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West Bengal Assembly Elections 2026 Mamata Banerjee Tmc Bjp Sir Vote Share Analysis

SIR का गुस्सा या ममता से दूर हो रही 'ममता'? बंगाल में छप्परफाड़ वोटिंग के क्या हैं मायने, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान

आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं. कांग्रेस ने 20 साल तक सरकार चलाई. फिर CPI (M) ने 34 साल तक सत्ता संभाली. इसके बाद ममता बनर्जी की अगुवाई में TMC 15 साल से सत्ता में है.

पश्चिम बंगाल में TMC और BJP के बीच सीधा मुकाबला है. (AI जेनरेटेड)

पश्चिम बंगाल की 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है. उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है. 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है. फिर 4 मई को नतीजों का ऐलान होगा. पहले फेज में बंगाल की 152 सीटों पर छप्परफाड़ वोटिंग हुई है. 92% वोटिंग हुई है. अगर वोटिंग का यही पैटर्न आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा, तो एक साथ कई रिकॉर्ड टूटेंगे.

रिकॉर्डतोड़ वोटिंग को देखते हुए राजनीतिक जानकार अपना-अपना एनालिसिस करने में लग गए हैं. कोई इसे SIR के खिलाफ गुस्सा बता रहा है, तो कोई ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इंकमबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर. आइए समझते हैं कि बंगाल में छप्पफाड़ वोटिंग के क्या मायने हो सकते हैं. इससे किसे फायदा और किसका नुकसान है.

क्या कहता है वोटिंग पैर्टन?

आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं. इन चुनावों में बस 2 बार ही सत्ता बदली है. अब तक सिर्फ 3 राजनीतिक पार्टियों का शासन रहा है. कांग्रेस ने 20 साल तक सरकार चलाई. फिर CPI (M) ने 34 साल तक सत्ता संभाली. इसके बाद ममता बनर्जी की अगुवाई में TMC 15 साल से सत्ता में है. बंगाल के चुनावों में जब-जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या बढ़ी है, तब-तब सत्ता परिवर्तन हुआ है. 2011 के इलेक्शन में ऐसा पैटर्न देखा गया था. तब 2.4% वोटिंग बढ़ी थी. ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन पर फुलस्टॉप लगाया था.

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बंपर वोटिंग के पीछे की क्या हो सकती है वजह?

पहली वजह: पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ काम करते हैं. सबसे बड़ा कारण है राज्य की तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा. यहां ममता बनर्जी की TMC और BJP के बीच सीधा मुकाबला होता है. जब चुनाव बेहद कांटे का माना जाता है, तो मतदाता अपने वोट को निर्णायक मानकर बड़ी संख्या में मतदान करने निकलते हैं. आज की वोटिंग में ये बात दिखती है. लेकिन, ये वोटर्स किसके साइड के हैं, इसका आकलन तुरंत नहीं किया जा सकता.

दूसरी वजह: बंगाल की मजबूत राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी की परंपरा बंपर वोटिंग की एक और वजह है. यहां के लोग राजनीति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं. चाहे गांव हो या शहर, चुनाव को लेकर चर्चा, बहस और सक्रियता काफी ज्यादा रहती है. पुरुष हो या महिला दोनों मतदान में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है.

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तीसरी वजह: बंगाल में पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं. जब मतदाताओं को लगता है कि उनका वोट इन मुद्दों पर असर डाल सकता है, तो वे मतदान के लिए प्रेरित होते हैं. युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का उत्साह भी बंपर वोटिंग में योगदान देता है.

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बंपर वोटिंग के मायने?

बंपर वोटिंग को बदलाव की बयार से जोड़ा जा सकता है. Axis My India के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता बताते हैं, “किसी भी सरकार के लिए 15 साल बहुत होते हैं. खासकर डिजिटल के दौर में लाखों युवा वोटर्स ने TMC के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं देखी है. ऐसे में हो सकता है कि वो बदलाव के लिए ज्यादा तादाद में बाहर निकल रहे हों.”

बंपर वोटिंग के लिए SIR कितना जिम्मेदार?

बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का थोड़ा बहुत असर तो हुआ है. चुनाव से पहले SIR के जरिए करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. इसके बाद रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई है. यानी एक ही प्रोसेस के बाद वोटर्स की संख्या 11.8% कम हो गई है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभाकरमणि तिवारी मानते हैं कि लोगों ने SIR का विरोध करने के लिए इस बार ज्यादा वोट डाला है. ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं कि बूथ पर वोटर्स की भारी संख्या SIR के प्रति गुस्से की वजह से है.

इतनी ज्यादा वोटिंग के नफा-नुकसान?

इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी जर्नल में 2025 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक, बंपर वोटिंग अक्सर कॉम्पिटिटिव इफेक्ट का संकेत देती है. जब वोटर मौजूदा सरकार या नेता के कामकाज से बहुत ज्यादा असंतुष्ट होते हैं, तो वे उन्हें हटाने के मकसद से बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं. हालांकि, ऐसा कोई पुख्ता पैरामीटर भी नहीं होता. हो भी सकता है कि मौजूदा सरकार को दोबारा चुनने के लिए वोटर्स एकजुटता दिखा रहे हों. ऐसे में ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि बंपर वोटिंग से किसे फायदा और किसे नुकसान है. क्योंकि, आंकड़े कुछ और बयां करते हैं.

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क्या कहते हैं आंकड़े?

इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी जर्नल में 2025 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक, 2020 तक देश में करीब 332 विधानसभा चुनाव हुए हैं. इनमें से 188 चुनावों में वोट शेयर बढ़ा. इनमें 89 सरकारें दोबारा चुनी गईं. जबकि, 144 बार वोट शेयर कम हुआ है, तब 56 सरकारें दोबारा चुनी गईं. आसान भाषा में समझें तो बढ़े वोट शेयर और चुनावी नतीजों के बीच कोई खास संबंध नहीं है.

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