अमेरिका तुर्किये को देगा F-35 लड़ाकू विमान? क्यों बढ़ी इजरायल की चिंता और क्या बदलेगा मिडिल ईस्ट का समीकरण

अमेरिका तुर्किये को दोबारा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने पर विचार कर रहा है. ये कदम NATO सहयोग, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद बदले रणनीतिक हालात और अमेरिका-तुर्किये रिश्तों से जुड़ा है. वहीं, इजरायल को डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त (Qualitative Military Edge) कमजोर हो सकती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/explainer/us-turkey-f35-fighter-jet-deal-israel-concerns-nato-middle-east-explainer-8487283/ Copy

अमेरिका NATO सहयोग मजबूत करने के लिए तुर्किये के साथ रक्षा संबंध सुधारना चाहता है.

S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर 2019 में तुर्किये को F-35 कार्यक्रम से बाहर किया गया था.

इजरायल को आशंका है कि F-35 मिलने से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन बदल सकता है.

किसी भी सौदे से पहले अमेरिकी कानून और कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी.

अमेरिका एक बार फिर तुर्किये को दुनिया के सबसे आधुनिक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 बेचने पर विचार कर रहा है. यह संभावना सामने आते ही पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर बहस तेज हो गई है. खासकर इजरायल इस संभावित सौदे को लेकर चिंतित है क्योंकि वो अब तक मध्य पूर्व का इकलौता देश है जिसके पास F-35 विमान हैं.

दरअसल, तुर्किये को 2019 में F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था. इसकी वजह रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था. अमेरिका का मानना था कि अगर S-400 और F-35 एक साथ संचालित किए गए तो रूस को F-35 की स्टील्थ तकनीक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मिल सकती है. इसके बाद अमेरिका ने तुर्किये पर CAATSA के तहत प्रतिबंध भी लगाए.

बदल रहे हालात

अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद NATO की रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल गई हैं. तुर्किये ने स्वीडन की NATO सदस्यता का समर्थन किया, काला सागर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई और कई क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयासों में भी भाग लिया. अमेरिका तुर्किये को NATO के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक मानता है. यही वजह है कि वॉशिंगटन दोनों देशों के रक्षा संबंधों को फिर से मजबूत करना चाहता है.

हालांकि, अमेरिका के लिए यह फैसला आसान नहीं है. अमेरिकी विदेश विभाग साफ कर चुका है कि तुर्किये को पहले S-400 से जुड़े कानूनी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना होगा. इसके अलावा किसी भी F-35 बिक्री के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी भी जरूरी होगी. दूसरी तरफ, इजरायल की चिंता पूरी तरह रणनीतिक है. अमेरिका लंबे समय से यह सुनिश्चित करता आया है कि इजरायल के पास अपने संभावित विरोधियों की तुलना में बेहतर सैन्य क्षमता बनी रहे. इसे Qualitative Military Edge (QME) कहा जाता है और यह अमेरिकी कानून का हिस्सा भी है.

F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान माना जाता है. इसकी रडार से बचने की क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की ताकत इसे बेहद प्रभावी बनाती है. अगर यही विमान तुर्किये को मिलते हैं तो इजरायल की विशेष बढ़त कम हो सकती है. हाल के सालों में गाजा युद्ध को लेकर तुर्किये और इजरायल के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं. तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन ने इजरायल की नीतियों की खुलकर आलोचना की है. ऐसे में इजरायल को आशंका है कि भविष्य में क्षेत्रीय सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है.

NATO की मजबूती

वहीं, अमेरिका दोनों सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. एक तरफ उसे NATO की मजबूती के लिए तुर्किये की जरूरत है तो दूसरी तरफ वह इजरायल की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर नहीं करना चाहता. यही वजह है कि अमेरिका लगातार कह रहा है कि किसी भी रक्षा सौदे में इजरायल की Qualitative Military Edge को सुरक्षित रखा जाएगा.

अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो इससे अमेरिका-तुर्किये संबंधों में वर्षों से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है. NATO की दक्षिणी सीमा और काला सागर क्षेत्र की सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है. हालांकि, इजरायल के साथ अमेरिका के रिश्तों पर इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है और वॉशिंगटन को दोनों सहयोगियों के बीच संतुलन साधने के लिए अतिरिक्त कूटनीतिक प्रयास करने होंगे.

फिलहाल F-35 की बिक्री पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तुर्किये को अभी भी अमेरिकी कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी, S-400 विवाद का समाधान निकालना होगा और कांग्रेस की मंजूरी हासिल करनी होगी. इसलिए ये मुद्दा आने वाले समय में अमेरिका, तुर्किये और इजरायल के संबंधों के साथ-साथ पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा राजनीति पर असर डाल सकता है.

अमेरिका तुर्किये को F-35 क्यों देना चाहता है?

NATO को मजबूत करने, यूरोप और मध्य पूर्व में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा तुर्किये के साथ रक्षा संबंध सुधारने के लिए अमेरिका इस विकल्प पर विचार कर रहा है.

तुर्किये को 2019 में F-35 कार्यक्रम से क्यों हटाया गया था?

रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने सुरक्षा जोखिम बताते हुए तुर्किये को कार्यक्रम से बाहर कर दिया था.

इजरायल इस सौदे का विरोध क्यों कर रहा है?

इजरायल को डर है कि F-35 मिलने से उसकी सैन्य बढ़त यानी Qualitative Military Edge कमजोर हो सकती है.

क्या F-35 की बिक्री तुरंत हो जाएगी?

नहीं, इसके लिए अमेरिकी कानून की शर्तें पूरी करनी होंगी, S-400 विवाद सुलझाना होगा और कांग्रेस की मंजूरी भी जरूरी होगी.

इस सौदे का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है?

यह NATO सहयोग मजबूत कर सकता है, लेकिन अमेरिका, इजरायल और तुर्किये के बीच नए रणनीतिक और कूटनीतिक संतुलन की चुनौती भी पैदा कर सकता है.