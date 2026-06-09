  • Hindi
  • Explainer
  • Weighs As 280 Cars And Bringing It Down To Earth Will Cost 9560 Crore Rupees Nasa Plan To Destroy The Iss

ISS में लीकेज के बाद डर गया NASA! बताया पूरा प्लान कैसे 9560 करोड़ रुपये खर्च करके स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराएंगे-Explained

Destroy The ISS: नासा के अधिकारियों का कहना है कि अंतिम कार्गो कैप्सूल 2030 में आधिकारिक तौर पर संचालन समाप्त होने से पहले, 2029 के मध्य के आसपास आईएसएस से रवाना होगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 9, 2026, 8:45 AM IST
ISS में लीकेज के बाद डर गया NASA! बताया पूरा प्लान कैसे 9560 करोड़ रुपये खर्च करके स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराएंगे-Explained
नासा को यह नियंत्रित करना होगा कि स्पेस स्टेशन का मलबा वहां गिरे जहां किसी को चोट न लगे. (photo credit NASA and AI, for representation only)

  • वर्ष 2000 से अंतरिक्ष में तैनात है स्पेस स्टेशन
  • पृथ्वी से 400 किमी ऊपर काटता चक्कर
  • 100 अरब डॉलर लगी थी बनाने में कीमत
  • रूस, अमेरिका के होते हैं वहां ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री
  • 19 देशों के 244 लोग अब तक जा चुके हैं ISS पर
  • 28,000 किमी/घंटा) की गति है स्टेशन की
  • यह दिन में 16 बार हमारे सिर के ऊपर से गुज़रता है

Destroy The ISS: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर पहले अंतरिक्ष यात्री 26 साल पहुंचे थे. अब पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे इस स्टेशन का समय खत्म हो रहा है. पिछले हफ्ते, स्पेस स्टेशन पर एक रिसाव हुआ, जिसके बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन निकासी की तैयारी करने का आदेश दिया. इसने आईएसएस को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. ISS अब अंत की ओर पहुंच गया है.

और पढ़ें: अंतरिक्ष में आई आफत! स्पेस स्टेशन में आई गड़बड़ी, NASA के फूले हाथ-पैर; जानिए पूरी डिटेल

कब है ISS को धरती पर गिराने का प्लान?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा का 2030 के आखिर तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराने का प्लान है.

स्पेस स्टेशन को नष्ट करने का कितना है खर्च?

विशेषज्ञों ने इस स्टेशन को पृथ्वी पर गिराने की 1 बिलियन डॉलर की योजना का चरण-दर-चरण विवरण बताया है.

कितना है स्पेस स्टेशन का वजन?

स्पेस स्टेशन का 450,000 किलोग्राम वजन है. यानी लगभग 280 कारों के बराबर.

क्या कहा गया नासा की ओर से?

ASCEND 2026 एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर में ऑपरेशन्स के निदेशक रयान लैंडन ने कहा कि ISS को 2028 में पृथ्वी की ओर गिरने दिया जाएगा. तब यह प्राकृतिक रूप से धरती के ऊपर 200 से 250 मील तक आएगा. दूसरे चरण में 2030 में यह 175 मील नीचे तक आएगा और फिर ऊपर नहीं जाएगा. इसका ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए जल जाएगा.

बचे हिस्से का क्या होगा?

बचे हुए मलबे को प्रशांत महासागर में एक दूरस्थ स्थान पर नीचे लाया जाएगा. वहीं कुछ मलबे को कक्षा के बाहर ढकेल दिया जाएगा. स्पेस मलबे के विशेषज्ञ और यूके स्थित स्पेस कंसल्टेंसी ‘बेलस्टेड रिसर्च’ के निदेशक डॉ. जेम्स बेक ने बताया कि यह निश्चित है कि कुछ हिस्से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे, और बहुत संभावना है कि काफी सारे हिस्से पहुंचेंगे.

नासा ने क्यों किया पूरी योजना की खुलासा?

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसाव को ठीक करने की रूसी कोशिशों से निकासी का डर पैदा होने के बाद, विशेषज्ञों ने इस स्टेशन को पृथ्वी पर गिराने की 1 बिलियन डॉलर की योजना का खुलासा किया है.

कैसे अब तक अंतरिक्ष में टिका था स्पेस स्टेशन?

आमतौर पर, स्टेशन अपनी गति बनाए रखने के लिए प्रोपेलेंट (ईंधन) का इस्तेमाल करके खुद को वापस कक्षा में ऊपर धकेलता है, ताकि वह वायुमंडल की घनी परतों में गिरकर नष्ट न हो जाए. लेकिन, यह प्रक्रिया सिर्फ 2028 तक चलेगी. इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन को नीचे गिरने देगा.

किसे मिला टगबोट का ठेका?

2024 में, नासा ने एलन मस्क की स्पेस एक्स (SpaceX) को वह धक्का देने में सक्षम ‘टगबोट’ बनाने के लिए 1 बिलियन डॉलर का अनुबंध दिया था. यह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल का एक मॉडिफाइड संस्करण होगा जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पहुंचाने के लिए किया जाता है. यह स्टेशन के साथ डॉक करेगा और फिर अपनी मोटर चालू करके ISS को पृथ्वी की ओर धकेलेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.