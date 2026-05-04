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West Bengal Assembly Election Results 2026 Bjp Grand Performance And Impact In National Politics

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर?

पश्चिम बंगाल में BJP की जीत सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग प्वॉइंट बन सकती है. इससे न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की राजनीतिक दिशा और बहसों को भी यह प्रभावित करेगा.

अब 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में BJP की बहुमत की सरकार है. जबकि 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में BJP, NDA के तहत सरकार का हिस्सा है.

पश्चिम बंगाल में एक नए काल की शुरुआत होने जा रही है. विधानसभा चुनाव में BJP प्रचंड बहुमत हासिल करती दिख रही है. अब तक के रुझानों में BJP 194 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है. यानी बंगाल में पहली बार BJP की सरकार बन रही है. ममता बनर्जी की TMC ने 89 सीटों पर लीड बना रखी है. कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है. लेफ्ट फ्रंट (CPIM, ISF और अन्य) 2 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है.

PM मोदी के गंगोत्री (उत्तराखंड) से गंगा सागर (बंगाल) तक BJP के विस्तार का सपना साकार होने के बाद देश के राजनीतिक मैप में BJP का भी विस्तार हो गया है. अब 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में BJP की बहुमत की सरकार है. जबकि 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में BJP, NDA के तहत सरकार का हिस्सा है. आइए जानते हैं, बंगाल में BJP के शानदार प्रदर्शन का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा:-

अंग-बंग-कलिंग का लक्ष्य हुआ पूरा

गृहमंत्री अमित शाह ने 24 अप्रैल को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, “बंगाल जीतने के साथ BJP अपना अंग, बंग और कलिंग जीतने का लक्ष्य हासिल कर लेगी. अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा. दोनों जगहों पर पहले से BJP के मुख्यमंत्री हैं. अब बंगाल की बारी है.” बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही BJP ने ये लक्ष्य भी हासिल कर लिया है. 1970 के दशक के बाद अब ऐसा होगा कि इन तीनों जगह पर किसी एक विचारधारा वाली पार्टी की सरकार होगी.

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इससे पहले कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का शासन मुख्य रूप से 1947 (आजादी के बाद) से लेकर 1967 तक रहा. इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया. कांग्रेस ने 20 साल तक शासन किया. बिहार में कांग्रेस का प्रभाव आज़ादी के बाद लंबे समय तक रहा. कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1990 तक राज्य की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई और ज़्यादातर समय सत्ता में रही. ओडिशा में कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लंबे समय तक सत्ता संभाली, लेकिन यहां उसका शासन लगातार नहीं रहा. बीच-बीच में अन्य दलों की सरकारें भी बनती रहीं.

83 साल बाद बंगाल में हिंदू पॉलिटिक्स की एंट्री

BJP के इस शानदार प्रदर्शन से 83 साल बाद बंगाल में हिंदू पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है. आजादी से पहले 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रोग्रेसिव कोएलिशन (प्रगतिशील गठबंधन) की बंगाल में सरकार बनी थी. ये सरकार 1943 तक चली. आजादी के बाद कांग्रेस ने बंगाली भद्रलोक को साधा और 20 साल तक सरकार चलाई. फिर दौर आया लेफ्ट का. लेफ्ट ने 34 साल तक सत्ता की बागडोर संभाली. इसके बाद 2016 से ममता का दौर शुरू हुआ. BJP ने TMC के 15 साल के शासन पर फुल स्टॉप लगाया है. अब BJP सरकार बनने से बंगाल में 83 साल बाद हिंदुत्व की राजनीति की वापसी हुई है.

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ढह गया विपक्ष का बड़ा गढ़

ममता बनर्जी की छवि विपक्ष में फाइटर की रही है. 2021 में उन्होंने अपना पैर टूटने के बाद भी एकतरफा जीत हासिल की थी. नेशनल मुद्दों पर ममता आगे बढ़कर मोदी सरकार को चैलेंज करती रही हैं. विपक्षी गुट INDIA अलायंस में ममता बनर्जी को राहुल गांधी के बाद PM कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था. लेकिन, इस चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी उम्मीदवारी कमजोर हो जाएगी. बंगाल में हार का असर उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के दावों पर भी पड़ सकता है. इससे विपक्षी गठबंधन की एकता और रणनीति पर सवाल खड़े होंगे.

डबल इंजन की सरकार पर बढ़ेगा भरोसा

यह जीत केंद्र बनाम राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है. इससे डबल इंजन की सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ेगा. BJP की सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बेहतर होने की संभावना है, जिससे विकास परियोजनाओं और निवेश को गति मिल सकती है. पार्टी इस नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर भी भुना सकती है कि डबल इंजन सरकार विकास के लिए जरूरी है.

महिला वोट बैंक का नैरेटिव हो जाएगा सेट

हाल के चुनावों में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई हैं. बंगाल चुनाव के बाद महिला वोट बैंक का नैरेटिव सेट हो जाएगा. हाल के चुनावों के ट्रेंड को देखें, तो इससे पता चलता है कि हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 2-3% महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं. उन्हें चुनावों का रुख तय करने वाला अहम वोटबैंक माना जा रहा है. बंगाल में BJP ने महिलाओं को लक्ष्मी भंडार से दोगुना यानी 3000 रुपये कैश देने वाली स्कीम लाने का वादा किया. इसका असर नतीजों पर दिखा. ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू हो सकती है.

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2029 के लोकसभा चुनावों में BJP को मिलेगा जंप

राष्ट्रीय स्तर पर यह जीत 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखी जाएगी. BJP के बंगाल की जीत एक ‘मॉरल बूस्ट’ है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह बढ़ाएगा. कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में BJP की जीत सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग प्वॉइंट बन सकती है. इससे न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की राजनीतिक दिशा और बहसों को भी यह प्रभावित करेगा.

वहीं, विपक्ष के लिए यह चेतावनी है कि अगर वे मजबूत और एकजुट रणनीति नहीं बनाते, तो BJP का विस्तार जारी रह सकता है.

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