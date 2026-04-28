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बंगाल में SIR पर बंटेंगे वोटर्स या 'दीदी' पर इसबार भी लुटाएंगे 'ममता'? समझिए दूसरे फेज की सीटों का सियासी गुणा-गणित

पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि वोट शेयर की जंग भी है. यहां 1–2% का उतार-चढ़ाव भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकता है. इसलिए 29 अप्रैल की वोटिंग पूरे बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं को साधने में जुटी है.

पश्चिम बंगाल की 8 जिलों की कुल 142 सीटों पर बुधवार यानी 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है. बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग राज्य की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक मानी जा रही है. इस फेज में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा जैसे अहम इलाके शामिल हैं. ये 142 सीटें वे हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता है. हालांकि, इस बार हवाओं का रुख कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है. यह वोटिंग ममता बनर्जी की साख और BJP की महत्वाकांक्षाओं के बीच की सीधी टक्कर है. इन क्षेत्रों का वोट शेयर ही तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी.

वोटिंग से ठीक पहले बंगाल का माहौल बेहद गरम है. एक तरफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री के भरोसे महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं को साधने में जुटी है. दूसरी ओर BJP मतुआ समुदाय, नागरिकता और भ्रष्टातार को मुद्दा बनाकर बंगाल में एंट्री करने की कोशिश में है. आइए जानते हैं इन 142 सीटों का सियासी गुणा-गणित क्या है? यहां किस पार्टी के कितने वोट शेयर हैं? क्या लोग ममता बनर्जी के ‘मां, माटी, मानुष’ के नारे पर फिर भरोसा करेंगे या फिर BJP के विकास को मौका देंगे.

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दूसरे फेज के खिलाड़ी कौन-कौन?

अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है. हालांकि, कांग्रेस और लेफ्ट भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश में हैं. AIMIM ने भी उम्मीदवार उतारे हैं.

वोट शेयर की लड़ाई अहम क्यों?

पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि वोट शेयर का भी बड़ा महत्व है. कई बार ऐसा हुआ है कि मामूली 2–3% वोट का अंतर दर्जनों सीटों के नतीजे बदल देता है. खासकर शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में यह अंतर निर्णायक साबित होता है.

पिछले चुनावों के रुझानों को देखें, तो तृणमूल कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई हुई है. शहरी गरीब, महिलाएं और अल्पसंख्यक वोटर्स का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ खड़ा नजर आता है. वहीं, BJP ने पिछले कुछ साल में अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी की है, खासकर उत्तर 24 परगना और सीमावर्ती इलाकों में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है.

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कौन से वोटर्स किसके साथ?

1. मतुआ और शरणार्थी वोटर्स

उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय बड़ी संख्या में है. नागरिकता का मुद्दा यहां सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना हुआ है. BJP इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, जबकि तृणमूल स्थानीय नेटवर्क और योजनाओं के जरिए इन्हें बनाए रखने में जुटी है.

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2. अल्पसंख्यक वोट बैंक

दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कई हिस्सों में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी संख्या है. परंपरागत रूप से यह वोट तृणमूल कांग्रेस के साथ जाता रहा है. अगर यह वोट एकजुट रहता है, तो ममता बनर्जी को बड़ा फायदा मिल सकता है.

3. महिला वोटर्स का झुकाव

राज्य सरकार की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री ने महिला वोटर्स को काफी प्रभावित किया है. यही कारण है कि महिला वोट शेयर तृणमूल के पक्ष में मजबूत फैक्टर बन सकता है.

4. शहरी बनाम ग्रामीण वोटिंग पैटर्न

कोलकाता और हावड़ा जैसे शहरी क्षेत्रों में रोजगार, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे अहम हैं. यहां BJP अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नेतृत्व और सरकारी योजनाओं का असर ज्यादा दिखता है, जहां तृणमूल का पलड़ा भारी माना जाता है.

5. संगठन और बूथ मैनेजमेंट

तृणमूल कांग्रेस का जमीनी संगठन इन इलाकों में बेहद मजबूत है. वहीं, BJP ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपना नेटवर्क बढ़ाया है. बूथ स्तर पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत रहती है, यह वोट शेयर को सीधे प्रभावित करेगा.

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AIMIM बन सकता है एक्स फैक्टर

बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ममता बनर्जी का मजबूत आधार माना जाता है. राज्य में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जो 100 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है. इस चुनाव में सबसे बड़ा ‘X फैक्टर’ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और पूर्व TMC विधायक हुमायूं कबीर का है. ओवैसी ने इस बार सीधे तौर पर उन इलाकों को निशाना बनाया है, जहां TMC का वोट बैंक सबसे ज्यादा है. राजनीतिक जानकारों का मानना कि अगर AIMIM और हुमायूं कबीर अल्पसंख्यक वोटों में 5 से 10% की भी सेंध लगाता है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा. इसका फायदा BJP ले जाएगी.

BJP की स्थिति?

BJP के लिए बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है. BJP ने इस बार दक्षिण बंगाल में फोकस किया है. यहां स्थानीय भ्रष्टाचार, राशन घोटाला और संदेशखाली जैसे संवेदनशील मुद्दों को ढाल बनाकर ममता सरकार पर हमलावर है. पार्टी का मानना है कि दक्षिण बंगाल के इन गढ़ों में अगर सेंध लग गई, तो कोलकाता की सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन नहीं होगा.

क्या कहता है चुनावी गणित?

लेफ्ट और कांग्रेस कुछ सीटों पर कटिंग फैक्टर बन सकते हैं. अगर ये दल 5–10% वोट भी लेते हैं, तो सीधे तौर पर BJP या तृणमूल के समीकरण बिगड़ सकते हैं.अगर तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक अल्पसंख्यक, महिलाएं और ग्रामीण वोटर्स को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहती है, तो उसका वोट शेयर स्थिर रह सकता है. वहीं, BJP को जीत के लिए शहरी वोटर्स, मतुआ समुदाय और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर ज्यादा निर्भर रहना होगा.

बंगाल के दूसरे फेज के चुनाव में SIR का कितना असर?

पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज के चुनाव में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है. यह प्रक्रिया तकनीकी तौर पर वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट करने के लिए होती है, लेकिन इस बार इसका असर सीधे चुनावी समीकरणों पर दिख रहा है. खासतौर पर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा जैसे संवेदनशील जिलों में SIR का असर देखा जा रहा है.

उत्तर 24 परगना में बड़ी संख्या में मतुआ और शरणार्थी वोटर्स हैं. कई जगहों से शिकायतें आई हैं कि SIR के दौरान कुछ नाम हटे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आई. अगर इन वोटर्स के नाम सूची से बाहर होते हैं, तो यह सीधा BJP के संभावित वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस इसे वोटर्स को परेशान करने का मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है.

पिछले चुनाव के आंकड़े भी देख लीजिए

अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इन 142 सीटों वाले क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा था. पिछले चुनाव में इन इलाकों की 111 मुख्य सीटों में से TMC ने अकेले 96 सीटों पर जीत दर्ज की थी. BJP मात्र 14 सीटों पर सिमट गई थी. अन्य के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी.

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