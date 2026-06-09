ISS में लीकेज के बाद डर गया NASA! बताया पूरा प्लान कैसे 9560 करोड़ रुपये खर्च करके स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराएंगे-Explained

Destroy The ISS: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर पहले अंतरिक्ष यात्री 26 साल पहुंचे थे. अब पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे इस स्टेशन का समय खत्म हो रहा है. पिछले हफ्ते, स्पेस स्टेशन पर एक रिसाव हुआ, जिसके बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन निकासी की तैयारी करने का आदेश दिया. इसने आईएसएस को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. ISS अब अंत की ओर पहुंच गया है.
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा का 2030 के आखिर तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराने का प्लान है.
विशेषज्ञों ने इस स्टेशन को पृथ्वी पर गिराने की 1 बिलियन डॉलर की योजना का चरण-दर-चरण विवरण बताया है.
स्पेस स्टेशन का 450,000 किलोग्राम वजन है. यानी लगभग 280 कारों के बराबर.
ASCEND 2026 एयरोस्पेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर में ऑपरेशन्स के निदेशक रयान लैंडन ने कहा कि ISS को 2028 में पृथ्वी की ओर गिरने दिया जाएगा. तब यह प्राकृतिक रूप से धरती के ऊपर 200 से 250 मील तक आएगा. दूसरे चरण में 2030 में यह 175 मील नीचे तक आएगा और फिर ऊपर नहीं जाएगा. इसका ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए जल जाएगा.
बचे हुए मलबे को प्रशांत महासागर में एक दूरस्थ स्थान पर नीचे लाया जाएगा. वहीं कुछ मलबे को कक्षा के बाहर ढकेल दिया जाएगा. स्पेस मलबे के विशेषज्ञ और यूके स्थित स्पेस कंसल्टेंसी ‘बेलस्टेड रिसर्च’ के निदेशक डॉ. जेम्स बेक ने बताया कि यह निश्चित है कि कुछ हिस्से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे, और बहुत संभावना है कि काफी सारे हिस्से पहुंचेंगे.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसाव को ठीक करने की रूसी कोशिशों से निकासी का डर पैदा होने के बाद, विशेषज्ञों ने इस स्टेशन को पृथ्वी पर गिराने की 1 बिलियन डॉलर की योजना का खुलासा किया है.
आमतौर पर, स्टेशन अपनी गति बनाए रखने के लिए प्रोपेलेंट (ईंधन) का इस्तेमाल करके खुद को वापस कक्षा में ऊपर धकेलता है, ताकि वह वायुमंडल की घनी परतों में गिरकर नष्ट न हो जाए. लेकिन, यह प्रक्रिया सिर्फ 2028 तक चलेगी. इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन को नीचे गिरने देगा.
2024 में, नासा ने एलन मस्क की स्पेस एक्स (SpaceX) को वह धक्का देने में सक्षम ‘टगबोट’ बनाने के लिए 1 बिलियन डॉलर का अनुबंध दिया था. यह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल का एक मॉडिफाइड संस्करण होगा जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पहुंचाने के लिए किया जाता है. यह स्टेशन के साथ डॉक करेगा और फिर अपनी मोटर चालू करके ISS को पृथ्वी की ओर धकेलेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें