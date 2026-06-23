वैभव सूर्यवंशी की जर्सी का नंबर क्या होगा? कैसे एक नंबर बन जाता है खिलाड़ी की पहचान- Explained

टीम इंडिया में डेब्यू की तैयारी कर रहे वैभव सूर्यवंशी की जर्सी नंबर को लेकर चर्चा तेज है. क्रिकेट और फुटबॉल में जर्सी नंबर केवल पहचान नहीं, बल्कि भावनाओं, ब्रांडिंग, विरासत और करोड़ों रुपये के बाजार मूल्य से भी जुड़े होते हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 23, 2026, 10:50 PM IST
वैभव सूर्यवंशी की जर्सी का नंबर क्या होगा? कैसे एक नंबर बन जाता है खिलाड़ी की पहचान- Explained
  • टीम इंडिया में खिलाड़ी आमतौर पर अपनी पसंद का जर्सी नंबर चुनते हैं.
  • वैभव सूर्यवंशी अलग-अलग स्तरों पर 3, 12 और 18 नंबर की जर्सी पहन चुके हैं.
  • धोनी का 7 और सचिन का 10 नंबर बीसीसीआई द्वारा रिटायर किया जा चुका है.
  • जर्सी नंबर आज खिलाड़ी की पहचान, ब्रांड वैल्यू और फैन कनेक्शन का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

Explainer: भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू की चर्चा जितनी उनकी उम्र और प्रतिभा को लेकर हो रही है, उतनी ही दिलचस्पी उनकी जर्सी संख्या को लेकर भी दिखाई दे रही है. खेल की दुनिया में जर्सी नंबर अब केवल खिलाड़ियों की पहचान नहीं रह गया है बल्कि भावनाओं, व्यक्तिगत कहानियों, ब्रांडिंग और व्यावसायिक सफलता से भी जुड़ा होता है.

क्रिकेट में आज खिलाड़ी अपनी पसंद के नंबर चुनते हैं, लेकिन हर नंबर के पीछे कोई न कोई कहानी होती है. यही वजह है कि कुछ नंबर समय के साथ खिलाड़ी की पहचान बन जाते हैं और फिर उस खिलाड़ी की विरासत का हिस्सा बन जाते हैं.

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टीम इंडिया में जर्सी नंबर कैसे तय होते हैं?

भारतीय क्रिकेट टीम में जर्सी नंबर बेटिंग ऑर्डर, सीनियरिटी या खिलाड़ी के रोल के आधार पर तय नहीं किए जाते. आमतौर पर खिलाड़ी खुद अपनी पसंद का नंबर चुनते हैं. इसके लिए खिलाड़ी अपनी पसंद का नंबर बीसीसीआई (BCCI) को बताते हैं. अगर वो नंबर किसी और एक्टिव प्लेयर के पास नहीं है और उपलब्ध है, तो उसे मंजूरी मिल जाती है. कई खिलाड़ी अपने जन्मदिन, लकी नंबर या किसी पर्सनल रीजन से स्पेशल नंबर चुनते हैं.

वैभव ने अब तक कौन-कौन से नंबर पहने हैं?

वैभव सूर्यवंशी की जर्सी नंबर उनके करियर के अलग-अलग चरणों में बदलती रही है. आईपीएल (IPL) में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते समय उन्होंने नंबर 12 की जर्सी पहनी थी. इस नंबर से जुड़ी कोई विशेष कहानी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है.

भारत अंडर-19 टीम के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरों पर उन्होंने नंबर 18 की जर्सी पहनी थी. ये वही नंबर है जो भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की पहचान बन चुका है. इसके अलावा नंबर 3 की जर्सी के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. राइजिंग स्टार्स एशिया कप से पहले वैभव ने बताया था कि उनकी मां ने उन्हें 12 की जगह 3 नंबर अपनाने की सलाह दी थी. इसके बाद उन्होंने ये बदलाव किया.

क्यों बन जाते हैं कुछ जर्सी नंबर आइकॉनिक?

कुछ जर्सी नंबर समय के साथ इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग नंबर देखते ही खिलाड़ी को याद करने लगते हैं. ये संबंध लगातार प्रदर्शन, उपलब्धियों और भावनात्मक जुड़ाव के कारण बनता है.

MS धोनी और नंबर 7

महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जर्सी नंबर 7 अपनी जन्मतिथि 7 जुलाई से प्रेरित होकर चुना था. कप्तान के रूप में टी-20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद नंबर 7 उनकी पहचान बन गया. उनके सम्मान में बीसीसीआई ने 2023 में नंबर 7 को रिटायर कर दिया.

विराट कोहली और नंबर 18

विराट कोहली के लिए नंबर 18 बेहद भावनात्मक महत्व रखता है. उनके पिता का निधन 18 दिसंबर 2006 को हुआ था. विराट ने अपने पिता की याद में 18 नंबर को अपनाया और आज ये नंबर दुनिया भर में उनकी पहचान बन चुका है.

रोहित शर्मा और नंबर 45

रोहित शर्मा शुरुआत में 19 नंबर चाहते थे, लेकिन वो उपलब्ध नहीं था. इसके बाद उन्होंने अपनी मां से सलाह ली और मां ने 45 नंबर सुझाया. आज 45 नंबर रोहित शर्मा का पर्याय बन चुका है.

सचिन तेंदुलकर और नंबर 10

सचिन तेंदुलकर ने अपने शानदार करियर के दौरान नंबर 10 को विशेष पहचान दिलाई. उनके संन्यास के बाद बीसीसीआई ने 2017 में नंबर 10 को भी रिटायर कर दिया.

क्या भारत में कुछ नंबर रिटायर माने जाते हैं?

आधिकारिक रूप से बीसीसीआई (BCCI) ने सचिन तेंदुलकर का नंबर 10 और एमएस धोनी का नंबर 7 रिटायर किया है. इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भारतीय खिलाड़ी इन नंबरों का इस्तेमाल नहीं करेगा. इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे हैं जो भले ही आधिकारिक रूप से रिटायर नहीं हैं, लेकिन वे संबंधित खिलाड़ियों से इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि दूसरे खिलाड़ियों की तरफ से उनका इस्तेमाल कम ही देखा जाता है.

जर्सी नंबर खिलाड़ी की पहचान कैसे बनाते हैं?

अब जर्सी नंबर खिलाड़ी की व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बन चुके हैं. जब कोई फैन 18 नंबर देखता है तो उसे विराट कोहली याद आते हैं. 45 नंबर रोहित शर्मा और 7 नंबर धोनी की याद दिलाता है. इस तरह नंबर केवल खेल का हिस्सा नहीं रहते बल्कि खिलाड़ी की कहानी, संघर्ष और उपलब्धियों के प्रतीक बन जाते हैं.

ब्रांडिंग में जर्सी नंबर की भूमिका

आज के दौर में जर्सी नंबर खेल उद्योग का महत्वपूर्ण व्यावसायिक तत्व हैं. किसी लोकप्रिय खिलाड़ी की जर्सी लाखों प्रशंसक खरीदते हैं। इससे खिलाड़ियों और टीमों दोनों की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. आईपीएल, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग और सोशल मीडिया के दौर में जर्सी नंबर एक मार्केटिंग टूल बन गए हैं. कई खिलाड़ी अपने नंबर को ब्रांड पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

फुटबॉल और क्रिकेट की जर्सी संस्कृति में अंतर

क्रिकेट में जर्सी नंबर व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होते हैं, जबकि फुटबॉल में शुरुआत में नंबर खिलाड़ियों की पोजीशन के अनुसार दिए जाते थे. फुटबॉल में नंबर 1 गोलकीपर, नंबर 9 स्ट्राइकर और नंबर 10 प्लेमेकर का प्रतीक माना जाता था. समय के साथ ये नंबर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत पहचान में बदल गए.

वैभव सूर्यवंशी के लिए आगे क्या?

वैभव सूर्यवंशी अभी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. फिलहाल उनकी जर्सी नंबर चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन असली पहचान उनके प्रदर्शन से बनेगी. अगर वो भारतीय क्रिकेट में लंबा और सफल करियर बनाते हैं, तो संभव है कि उनका चुना हुआ नंबर भी भविष्य में उनकी विरासत का हिस्सा बन जाए. जर्सी पर लिखा एक नंबर देखने में भले साधारण लगे, लेकिन खेल की दुनिया में यही नंबर किसी खिलाड़ी की पहचान, भावनाओं, ब्रांड और इतिहास का प्रतीक बन सकता है.

टीम इंडिया में जर्सी नंबर कौन तय करता है?

खिलाड़ी अपनी पसंद का नंबर चुनते हैं. बीसीसीआई उपलब्धता के आधार पर उसे मंजूरी देता है.

वैभव सूर्यवंशी ने कौन-कौन से जर्सी नंबर पहने हैं?

उन्होंने अलग-अलग स्तरों पर 3, 12 और 18 नंबर की जर्सी पहनी है. नंबर 3 उनकी मां की सलाह से अपनाया गया था.

धोनी का जर्सी नंबर 7 क्यों खास है?

धोनी ने इसे अपनी जन्मतिथि 7 जुलाई से प्रेरित होकर चुना था. उनके सम्मान में बीसीसीआई ने इस नंबर को रिटायर कर दिया.

विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं?

उनके पिता का निधन 18 दिसंबर 2006 को हुआ था. विराट ने उनकी याद में 18 नंबर को अपनी पहचान बनाया.

क्या जर्सी नंबर से खिलाड़ी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है?

हां, लोकप्रिय नंबर फैन रिकॉल और मर्चेंडाइज बिक्री बढ़ाते हैं. यही वजह है कि कई नंबर खिलाड़ी के व्यक्तिगत ब्रांड बन जाते हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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