Hindi Explainer

West Bengal Assembly Election Results 2026 5 Key Factors Of Mamata Banerjee Tmc Defeat From Bjp

ओवर कॉन्फिडेंस या एंटी-इनकमबेंसी... आखिर बंगाल ने 'दीदी' को क्यों कहा अलविदा? TMC की हार के 7 कारण

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उसकी नेता ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है. 2011 से लगातार सत्ता में रहने के कारण TMC ने बेशक मजबूत जनाधार बनाया है, लेकिन हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं. 2026 में भी नए समीकरण बने हैं.

West Bengal Assembly Election Results 2026: ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर TMC बनाई थी. 15 साल से बंगाल में उनकी सरकार थी. (ANI)

पश्चिम बंगाल ने आज एक बड़ा बदलाव देखा है. विधानसभा चुनाव 2026 में पहली बार BJP ने प्रचंड जीत हासिल की है. ताजा रुझानों के मुताबिक, BJP ने बहुमत का आंकड़ा (147) पार कर लिया है. BJP 293 (फालता में 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी) सीटों में से 159 और TMC 117 सीटों पर आगे चल रही है. अब तक BJP को 45%, TMC को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं. रुझानों के मुताबिक, साउथ बंगाल में TMC का बुरा हाल है. कोर वोटर्स भी ममता का साथ छोड़ते दिख रहे हैं. ऐसे में साफ है कि राज्य में 15 साल से चल रहे ममता सरकार पर आखिरकार फुलस्टॉप लगने वाला है. BJP बंगाल का नया इतिहास लिखने जा रही है.

1950 से BJP की लगातार कोशिश रही है कि वह किसी तरह से पश्चिम बंगाल में कामयाब हो जाए. 2026 के चुनाव में BJP की ओर से हर संभव कोशिश हुई. साधन, प्रचार और संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी गई. सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग तक के आरोप लगे हैं. लेकिन, 2026 के नतीजे के बाद BJP के हिस्से में जीत आई. ममता बनर्जी की पार्टी को अब विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ेगा. ममता बनर्जी की पार्टी को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा या राज्य में TMC के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी ने काम किया? आइए समझते हैं TMC की इस हार के क्या कारण हैं:-

1. सत्ता विरोधी लहर

लगातार कई सालों तक सत्ता में रहने से जनता में असंतोष पैदा होना आम बात है. TMC करीब डेढ़ दशक से शासन कर रही है. ऐसे में लोगों को एक बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी. विकास की धीमी गति, रोजगार के कम अवसर, सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिलने और कानून-व्यवस्था की खराब हालत से वोटर्स की नाराजगी बढ़ी. खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं ने बदलाव के लिए BJP को चुना.

2. नेताओं की भ्रष्ट छवि

2011 के बाद लगातार 15 सालों से TMC सत्ता पर काबिज है. इस दौरान कई TMC नेताओं पर राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. TMC ने इलेक्शन में 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन इस फेल रही. BJP ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान सवाल पूछा कि अगर विधायक सही थे तो टिकट क्यों कटा? अगर गलत थे तो 15 साल उन्हें संरक्षण क्यों दिया? इन सवालों का TMC के पास कोई जवाब नहीं था. हालांकि, चुनाव में वोटर्स ने इसका जवाब दे दिया.

3. कानून-व्यवस्था और हिंसा के मुद्दे

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा और कानून-व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. संदेशखाली मामले के बाद आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के मामले ने जनता में एक आक्रोश देखा गया था. चुनावी कैंपेन में BJP ने इन मुद्दों को खुब भुनाया. BJP ने संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले का मुख्य चेहरा रही रेखा पात्रा और आरजी कर केस की विक्टिम की मां को टिकट देकर सिंपैथी पॉलिटिक्स भी खेला. इससे वोटर्स को लगा कि राज्य में सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो गई है. राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है. इसका सीधा असर सत्तारूढ़ पार्टी के वोट शेयर पर पड़ा.

4. संगठनात्मक कमजोरी या गुटबाजी

किसी भी पार्टी की ताकत उसका संगठन होता है. TMC के भीतर गुटबाजी भी एक बड़ा मुद्दा रही. चुनाव में मौजूदा 74 विधायकों के टिकट काटे गए. इससे उनके समर्थकों में एक गलत मैसेज गया. इलेक्शन कैंपेन के दौरान TMC नेताओं के बीच मतभेद भी सामने आए. इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा. स्थानीय स्तर पर टिकट बंटवारे को लेकर भी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा. इस वजह से वो वोटर्स को एकजुट नहीं कर पाए.

5. विपक्ष की मजबूत रणनीति और एकजुटता

BJP का सबसे बड़ा चुनावी हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं. BJP ने बंगाल में परिवर्तन की आस जगाई. मतुआ समुदाय को CAA के तहत नागरिकता देने का भरोसा दिया. बंगाल के लाखों युवा वोटर्स ने 15 साल में सिर्फ ममता बनर्जी का शासन देखा है. डिजिटल युग का यह युवा वोटर्स ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी छोटी योजनाओं से आगे बढ़कर इंटर्नशिप, रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है. BJP ने चुनाव प्रचार के दौरान इन मुद्दों पर फोकस किया. इससे युवा वोटर्स कनेक्ट हुए. इसके साथ ही BJP का ‘डबल इंजन’ और ‘सोनार बांग्ला’ का नैरेटिव युवा वर्ग को यह यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि सरकार बदली तो हालात भी बदलेंगे.

5. महिला आरक्षण का मुद्दा और कैश योजना

बंगाल चुनाव में BJP ने महिला आरक्षण के मुद्दे को खूब बनाया. पहले से पांचों राज्यों में चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया. इसमें महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए 3 विधेयक लाए गए. विपक्ष ने विरोध किया और तीनों बिल गिर गए. ऐसे में 2029 में महिलाओं के 33% आरक्षण मिलने का वादा अधूरा रह गया. सरकार ने इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा. खुद PM मोदी ने टीवी पर आकर देश की महिलाओं और बहनों से आरक्षण लागू नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी. PM ने ये भी कहा कि इसके लिए विपक्ष को माताएं-बहनें कभी नहीं माफ करेगी. इससे महिला वोटर्स में एक मैसेज गया कि विपक्षी पार्टियां उनका हक नहीं लेने दे रही.

6. ग्रामीण असंतोष और आर्थिक मुद्दे

अगर विकास दर की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट जो है वह शायद सबसे स्लो है. ममता शासन में पश्चिम बंगाल में वास्तव में यह धीमी पड़ी है. यानी जहां दूसरी जगह ग्रोथ रेट या वृद्धि दर बढ़ रही है, वहां पश्चिम बंगाल में यह धीमी हुई है. पश्चिम बंगाल की बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, कृषि संकट या रोजगार की कमी को मौजूदा सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई. इससे वोटर्स में नाराजगी देखी गई. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी ने ग्रामीण वोटरों को TMC से BJP की तरफ शिफ्ट होने में प्रभावित किया.

7. नेतृत्व की थकान और नए विकल्प की तलाश

ममता बनर्जी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन लंबे समय तक एक ही नेतृत्व के रहने से कुछ मतदाता बदलाव की तलाश करने लगते हैं. खासकर युवा पीढ़ी नए चेहरों और नई सोच की ओर आकर्षित हुई.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें