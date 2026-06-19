Explained: भारत के किन राज्यों में पानी की सबसे ज्यादा कमी है और क्यों, निपटने के लिए सरकार के कदम| सबकुछ जानिए

Water Crisis States In India: भारत के कई राज्य पानी की कमी से जूझ रहे हैं. सबके अपने-अपने कारण हैं. मगर आने वाले दिनों में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं ये काफी चिंताजनक है.

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भारत के कई राज्यों में पानी की समस्या. (Photo: Ai)

Water Crisis States In India: भारत के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. खासकर गर्मी के दिनों में हालात काफी खराब हो जाती है. गर्मी बढ़ते ही देश के कई हिस्सों में पानी के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं. कहीं टैंकरों का इंतजार होता है, तो कहीं लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होते हैं. हैरानी की बात यह है कि भारत में बड़ी नदियां, मानसून और विशाल भूजल भंडार होने के बावजूद जल संकट लगातार गहराता जा रहा है. आज पानी की कमी सिर्फ गांवों की समस्या नहीं रही, बल्कि बड़े शहर भी इसकी चपेट में हैं.

भारत में जल संकट क्यों?

भारत आज बड़े जल संकट का सामना कर रहा है. लेकिन ऐसा क्यों है. अगर गौर करें तो देश की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत है, लेकिन भारत के पास दुनिया के कुल मीठे पानी का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है. यानी देश की जरूरतों के हिसाब से भी देखें तो यहां जल संसाधन काफी सीमित हैं. बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगीकरण और ग्राउंड वाटर के लगातार दोहन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. शायद यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में हर साल पानी की भारी कमी देखने को मिलती है.

जल संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी की कमी और सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता से जुड़ी समस्याओं के कारण भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहरा सकता है.

सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले राज्य?

भारत के कई राज्य हर साल पानी की कमी का सामना करते हैं. इसके पीछे कम वर्षा, सूखा, ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी जैसे कारण हैं. जिन राज्यों में जल संकट सबसे अधिक देखने को मिलता है, उनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं. पानी की कमी की समस्या हर राज्यों में अलग-अलग है.

पानी की समस्या से जुड़े आंकड़े?

geeksforgeeks.org में छपी रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी वाला देश है, लेकिन उसके पास दुनिया के केवल 4 प्रतिशत जल संसाधन ही हैं. देश में 16.3 करोड़ से अधिक लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है. आजादी के समय यानी 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता करीब 6,042 घन मीटर थी, जो घटकर लगभग 1,486 घन मीटर रह गई है. इसे सी पानी की कितनी कमी हो रही है अंदाजा लगाया जा सकता है.

भारत में पानी की कमी के कारण?

भारत में जल की कमी के विशेषज्ञ कई कारण बताते हैं. सबसे बड़ा कारण बढ़ती आबादी है जिससे पानी की मांग लगातार बढ़ रही है. तेजी से बढ़ते शहरों और उद्योगों के कारण नदियां, तालाब और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पीने योग्य पानी कम हो जाता है. खेती में पानी का सही उपयोग न होने और भूजल के अत्यधिक दोहन से भी जल स्तर नीचे जा रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित हो गई है, जिससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है. इसके अलावा, पानी के प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था, पुरानी सिंचाई प्रणालियां और जल संरक्षण की कमी भी समस्या को बढ़ाती हैं. सरकार की नीतियों का सही ढंग से पालन न होना भी जल संकट का एक कारण है. इसलिए जल संरक्षण और सही प्रबंधन बहुत जरूरी है.

पानी की कमी से क्या प्रभाव पड़ेंगे?

भारत में पानी की कमी के कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं. सबसे पहले, खेती पर इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं और किसानों की आय घटती है. लोगों को साफ पीने का पानी न मिलने से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं. जल संकट के कारण उद्योगों का उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं. पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नदियां, झीलें और तालाब सूखने लगते हैं तथा भूजल स्तर लगातार नीचे जाता है. पानी की कमी से लोगों के बीच विवाद और संघर्ष बढ़ सकते हैं. कई लोग बेहतर पानी और रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं. इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन में कमी आती है और खाद्यान्न उत्पादन घटने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इस प्रकार जल संकट समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सभी को प्रभावित करता है.

पानी की कमी से जुड़े आम सवाल-जवाब …

क्या बढ़ती आबादी पानी की समस्या बढ़ा रही है?

विशेषज्ञ कहते हैं कि जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से पानी की मांग भी बढ़ रही है. पीने, खेती, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है.

क्या खेती में पानी की बर्बादी होती है?

कई क्षेत्रों में अब भी पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें काफी पानी बर्बाद हो जाता है. अधिक पानी वाली फसलों की खेती भी संकट को बढ़ाती है.

क्या जल प्रदूषण भी जिम्मेदार है?

नदियों, तालाबों और झीलों में औद्योगिक कचरा, सीवेज और प्लास्टिक कचरा मिलने से बड़ी मात्रा में पानी उपयोग के लायक नहीं रह जाता.

क्या जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है?

जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है. कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है. इससे जल स्रोतों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है.

क्या खराब जल प्रबंधन भी समस्या है?

कई जगहों पर पानी की आपूर्ति व्यवस्था कमजोर है. पाइपलाइन लीकेज, पानी की बर्बादी और जल संरक्षण की कमी भी संकट को बढ़ाती है.

पानी की कमी का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है?

सबसे ज्यादा असर आम लोगों, किसानों और गरीब समुदायों पर पड़ता है. जिन परिवारों के पास सुरक्षित जल स्रोत नहीं होते, उन्हें पानी जुटाने में ज्यादा समय और पैसा खर्च करना पड़ता है.

खेती पर पानी की कमी का क्या असर होता है?

भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा काफी हद तक कृषि पर निर्भर है. पानी की कमी होने पर फसल उत्पादन घट जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं और किसानों की आय प्रभावित होती है. कई बार किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर जाना पड़ता है.

भारत में जल संकट दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

बारिश के पानी को संग्रहित करके भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है. यह सबसे प्रभावी और टिकाऊ उपायों में से एक माना जाता है.

क्या खेती में नई तकनीकों का उपयोग जरूरी है जिससे पानी की बचत हो?

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों से पानी की काफी बचत की जा सकती है. इससे कम पानी में बेहतर उत्पादन संभव है.

क्या पानी बचाने के प्रति जागरूकता जरूरी है?

अगर हर व्यक्ति पानी की बर्बादी रोकने की आदत अपनाए तो बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है.

सरकार जल संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है?

केंद्र सरकार ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल शक्ति मंत्रालय जैसी पहलें शामिल हैं. इनका उद्देश्य लोगों तक सुरक्षित पानी पहुंचाना, भूजल संरक्षण करना और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

आखिर जल संकट से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है?

जल संकट से निपटने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ हम सबकी है. सरकार, उद्योग, किसान और आम नागरिक, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है. अगर आज पानी बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गंभीर हो सकता है.