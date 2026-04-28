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बंगाल की सत्ता का एंट्री गेट हैं ये 4 जिले, मां-माटी और मानुष में बसती है ममता बनर्जी की जान, क्या यहां सेंध लगा पाएगी BJP?
दक्षिण बंगाल हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना के इलाकों को कवर करता है. ये TMC का मजबूत किला माना जाता है. BJP के लिए यहां सेंध लगाए बिना सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस के लिए यह गढ़ बचाना चौथी बार सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है.
पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग (West Bengal Assembly Elections 2026) बुधवार को होने जा रही है. आखिरी फेज में कुल 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 152 सीटों पर पहले फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है. दक्षिण बंगाल से लेकर कोलकाता जिले में फैली ये 142 सीटें ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की तृणमूल कांग्रेस (TMC) का गढ़ मानी जाती हैं. यहां के लोग ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हैं. TMC को तीसरी बार सत्ता की चाबी देने में यहां के वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका है. इस बार PM मोदी (PM Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) लगातार इस किले को भेदने की कोशिश कर रहे हैं.
आइए जानते हैं कि दूसरे फेज की वोटिंग में कौन-कौन से 4 जिलों पर लगा हुआ है TMC का दांव? इन जिलों के वोटर्स कैसे बन गए ममता बनर्जी की जान? ममता के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए क्या है BJP का प्लान:-
क्यों इतने अहम हैं ये 4 जिले?
कहते हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता का रास्ता दक्षिण बंगाल की घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा. ये 4 जिले ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक हैं. 4 जिले मिलकर 91 सीटों का ऐसा ब्लॉक बनाते हैं, जो विधानसभा की एक-तिहाई ताकत रखते हैं. इसलिए इसे बंगाल की सत्ता का एंट्री गेट भी कहा जाता है. यानी जिस राजनीतिक दल ने इन 4 जिलों की सीटों को जीत लिया, समझिए बंगालवासियों के दिलों को भी जीत ले गए.
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कहां कितनी सीटें?
कोलकाता नॉर्थ और साउथ में कुल मिलाकर 11 सीटें हैं. हावड़ा में 16, नदिया में 17, नॉर्थ 24 परगना में 33, साउथ 24 परगना में 31, हुगली में 18 और पूर्ब बर्धमान में 16 सीटें हैं.
ममता बनर्जी के लिए कैसे कोर वोटर्स बने ये 4 जिले?
पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा के वोटर्स सबसे अहम माने जाते हैं. ये इलाके सिर्फ आबादी के लिहाज़ से बड़े नहीं हैं, बल्कि चुनावी नतीजों की दिशा तय करने की ताकत भी रखते हैं. यही वजह है कि इन्हें ममता की सियासी लाइफलाइन कहा जाता है.
TMC सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं की वजह से यहां के वोटर्स ममता बनर्जी के कोर वोटर्स बन गए हैं. इसमें लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी योजना प्रमुख है. शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में इन योजनाओं का असर दिखता है, जिससे ममता के प्रति भरोसा बना रहता है.
TMC के पक्ष में हैं पिछले चुनाव के आंकड़े
2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों के आंकड़े तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं. TMC ने 142 सीटों में से 123 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. BJP के हिस्से में 18 सीटें आई थीं. फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP ने यहां अपनी परफॉर्मेंस सुधारी. भगवा पार्टी ने इन सीटों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी. तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों पर आगे थी. लोकसभा की कुल 42 सीटों में से TMC ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की. 12 सीटें BJP के खाते में गए. 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी. लेफ्ट के हाथ खाली रहे थे.
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बंगाल जीतने के लिए BJP का भरोसा उत्तर 24 परगना
- इस बार बंगाल को जीतने के लिए BJP का सबसे बड़ा भरोसा उत्तर 24 परगना है. BJP यहां मतुआ और शरणार्थी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है.
- मतुआ समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए हिंदू शरणार्थियों का समूह है. इनकी सबसे बड़ी मांग वर्षों से नागरिकता और स्थायी पहचान रही है. इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए BJP ने अपनी रणनीति तैयार की है.
- नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का मुद्दा यहां BJP के लिए एक ट्रंप कार्ड जैसा है. पार्टी का मानना है कि अगर मतुआ और अन्य हिंदू शरणार्थियों को कानूनी नागरिकता मिलती है, तो उनका स्थायी समर्थन मिल सकता है.
- इसी वजह से Citizenship Amendment Act (CAA) को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाया गया है. शायद इसलिए बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी मतुआ के गढ़ ठाकुरबाड़ी पहुंचे थे.
- PM मोदी ने चुनाव आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से डरे लोगों को नागरिकता बरकरार रखने का भरोसा भी दिया. दूसरी ओर, TMC ने मतुआ समुदाय के इसी डर को भुनाकर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की है.
बंगाल में भगवा लहराने के लिए BJP ने और क्या-क्या किया?
चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार कहा गया कि मतुआ समुदाय को नागरिकता दी जाएगी और इसमें देरी नहीं होगी.
BJP नेताओं ने मतुआ मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर समुदाय से जुड़ाव बढ़ाया, जिससे भावनात्मक कनेक्ट मजबूत हो.
मतुआ बहुल सीटों जैसे बगदा और गाइघाटा में समुदाय से जुड़े उम्मीदवार उतारे गए, ताकि सीधा प्रतिनिधित्व दिखे.
BJP ने घुसपैठिया बनाम शरणार्थी का नैरेटिव बनाकर मतुआ वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है.
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SIR से फायदा या नुकसान?
बेशक दूसरे फेज में SIR ने सियासी समीकरण उलझा दिया है. वोटर लिस्ट (SIR) से नाम कटने को लेकर मतुआ समुदाय में नाराजगी देखी गई है. समुदाय के भीतर भी राजनीतिक विभाजन उभर रहा है. जाहिर तौर पर SIR का असर वोटिंग में दिख सकता है.
कुल मिलाकर BJP का प्लान साफ है-नागरिकता + पहचान + राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए मतुआ और शरणार्थी वोटर्स को अपने साथ जोड़ना. लेकिन, जमीनी चुनौतियां और भरोसे का संकट इस रणनीति को आसान नहीं बनाते. यही वजह है कि उत्तर 24 परगना का यह वोट बैंक 2026 चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है.
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