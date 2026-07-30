EXPLAINER: ट्रंप ने भारत को दिया तगड़ा झटका! रूसी ऑयल खरीदने वाले भारत पर 100% टैरिफ का खतरा

अमेरिका के सीनेट में पास हो रहा नया सैंक्शंस बिल भारत के लिए बड़ी चिंता बन गया है. रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रावधान भारत के निर्यात को महंगा कर सकता है.रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच US सीनेट ने नया सख्त बिल आगे बढ़ाया है, जिससे भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है.

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ट्रंप का नया तगड़ा वार! निर्यात पर 100% ड्यूटी का खतरा (image IANS + AI)

US सीनेट ने Sanctioning Russia Act आगे बढ़ाया है.

इसमें रूसी तेल, गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रावधान है.

भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार होने से प्रभावित हो सकता है.

बिल अभी कानून नहीं बना, राष्ट्रपति को वेवर का अधिकार है.

अमेरिका के सीनेट में एक नया सख्त कानून बनने वाला है, जिसकी वजह से भारत को बड़ा झटका लग सकता है. इस बिल के मुताबिक, जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदता है, अमेरिका उस देश के सामान पर 100% तक टैरिफ (भारी customs ड्यूटी) लगा सकता है. रूस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार भारत है. सस्ता रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत के अमेरिका में जाने वाले सामान जैसे दवाइयाँ, कपड़े, आभूषण, मशीनरी आदि बहुत महंगे हो सकते हैं. इससे लाखों नौकरियां और व्यापार प्रभावित होने का खतरा है. हालांकि यह बिल अभी पूरी तरह कानून नहीं बना है और अमेरिका के राष्ट्रपति को इसे माफ करने का अधिकार भी है. भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर रख रही है और अमेरिका से बातचीत कर रही है. आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.

नया यूएस सैंक्शंस का भारत पर इसका क्या असर हो सकता है?

यह बिल रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है. इसमें रूसी तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस का प्रावधान है. अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि रूसी ऊर्जा के टॉप 5 सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें. पहले कुछ प्रस्तावों में 500% तक का जिक्र था, जिसे अब 100% कर दिया गया है. reuters.com के मुताबिक, सीनेट ने 28 जुलाई 2026 को 86-12 वोट से इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए क्लोजर मोशन पास कर दिया है. यह अभी कानून नहीं बना है. भारत रूसी क्रूड ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है (चीन के बाद). अगर बिल कानून बनता है और राष्ट्रपति लागू करते हैं, तो भारतीय निर्यात पर 100% टैरिफ लग सकता है. ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता हो चुका है. बिल में राष्ट्रपति को वेवर (माफ़ी) देने का अधिकार भी है.

भारत-अमेरिका के करीबी संबंधों के बावजूद 100% टैरिफ का खतरा क्यों?

यह टैरिफ राजनीतिक सजा नहीं, बल्कि ऊर्जा खरीद की मात्रा पर आधारित है. इसका मकसद रूस को युद्ध के लिए मिलने वाले पैसे को रोकना है. भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है.अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है. 100% टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे मांग घट सकती है. भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) इस बिल पर नजर रख रहा है. भारत का कहना है कि उसके आयात राष्ट्रीय हित, बाजार की जरूरत और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित हैं.

कौन से भारतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं?

अगर टैरिफ लगे तो निम्नलिखित क्षेत्र hardest hit हो सकते हैं:

फार्मास्यूटिकल्स (दवाएं) — अमेरिका को भारत की सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी

जेम्स एंड ज्वेलरी (रत्न और आभूषण)

टेक्सटाइल्स और अपैरल (कपड़ा और परिधान)

इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी

केमिकल्स

ये सभी अमेरिका को भारत के प्रमुख निर्यात हैं. इससे ऑर्डर कम हो सकते हैं और रोजगार प्रभावित हो सकता है.

भारत के पास क्या विकल्प हैं?

कूटनीतिक बातचीत: अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी (Quad, डिफेंस, टेक) का फायदा उठाकर छूट या वेवर मांगना.

बिल में राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने या माफ करने का लचीलापन है.

हाल के उदाहरणों में भारत ने बातचीत से टैरिफ कम करवाए हैं (जैसे 125% की जगह 10%).

रूसी तेल की खरीद जारी रखते हुए अन्य स्रोतों (मिडिल ईस्ट आदि) से आयात बढ़ाना.

MEA का बयान: भारत स्थिति पर नजर रख रहा है और राष्ट्रीय हित के अनुसार कदम उठाएगा.

भारत-अमेरिका रणनीतिक और व्यापार संबंधों पर क्या असर?

यह बिल भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में अस्थायी अनिश्चितता पैदा कर रहा है. अगर लागू हुआ तो कुछ निर्यात महंगे हो जाएंगे.हालांकि, दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा जैसे मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, जो प्रभावित होने की संभावना कम है. उच्च-स्तरीय बातचीत जारी रहेगी. बिल अभी सीनेट में आगे बढ़ा है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना और ट्रंप का अंतिम फैसला बाकी है. भारत सक्रिय रूप से निगरानी और बातचीत कर रहा है. स्थिति बदल सकती है.

सवाल 1. बिल का नाम क्या है?

जवाब: Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act (Sanctioning Russia Act – S.1241 का अपडेटेड वर्जन).

सवाल 2. भारत पर 100% टैरिफ क्यों लग सकता है?

जवाब: क्योंकि भारत रूसी क्रूड ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है.

सवाल 3. कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे?

जवाब: फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स.

सवाल 4. बिल अभी कानून बन गया है क्या?

जवाब: नहीं. सीनेट में आगे बढ़ा है, लेकिन हाउस में पास होना और ट्रंप के साइन करना बाकी है.

सवाल 5. भारत के पास क्या विकल्प हैं?

जवाब: अमेरिका से बातचीत, वेवर मांगना और राष्ट्रीय हित में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाना.