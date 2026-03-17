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गुजराती-मारवाड़ी, उड़िया और मुसलमान... ममता को किस चक्रव्‍यूह में फंसा रही BJP? क्या भबानीपुर से तय होगा बंगाल का असली टाइगर?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में BJP ने ममता को सिर्फ एंटी हिंदू नहीं बनाया बल्कि लगातार मुस्लिम समर्थक के नाम से प्रचार कर रही है. इसीलिए ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख किया है.

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव हैं.

महाभारत युद्ध का पूरा एक दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की वीरता और कौरवों के रचे गए चक्रव्यूह पर था. ये गुरु द्रोणाचार्य की लगभग अभेद्य युद्ध संरचना थी. इस चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन था. अभिमन्यु को इसी चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति मिली थी. लेकिन, यही चक्रव्यूह आखिर में कौरवों के अंत का कारण बना. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी के इर्द-गिर्द कुछ ऐसा ही एक चक्रव्यूह आकार लेता दिख रहा है. इस चक्रव्यूह का एक केंद्र है और एक मुख्य किरदार भी. BJP दोनों के जरिए 2026 के चुनाव में कुछ ऐसा प्लान कर रही है, जो उसे पिछले चुनावों में करने का मौका नहीं मिला था.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं. पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भबानीपुर से टिकट दिया है. ये दोनों सीटें बंगाल की CM ममता बनर्जी की हैं. सुवेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था. नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने साउथ कोलकाता की भबानीपुर सीट से उपचुनाव जीता था. भबानीपुर सीट के कालीगघाट में ममता बनर्जी का घर भी है. ये TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है. ममता 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही हैं.

अब 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी के खिलाफ बनाए गए चक्रव्यूह का केंद्र भवानीपुर है. BJP ने अपने इस चक्रव्यूह का मुख्य योद्धा सुवेंदु अधिकारी को ही बनाया है. आइए समझते हैं आखिर BJP ने ममता के लिए क्या प्लानिंग की है? क्या भवानीपुर ही इसबार तय करेगा कि बंगाल का असली टाइगर कौन है?



‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP के लिए भाबनीपुर सीट सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है. BJP के लिए भाबनीपुर सीट ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए ममता ने 2021 में नंदीग्राम सीट हारने के बाद इसी सीट से उपचुनाव लड़ा था. अब इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर BJP पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को वहां शारीरिक रूप से भी सीमित करने की उम्मीद कर रही है.

‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी खुद भाबनीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती देना चाहते थे. उन्होंने दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकों के दौरान बार-बार इस सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी. बंगाल के हालिया राजनीतिक माहौल को देखा जाए, तो ममता के सामने अधिकारी के अलावा और कोई BJP नेता दूर-दूर तक नजर नहीं आता. लिहाजा पार्टी ने अधिकारी पर दांव खेला है.

अगर भबानीपुर सीट से ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी को हरा देती हैं, तो जाहिर तौर पर ये BJP और अधिकारी के लिए एक बड़ा झटका होगा ही. लेकिन, अगर नंदीग्राम सीट के नतीजे इसबार भबानीपुर में रिपीट हो जाते हैं, ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की कमान छूटनी तय है. पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि ममता बनर्जी भबानीपुर से चुनाव न लड़ने का फैसला लें. क्योंकि, अगर उन्होंने ऐसा किया तो BJP उन्हें दलबदलू के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. इसलिए, ममता को भबानीपुर से ही चुनाव लड़ना होगा और सुवेंदु अधिकारी से मुकाबला करना होगा. यही वजह है कि BJP ने भबानीपुर सीट पर बड़ा दांव खेला है. सिर्फ भबानीपुर ही नहीं, BJP ने नंदीग्राम में भी अधिकारी को उम्मीदवार बना दिया है. मतलब ममता जहां से भी चुनाव लड़ें, उनका सामना अधिकारी से ही होना तय है.

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भबानीपुर सीट का क्‍या है जातिगत और धार्मिक समीकरण?

भबानीपुर सीट साउथ कोलकाता के तहत आता है. यहां के कालीघाट में बंगाल की CM ममता बनर्जी का घर है. भबानीपुर कोलकाता की एक आम सीट नहीं है. इसे अक्सर ‘मिनी भारत’ कहा जाता है. यहां के करीब 40% वोटर्स गैर-बंगाली समुदायों से हैं. भबानीपुर में आपको मुख्य रूप से गुजराती, मारबाड़ी, पंजाबी, उड़िया और मुसलमान वोटर्स मिलेंगे. इस सीट पर करीब 20% मुस्लिम आबादी है. ऐतिहासिक रूप से 2021 के चुनाव में इसी विविधता ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में परिणाम दिए थे.

भबानीपुर सीट में BJP का परफॉर्मेंस

भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे. अब इसके नतीजे दिखने लगे हैं. 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद BJP ने भवानीपुर के 8 वार्ड 63, 70 71, 72, 73, 74, 77 और 82 में अपना परफॉर्मेंस सुधारा है. यहां के वोटर्स इसबार सत्ता में बदलाव चाहते हैं.

BJP ने भबानीपुर में कैसे की है चक्रव्‍यूह की रचना?

BJP ने भबानीपुर सीट पर गैर-बंगाली बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया है. जिनपर TMC और ममता बनर्जी की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है. तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने इस समुदाय को ‘बाहरी’ जैसा बर्ताव किया है. उनकी बयानबाजी ने TMC से इस वोट बैंक को दूर छिटक दिया है. वो BJP की ओर मुड़ गए हैं. भबानीपुर सीट की सामाजिक संरचना ममता बनर्जी के लिए अनिश्चितता की एक और परत जोड़ती है.

भबानीपुर में SIR का दिखा सबसे ज्यादा असर

वोटों के फर्जीवाड़े को खत्म करने के इरादे से चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का सबसे ज्यादा असर भबानीपुर सीट पर दिखा है. वोटर्स लिस्ट में हुए रिवीजन में भबानीपुर में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं. आंकड़ों से पता चला कि ममता के गढ़ भबानीपुर में जनवरी 2025 में लिस्टेड 2,06,295 वोटर्स में से 44,787 वोटर्स के नाम हटाए गए. जबकि, नंदीग्राम में 2,78,212 वोटर्स में से 10,599 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं.

इस कदम के पीछे बेशक BJP लीडरशिप का कहना है कि ये डुप्लिकेट वोटर्स और इनवैलिड एंट्री थी, जिन्हें हटाया गया है. लेकिन, ममता बनर्जी इसे BJP की साजिश बता रही हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन की मदद से अंजाम दिया गया है.

क्या BJP के चक्रव्यूह में फंस सकती हैं ममता बनर्जी?

भबानीपुर में BJP की स्ट्रैटजी कितनी सफल होगी? इसका जवाब देना अभी मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी.

क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि पासा कभी भी पलट सकता है. 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने भबानीपुर में 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी. यह सीट 2011 से ही TMC का गढ़ रही है.

वहीं, नंदीग्राम की बात करें तो तृणमूल ने अभी तक इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. लेकिन, पार्टी के नंबर दो नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पिछले कुछ महीनों से इस सीट पर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं. अभिषेक अभी डायमंड हार्बर से विधायक हैं. ऐसे में अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं, तो हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए.

क्या ममता को है BJP के इस चक्रव्यूह का अहसास?

हां. ममता बनर्जी ने हाल के समय में अपना पैटर्न बदला है, ताकि चक्रव्यूह में घुस पाएं और वहां से निकल भी पाएं. जैन मंदिर के लिए न्यू टाउन क्षेत्र में रियायती दरों पर जमीन अलॉट करके ममता ने जैन समुदाय को लुभाने की कोशिश की है. वहीं, अपनी सामान्य बंगाली भाषा से हटकर वो कुछ रैलियों में हिंदी में अपनी बात रख रही हैं. BJP के हिंदुत्व की काट के लिए ममता पिछले कुछ साल से सॉफ्ट हिंदुत्व पर तरफ गई हैं. वे लगातार कई मंदिरों में गई हैं.

पश्चिम बंगाल में कितनी है हिंदू-मुस्लिम आबादी?

2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ 13 लाख थी. इसमें हिंदुओं की आबादी 70.5% और मुस्लिमों की आबादी 27% है. वहीं, 2025 में बंगाल की जनसंख्या 16.62 करोड़ हो गई है. इनमें हिंदुओं का हिस्सा 67.74% और मुसलमानों का हिस्सा 28.2 से 30% के बीच है.

आखिर ममता बनर्जी को सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत क्यों पड़ी?

असल में राज्य में ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक है, लेकिन इसके अलावा कुछ वोट ऐसा भी है, जिसके बिना सरकार बननी मुश्किल है. भबानीपुर सीट में ये वोट बैंक TMC के हाथ से छूटता जा रहा है. जिस तरह अल्पसंख्यक वोट ममता बनर्जी के साथ है, उसी तरह अगर गैर-बंगाली वोट BJP के लिए एकजुट हो गया तो TMC के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा. इसी हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए पश्चिम बंगाल में TMC भी मंदिर राजनीति पर उतर आई है. बता दें कि ममता बनर्जी 14 साल से बंगाल की CM हैं. 2026 के चुनाव में TMC जीती, तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी.

पश्चिम बंगाल कब होंगे विधानसभा के चुनाव?

पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 148 है. वोटरों की संख्या 7 करोड़ 4 लाख है. इसमें 3 करोड़ 60 लाख पुरुष वोटर्स हैं. 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर्स हैं. राज्य में दो फेज में वोटिंग होनी है. पहले फेज में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. दूसरे फेज में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट पड़ेगा. नतीजे 4 मई को आने हैं.

2021 के चुनाव का हाल?

राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे. 213 सीटें जीतकर TMC सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. TMC का वोट शेयर 48% था. BJP ने 77 सीटें अपने नाम की. वोट शेयर 38.1% रहा. अन्य के खाते में 2 सीटें गई थीं. वोट शेयर 10% था.

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