क्या बंगाल में रिपीट होगा महाराष्ट्र वाला खेला? INDIA की एंट्री से बदल जाएगा पूरा सियासी समीकरण!

Debate story: अगर TMC के भीतर संकट बढ़ता है, तो INDIA गठबंधन इसे केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति पर हमले के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है. ममता बनर्जी पहले भी आरोप लगाती रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के जरिए उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.

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विपक्षी गठबंधन INDIA की मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी (ANI)

पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ते असंतोष, विधायकों की कथित नाराजगी और पार्टी में टूट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. TMC के 80 में से 58 विधायकों ने ऋतुब्रत साहा के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया है. इस गुट ने खुद को असली TMC बताया है. विधानसभा स्पीकर ने भी उन्हें मान्यता दे दी है. पूरे मामले में ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन INDIA से एकजुट की अपील की है. ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा खतरा है, तो क्या INDIA गठबंधन ममता बनर्जी की पार्टी को बचा पाएगा?

हाल के दिनों में TMC के अंदर जिस तरह की हलचल देखने को मिली है, उसने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पार्टी के भीतर एक बड़ा असंतुष्ट गुट उभरकर सामने आया है, जो संगठन और नेतृत्व शैली को लेकर सवाल उठा रहा है. खास तौर पर नाराजगी का केंद्र ममता बनर्जी नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बताए जा रहे हैं.

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत हुई थी, उसी तरह के महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा अब बंगाल में भी होने लगी है. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ असंतुष्ट विधायक अलग विधायी दल बनाने की कोशिश में हैं, जिससे TMC पर दबाव बढ़ गया है.

TMC में टूट हुई, तो INDIA की क्या भूमिका रहेगी?

अब सवाल है कि अगर TMC में टूट की स्थिति बनती है, तो INDIA गठबंधन की भूमिका क्या होगी. कांग्रेस और लेफ्ट के साथ TMC के रिश्ते भले ही बंगाल में हमेशा सहज नहीं रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल BJP के खिलाफ एक मंच पर खड़े दिखाई देते हैं. ऐसे में विपक्षी एकता का सवाल फिर से केंद्र में आ गया है.

राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा असर

अगर तृणमूल कांग्रेस (TMC) में वास्तव में टूट की स्थिति बनती है, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए भी यह बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. ममता बनर्जी विपक्ष के प्रमुख चेहरों में गिनी जाती हैं. ऐसे में पार्टी के भीतर किसी भी तरह की बगावत या विभाजन विपक्षी एकता को कमजोर कर सकता है. यही वजह है कि अगर TMC पर राजनीतिक संकट गहराता है, तो INDIA गठबंधन के कई सहयोगी दल खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में आ सकते हैं.

विपक्ष नहीं चाहेगा बंगाल में रिपीट हो महाराष्ट्र का मॉडल

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा कोई राजनीतिक प्रयोग सफल हो. महाराष्ट्र में शिवसेना और बाद में NCP में हुई टूट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया था. इसलिए INDIA गठबंधन की कोशिश होगी कि TMC के असंतुष्ट नेताओं पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि पार्टी में किसी बड़े विभाजन को रोका जा सके.

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BJP के खिलाफ बन सकता है नया नैरेटिव

इसके अलावा, अगर TMC के भीतर संकट बढ़ता है, तो INDIA गठबंधन इसे केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति पर हमले के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है. ममता बनर्जी पहले भी आरोप लगाती रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के जरिए उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, DMK और अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर TMC के साथ खड़े होकर BJP के खिलाफ साझा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

कांग्रेस और लेफ्ट की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी

हालांकि, बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं. वे ममता बनर्जी को पूरी तरह राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहेंगे. इसलिए गठबंधन की भूमिका सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय नैतिक समर्थन और विपक्षी एकजुटता दिखाने तक सीमित रह सकती है.

अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर उठ रहे सवाल

हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल की स्थिति महाराष्ट्र से पूरी तरह अलग है. ममता बनर्जी अब भी TMC की निर्विवाद नेता हैं. पार्टी के अधिकांश नेता उनके खिलाफ खुलकर जाने से बचते हैं. लिहाजा अभिषेक बनर्जी की भूमिका और भविष्य को लेकर पार्टी के भीतर बहस जरूर तेज हो गई है

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