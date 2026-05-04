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West Bengal Assembly Election Results 2026 Mamata Banerjee Suvendu Adhikari 7 Reasons Of Bjp Grand Victory Over Tmc

माछ-भात पॉलिटिक्स से महिला आरक्षण तक... वो 7 वजहें, जिनसे बंगाल में इसबार हुआ खेला, BJP ने 'तृणमूल' उखाड़कर खिलाया 'कमल'

West Bengal Assembly Election Results 2026:पश्चिम बंगाल के 2011 के चुनाव में BJP का खाता तक नहीं खुला था. 2016 के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें थीं. 2021 में इसकी संख्या 77 हो गई. अब 2016 के चुनाव में BJP ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है.

West Bengal Assembly Election Result: बंगाल में पहली बार BJP को पूर्ण बहुमत मिला है. (AI जेनरेटेड)

पश्चिम बंगाल समेत पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) के नतीजे सामने हैं. बंगाल में BJP ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के 15 साल के शासन पर फुल स्टॉप लगाया है. राज्य में पहली बार भगवा पार्टी की सरकार बनने जा रही है. BJP 293 (फालता में 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी) सीटों में से 159 और TMC 117 सीटों पर आगे चल रही है. अब तक BJP को 45%, TMC को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं. ये बहुमत के आंकड़े (147) से 12 सीटें ज्यादा हैं. चुनाव में इस बार भी कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ खाली रहे हैं. ताजा रुझानों से साफ है कि बंगाल में BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है.

पश्चिम बंगाल के 2011 के चुनाव में BJP का खाता तक नहीं खुला था. 2016 के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें थीं. 2021 में इसकी संख्या 77 हो गई. 2021 में BJP ने 75 सीटें सिर्फ 10% से कम मार्जिन से हारी थी. 2026 के चुनाव में BJP ने TMC के 5% वोट शेयर भी अपने पाले में कर लिए हैं. जानिए वो 7 कारण, जिनके दम पर BJP ने लिखा बंगाल का नया इतिहास.

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SIR का खेल

चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ थी. चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस के बाद राज्य में 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए. इसके बाद वोटर्स की संख्या घटकर 6.75 करोड़ रह गई. यानी एक ही झटके में 11.8% वोटर्स कम हो गए. इससे BJP को फायदा हुआ. SIR से वोटर्स लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों से कटे हैं. ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं. ममता बनर्जी के कोर वोटर्स माने जाते हैं. आंकड़े बताते हैं कि इन इलाकों में इस बार TMC के वोट कम हुए हैं. यानी BJP के साथ वोटर्स न बढ़े हों, लेकिन TMC के वोटर्स घटने से उसे फायदा मिला है.

2. फिश पॉलिटिक्स और बंगाली अस्मिता

माछ-भात. यानी मछली और चावल हर बंगाली का प्रेम है. चुनाव में मछली को मुद्दा बनाया गया था. इसे BJP ने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. हालांकि, मछली को मुद्दा बनाने की शुरुआत ममता बनर्जी ने ही की थी, लेकिन चुनाव नतीजों से साफ है कि उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई. 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में चुनावी सभा में कहा- ‘अगर BJP सत्ता में आई, तो वे मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे. BJP शाकाहारी संस्कृति’ वाली पार्टी है. वह ‘माछे-भाते बंगाली’ (मछली और चावल खाने वाला बंगाली) की पहचान को खत्म कर देगी.”

BJP ने इसे काउंटर करने के लिए खुद को ‘शाकाहारी हिंदुत्व’ से अलग कर ‘शाक्त हिंदुत्व’ के करीब बताकर पेश किया. फिश पॉलिटिक्स के तहत हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से BJP सांसद अनुराग ठाकुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से BJP सांसद मनोज तिवारी ने कोलकाता जाकर सार्वजनिक तौर पर मछली-चावल खाई. BJP ने बंगाल के वोटर्स को इसके जरिए मैसेज दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है. ‘मछली-भात’ हर बंगाली का हक है, चाहे वह किसी भी पार्टी को वोट दे.

3. ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति

पश्चिम बंगाल में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति भी असर डालती है. BJP अक्सर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को प्रमुखता देती है, जिससे कुछ वर्गों में उसका समर्थन बढ़ता है. चुनाव प्रचार के दौरान काबा और काली को भी भुनाया गया. दरअसल, TMC सांसद सयानी घोष ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान ‘मेरे दिल में है काबा, और मेरी आंखों में मदीना’ गीत गाया. BJP के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसे भुना लिया. उन्होंने इसे ‘काली बनाम काबा’ की लड़ाई के रूप में पेश किया.

हिंदी प्रदेशों में जय श्री राम का नारा देने वाली BJP ने तर्क दिया कि ‘बंगाली अस्मिता’ की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी दरअसल ‘अरबी पहचान’ यानी काबा-मदीना को बंगाल पर थोप रही है. BJP ने कहा- TMC के दिल में काबा-मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती हैं. इस पहचान की राजनीति से BJP को वोटों के ध्रुवीकरण में मदद मिली.

4. मोदी फैक्टर का असर

BJP का सबसे बड़ा चुनावी हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं. BJP ने बंगाल में परिवर्तन की आस जगाई. मतुआ समुदाय को CAA के तहत नागरिकता देने का भरोसा दिया. बंगाल के लाखों युवा वोटर्स ने 15 साल में सिर्फ ममता बनर्जी का शासन देखा है. डिजिटल युग का यह युवा वोटर्स ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी छोटी योजनाओं से आगे बढ़कर इंटर्नशिप, रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है. BJP ने चुनाव प्रचार के दौरान इन मुद्दों पर फोकस किया. इससे युवा वोटर्स कनेक्ट हुए. इसके साथ ही BJP का ‘डबल इंजन’ और ‘सोनार बांग्ला’ का नैरेटिव युवा वर्ग को यह यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि सरकार बदली तो हालात भी बदलेंगे.

5. महिला आरक्षण का मुद्दा और कैश योजना

बंगाल चुनाव में BJP ने महिला आरक्षण के मुद्दे को खूब बनाया. पहले से पांचों राज्यों में चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया. इसमें महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए 3 विधेयक लाए गए. विपक्ष ने विरोध किया और तीनों बिल गिर गए. ऐसे में 2029 में महिलाओं के 33% आरक्षण मिलने का वादा अधूरा रह गया. सरकार ने इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा. खुद PM मोदी ने टीवी पर आकर देश की महिलाओं और बहनों से आरक्षण लागू नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी. PM ने ये भी कहा कि इसके लिए विपक्ष को माताएं-बहनें कभी नहीं माफ करेगी. इससे महिला वोटर्स में एक मैसेज गया कि विपक्षी पार्टियां उनका हक नहीं लेने दे रही.

BJP ने महिला आरक्षण के मुद्दे के साथ-साथ महिलाओं के लिए कैश योजना का ऐलान भी किया. बंगाल की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं. इसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं. BJP ने डबल बेनिफिट का ऐलान कर दिया. भगवा पार्टी ने कहा कि सत्ता में आते ही वे महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये की मदद देंगे. इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा किया है. BJP की इस बात ने ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को कमजोर किया कि वह महिला विरोधी पार्टी है.

6. पाबंदी बनाम आजादी का नैरेटिव

BJP ने इस चुनाव में ममता बनर्जी की पांबदी पर आजादी का लेबल लगाया. ममता बनर्जी ने 12 अक्टूबर 2025 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी थी. 14 अप्रैल 2026 को पनिहाटी की रैली में PM मोदी ने ममता बनर्जी के बयान पर एक वादा किया. उन्होंने कहा कि BJP सरकार आने पर बंगाल की माताओं-बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा.यह BJP ने इसे ‘आजादी बनाम पाबंदी’ की लड़ाई बना दिया. पनिहाटी (Panihati) विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है.

इसके साथ ही BJP ने संदेशखाली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता सरकार की ‘महिला सुरक्षा’ वाली छवि को चुनाव में भुनाया. BJP ने संदेशखाली आंदोलन का चेहरा बनीं रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजी कर रेप केस में पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी सीट से टिकट दिया है. दोनों को जीत भी मिली है.

7. संगठनात्मक मजबूती और बूथ मैनेजमेंट

2021 की हार से सबक लेते हुए BJP ने 2026 के विधानसभा चुनाव में ‘बूथ जीतने’ पर फोकस बढ़ाया. अमित शाह ने चुनावी रैलियां और रोड शो के साथ करीब 15 दिन बंगाल में कैंप किया.उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें कीं. टीम के साथ सभी 80,719 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस किया. BJP ने यूपी वाला सफल मॉडल बंगाल में उतारा. 2021 में BJP पर ‘बाहरी’ नेताओं को थोपने का आरोप लगा था. 2026 में BJP ने TMC से आए नेताओं को थोक में टिकट देने के बजाय अपने जमीनी और पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया. इसका नतीजा चुनाव में दिखा. जिसकी बदौलत BJP बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है.

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