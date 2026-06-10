पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक नए और शायद सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. पार्टी के भीतर उठी बगावत अब नगर निगम से निकलकर विधानसभा और अब संसद तक पहुंच गई है. दावा किया जा रहा है कि TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर खुद को अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है. इन सांसदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने TMC के भविष्य पर सवालिया निशान जरूर लगाया है. इन सबके बीच हैरानी ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP से मिली हार के बाद ममता बनर्जी बौखला गई थीं. उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था. ममता यहां तक कह चुकी थीं कि चाहे जो हो जाए, वो CM पद से इस्तीफा नहीं देंगी. दूसरी ओर, पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगने, टूट की अटकलों और दावों के बाद भी ममता चुप हैं?
आइए जानते हैं, आखिर ममता की चुप्पी के पीछे का क्या रणनीति हो सकती है? क्या ममता अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगी? उनके पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है, जो TMC को टूटने से बचा सकता है.
पिछले कुछ दिनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिख रहा है. काकोली घोष दस्तीदार का दावा इस संकट को और बड़ा बना रहा है. काकोली घोष ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा था, “अगर इतने बड़े स्तर पर सांसद NDA के साथ जाने का फैसला करते हैं, तो यह सिर्फ संसदीय संख्या का मामला नहीं रहेगा. इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल खड़े होंगे.”
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राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांसदों के नाम गोपनीय रखने के पीछे कानूनी और राजनीतिक दोनों वजहें हो सकती हैं. अगर सभी सांसद खुलकर सामने आ जाते हैं, तो पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है. दूसरी ओर, बागी खेमे को अपनी संख्या मजबूत बनाए रखने के लिए समय चाहिए. बागी सांसद पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास लोकसभा में पार्टी के कुल सांसदों का दो-तिहाई समर्थन हो. ऐसा होने पर वे दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं.
अब जानिए पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी के पास पास क्या-क्या हथियार:-
ममता की सबसे बड़ी ताकत अभी भी TMC का जमीनी कैडर नेटवर्क है. पश्चिम बंगाल में पंचायत, नगर निकाय और स्थानीय इकाइयों पर पार्टी की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है. सांसद भले नाराज़ हों, लेकिन उनके क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अब भी पार्टी नेतृत्व के साथ रह सकते हैं. किसी भी बागी गुट के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है.
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सांसदों की अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी होता है. TMC के 28 सांसदों में यह संख्या 19 से अधिक बैठती है, लेकिन केवल दावा कर देना काफी नहीं होता. संख्या साबित करनी पड़ती है, दस्तावेज देने पड़ते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. यह समय लेने वाला रास्ता है और इस दौरान नेतृत्व दबाव बना सकता है.
सांसदों की सबसे बड़ी चिंता अगला चुनाव होता है. TMC में टिकट देने का अंतिम फैसला काफी हद तक ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहता है. बागी सांसदों को यह जोखिम उठाना होगा कि अगर वे अलग होते हैं, तो अगला चुनाव किस प्रतीक और किस संगठन के साथ लड़ेंगे. BJP में जाना भी सभी के लिए आसान विकल्प नहीं होता, क्योंकि वहां स्थानीय समीकरण अलग हो सकते हैं.
ममता बनर्जी अक्सर बंगाल की अस्मिता और दिल्ली बनाम बंगाल का राजनीतिक नैरेटिव इस्तेमाल करती रही हैं. अगर वे बगावत को बाहरी दबाव या दिल्ली की साजिश के रूप में पेश करती हैं, तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भावनात्मक एकजुटता बढ़ सकती है.
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लोकसभा में पार्टी की मान्यता, व्हिप जारी करने का अधिकार, संसदीय दल का नेतृत्व और संगठनात्मक संसाधन अभी भी आधिकारिक TMC नेतृत्व के पास हैं. जब तक लोकसभा अध्यक्ष औपचारिक रूप से किसी नए गुट को मान्यता नहीं देते, तब तक बागी सांसदों की स्थिति अस्पष्ट बनी रह सकती है.
ममता बनर्जी व्यावहारिक राजनीति के लिए जानी जाती हैं. वे नाराज़ सांसदों को मनाने के लिए पार्टी में जिम्मेदारियां, संसदीय समितियों में स्थान, क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका या भविष्य के चुनावी आश्वासन जैसे विकल्प दे सकती हैं. कई बार बगावत पूरी तरह वैचारिक नहीं होती, बल्कि सम्मान और हिस्सेदारी की राजनीति होती है.
फिलहाल सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी है. अगर बागी सांसद औपचारिक रूप से अलग समूह की मान्यता मांगते हैं. जरूरी संख्या साबित कर देते हैं, तो यह TMC के इतिहास की सबसे बड़ी संसदीय बगावत साबित हो सकती है. दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने चुनौती यह होगी कि वे पार्टी को टूटने से कैसे बचाएं और अपने सांसदों को एकजुट कैसे रखें.
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