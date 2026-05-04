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अपने ही गढ़ में 55% सीटें हार गई TMC, समझिए कैसे BJP ने ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में लगाई सेंध

Assembly Election Results 2026: बंगाल में अब तक सिर्फ 3 पार्टियों का शासन रहा है. कांग्रेस ने 20 साल तक सरकार चलाई. फिर CPI (M) ने 34 साल तक सत्ता संभाली. ममता बनर्जी की अगुवाई में TMC 15 साल से सत्ता संभाली. अब बंगाल में BJP का काल शुरू हो रहा है.

मुस्लिम बहुल जिलों की जिन 119 सीटों पर TMC पिछले 15 साल से लगातार काबिज थी, उनमें से 65 सीटें यानी करीब 55% सीटें BJP ने छीन ली हैं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है. राज्य में पहली बार BJP की सरकार होगी. दोपहर 3 बजे तक के रुझानों में BJP 293 सीटों में से 184 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है. ये संख्या बहुमत के आंकड़े 147 से 37 सीट ज्यादा है. 2021 के मुकाबले BJP के महज 4% वोट बढ़े, लेकिन सीटें 117 बढ़ गई हैं. BJP को 6 मुस्लिम बहुल जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया और उत्तर दिनाजपुर में ज्यादा सीटें मिली हैं.

इन 6 जिलों में 124 सीटें हैं. ये 6 जिले ममता बनर्जी के कोर वोटर्स माने जाते हैं. लेकिन, इन सीटों पर इस बार TMC का प्रदर्शन खराब रहा है. ममता बनर्जी इस बार अपना गढ़ भी नहीं बचा पाईं. मुस्लिम बहुल जिलों की जिन 119 सीटों पर TMC पिछले 15 साल से लगातार काबिज थी, उनमें से 65 सीटें यानी करीब 55% सीटें BJP ने छीन ली हैं. आइए जानते हैं TMC के साथ ये सब कैसे हुआ? ममता बनर्जी से कहां हुई चूक? BJP ने मुस्लिम वोटर्स को कैसे साधा?

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इन 6 जिलों किसका कितना वोट शेयर?

मुर्शिदाबाद में 33% हिंदू आबादी है. मुस्लिम आबादी 66% है. मालदा में 48% हिंदू और 51% मुस्लिम आबादी है. उत्तर दिनाजपुर में 49% हिंदू आबादी और 50% मुस्लिम आबादी है. दक्षिण 24 परगना में 63% हिंदू आबादी और 36% मुस्लिम आबादी है. उत्तर 24 परगना में 73% हिंदू आबादी और 26% मुस्लिम आबादी है. वहीं, बीरभूम में 62% आबादी हिंदू और 37% आबादी मुस्लिम बहुल है.

मुस्लिम बहुल सीटों पर 2021 के चुनाव में BJP-TMC को कितनी सीटें

लोकनीति-CSDS के सर्वे के मुताबिक, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोटर्स ने TMC को वोट दिया था.

TMC ने मुस्लिम बहुल जिलों की 124 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की थी.

मालदा की 12 सीटों में से TMC को 8 और BJP को 4 सीटें मिली थीं.

उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें आती हैं. यहां TMC के खाते में 7 और BJP के हिस्से में 2 सीटें गई थीं. मुर्शिदाबाद की 22

सीटों में से TMC को 20 सीटें मिलीं. 2 सीट BJP के हिस्से गई थीं.

नादिया में 17 सीटें आती हैं. यहां TMC को 9 सीटें मिली थीं. 8 सीटों पर कमल खिला था.

साउथ 24 परगना की 31 सीटों में TMC ने 30 सीटें जीतीं. 1 सीट अन्य के खाते में गई थी.

नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों में से TMC को 38 और BJP को 5 सीटें मिली थीं.

2026 में इन्हीं सीटों पर TMC-BJP का प्रदर्शन?

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मुस्लिम बहुल 6 जिलों (मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, साउथ 24 पगरना, नॉर्थ 24 परगना और नादिया) की 119 सीटों पर TMC लगातार 15 साल से काबिज थी. इस बार के चुनाव में BJP ने 65 सीटें अपने नाम कर ली हैं. वहीं, मुस्लिम बहुल जिलों की 162 सीटों पर TMC लगातार 10 सालों से जमी थी. इनमें से 89 सीटों पर इसबार कमल खिला है.

अब तक के रुझानों को देखें, तो बंगाल की मुस्लिम बहुल 184 सीटें BJP ने जीत ली हैं या आगे चल रही है. इस बार BJP ने अपने 111 सीटें जोड़ी हैं. जबकि 73 सीटें बरकरार रखी हैं. ट्रेंड बताते हैं कि BJP ने पिछले चुनाव में जीती गई 4 सीटें गंवाई हैं या पिछड़ी हुई है.

अब TMC के आंकड़े देखिए. चुनाव आयोग के 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम बहुल 91 सीटों पर TMC लीड बनाए हुए है या जीत चुकी है. TMC ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार 3 नई सीटें जोड़ी हैं, लेकिन 115 सीटें गंवा दी हैं. TMC ने इसके साथ ही 88 सीटें बरकरार रखी हैं.

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मुस्लिम वोट बैंक पर कैसे हुई सेंधमारी?

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन मुस्लिम वोटों को TMC अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें अब दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में BJP ने अप्रत्याशित बढ़त बनाई है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन SIR एक प्रमुख वजह तो है ही. TMC को पहले से आशंका थी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते मुस्लिम वोटों में कटौती से नुकसान हो सकता है.

इस चुनाव में हिंदू वोटर्स की बड़ी संख्या में भागीदारी भी BJP के पक्ष में जाती दिख रही है. क्योंकि वोटर्स लिस्ट से नाम कटने के डर से बंगाल के बाहर हिंदी बेल्ट या साउथ के इलाकों में नौकरी या पढ़ाई कर रहे वोटर्स भी वोट डालने पहुंचे थे. कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी ने भी TMC के वोट बैंक को प्रभावित किया है, जिससे मुकाबला और जटिल हो गया था.

मुस्लिम बहुल 6 सीटों को लेकर BJP की रणनीति

इन जिलों में खासकर मुस्लिम और ग्रामीण वोटर्स का बड़ा प्रभाव है. इसलिए BJP ने एकजुटता बढ़ाने पर फोकस किया.

चुनावी कैंपेन में खासकर SC/ST, मतुआ और OBC समुदायों को टारगेट किया जा रहा है. पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत किया.

इन सीटों पर BJP बाहरी चेहरों की बजाय लोकल नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है.

BJP ने TMC के असंतुष्ट नेताओं को भी अपने पाले में लाने पर फोकस किया.

BJP लगातार TMC सरकार पर भ्रष्टाचार, कट मनी और घोटालों के आरोप को बड़ा मुद्दा बना रही है.

लक्ष्मी भंडार जैसी TMC की योजनाएं महिला वोटर्स में मजबूत पकड़ रखती हैं. इसलिए BJP केंद्र सरकार की योजनाओं (उज्ज्वला, आवास, शौचालय वगैरह) को हाइलाइट करती दिख रही है.

BJP मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ (Illegal Infiltration) और सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है.

BJP ने बंगाल में बूथ-स्तर संगठन पर काफी काम किया है. हर बूथ पर कार्यकर्ता, डेटा और वोटर कनेक्ट बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है.

यानी इन जिलों में BJP की रणनीति सीधी है. TMC के कोर वोट बैंक को सीधे तोड़ना मुश्किल है, इसलिए हिंदू वोट एकजुटता (Consolidation) + लोकल मुद्दे + मजबूत संगठन के जरिए धीरे-धीरे यहां के वोटर्स पर पकड़ बनाने की कोशिश जारी है.

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किस सीट पर कौन आगे या पीछे?

मुर्शिदाबाद में BJP के गौरी शंकर घोष 59,558 वोट पाकर TMC की शाओनी सिंह रॉय से 26,237 वोटों से आगे हैं.

जांगीपारा में BJP उम्मीदवार प्रसन्नजीत बाग 5,879 वोटों से आगे चल रहे हैं.

मोथाबाड़ी सीट के रुझान सबसे चौंकाने वाले हैं. यहां BJP के निबार्ण घोष 34,752 वोट पाकर करीब 1,750 वोटों से आगे चल रहे हैं.

TMC ने यहां इस्लाम नजरूल को उम्मीदवार बनाया था, वे अभी 1,750 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

मोथाबाड़ी सीट से कांग्रेस के सायम चौधरी को भी 12,196 वोट मिले हैं, जिससे साफ है कि वोटों का बंटवारा हुआ है.

हबीबपुर सीट से BJP की जोएल मुर्मू लीड बनाए हुए है. TMC के अमल किसकु पीछे चल रहे हैं.

मानबाजार (ST) विधानसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर चल रही है. अभी तक के रुझानों में BJP की उम्मीदवार मैना मुर्मू आगे चल रही हैं. TMC की संध्या रानी टुडू (AITC/TMC) दूसरे नंबर पर हैं.

अलीपुरद्वार सीट से BJP के पारितोष दास लीड कर रहे हैं. आम जनता उन्नयन पार्टी के अब्दुल लतिफ दूसरे नंबर पर हैं.

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