद की ओर शिफ्ट हो रहा है. इससे यह इलाका सिंगल-एक्सिस सिक्योरिटी मॉडल से हटकर मल्टीपोलर बैलेंस की ओर बढ़ रहा है, जिससे देशों को अपनी डिफेंस पॉलिसी, नॉन-प्रोलिफरेशन की सीमाओं और डिप्लोमैटिक गठबंधनों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
ईरान इन दोनों घटनाक्रमों को शक की नज़र से देखता है और इन्हें अमेरिका की एक ऐसी कोशिश मानता है जिससे उसे घेरा जा सके और एक हाई-टेक क्षेत्रीय गठबंधन बनाया जा सके. ईरान के रूस और चीन के साथ अपनी रक्षा साझेदारियों को तेज़ करने की संभावना है.
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