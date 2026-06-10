Explainer: 58 MLA, 20 सांसद और 21 पार्षद... चुनावी हार के बाद TMC को कितना हुआ नुकसान? कुनबा बचाने के लिए ममता के पास क्या है प्लान-B?

तृणमूल कांग्रेस के पास फिलहाल लोकसभा में 28 सांसद और राज्यसभा में 12 सांसद हैं. अगर 20 सांसदों का दावा सही साबित होता है, तो यह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा.

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ममता की सबसे बड़ी ताकत अभी भी TMC का जमीनी कैडर नेटवर्क है. (AI जेनरेटेड इमेज)

TMC के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद.

अलग गुट बनाने के लिए 2/3 का संख्याबल जरूरी.

पार्टी बचाने के लिए INDIA ब्लॉक से मांगी मदद.

ममता की सबसे बड़ी ताकत TMC का कैडर नेटवर्क.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक नए और शायद सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है. पार्टी के भीतर उठी बगावत अब नगर निगम से निकलकर विधानसभा और अब संसद तक पहुंच गई है. दावा किया जा रहा है कि TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर खुद को अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है. इन सांसदों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने TMC के भविष्य पर सवालिया निशान जरूर लगाया है. इन सबके बीच हैरानी ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP से मिली हार के बाद ममता बनर्जी बौखला गई थीं. उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था. ममता यहां तक कह चुकी थीं कि चाहे जो हो जाए, वो CM पद से इस्तीफा नहीं देंगी. दूसरी ओर, पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगने, टूट की अटकलों और दावों के बाद भी ममता चुप हैं?

आइए जानते हैं, आखिर ममता की चुप्पी के पीछे का क्या रणनीति हो सकती है? क्या ममता अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगी? उनके पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है, जो TMC को टूटने से बचा सकता है.

TMC को हुआ क्या-क्या नुकसान?

TMC के लोकसभा में 28 में से 20 सांसद और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद यानी कुल 22 सांसद टूट चुके हैं. 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं. इस गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता बनाया है. उत्तर दमदम में 21 पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है.

3 जून को TMC में पहली बार बगावत की खबर सामने आई थी. 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना. विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को सपोर्ट लेटर दिया. इसमें मांग की गई कि ऋतब्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए. स्पीकर ने मंजूरी दे दी.

8 जून को TMC के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने NDA सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था. सांसद और TMC की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा था कि सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया है. इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की गई.

ममता बनर्जी के पास अभी क्या बचा है?

TMC के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए हैं. अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं. राज्यसभा की बात करें, तो 13 में से 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं. 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं.

TMC ने इस विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीती हैं. 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं. ऐसे में ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं.

क्या सच में ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ रही?

पिछले कुछ दिनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिख रहा है. काकोली घोष दस्तीदार का दावा इस संकट को और बड़ा बना रहा है. काकोली घोष ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा था, “अगर इतने बड़े स्तर पर सांसद NDA के साथ जाने का फैसला करते हैं, तो यह सिर्फ संसदीय संख्या का मामला नहीं रहेगा. इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल खड़े होंगे.”

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TMC पर कितने भारी पड़ेंगे बागी सांसद?

लोकसभा में TMC के 28 सांसद हैं. 13 से 20 सांसदों ने बगावत की है. लेकिन, सबके नाम कंफर्म नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट में काकोली घोष दस्तीकर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, सुखेंदु शेखर रे जैसे इक्का-दुक्का नाम चर्चा में है. अभी तक बागी सांसदों की कंफर्म लिस्ट सामने नहीं है. अलग गुट बनाने के लिए 2/3 बहुमत यानी 19 सांसदों का साथ होना जरूरी है.

राज्यसभा में TMC के 12 सांसद हैं. अभी तक कितने सांसद नाराज या बगावत पर उतरे हैं, इसकी कोई कंफर्म संख्या नहीं है. अलग गुट बनाने के लिए संख्याबल का 2/3 यानी 8 सांसदों का होना जरूरी है.

बंगाल विधानसभा की बात करें, तो TMC के 80 विधायक हैं. 58 विधायकों ने अलग गुट बनाने का दावा तो किया है, लेकिन इन सभी के नाम कंफर्म नहीं हैं. अलग गुट बनाने के लिए 54 विधायकों का साथ जरूरी है.

नाम छिपाने के पीछे क्या रणनीति?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांसदों के नाम गोपनीय रखने के पीछे कानूनी और राजनीतिक दोनों वजहें हो सकती हैं. अगर सभी सांसद खुलकर सामने आ जाते हैं, तो पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है. दूसरी ओर, बागी खेमे को अपनी संख्या मजबूत बनाए रखने के लिए समय चाहिए. बागी सांसद पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास लोकसभा में पार्टी के कुल सांसदों का दो-तिहाई समर्थन हो. ऐसा होने पर वे दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं.

NDA को क्या मिलेगा फायदा?

अगर 20 सांसदों का दावा सही साबित होता है और वे NDA समर्थक के रूप में काम करते हैं, तो संसद में सत्ता पक्ष की ताकत और बढ़ सकती है. इससे विपक्षी INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद शुरू हुआ संकट अब राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है.

NDA को इसका सबसे बड़ा फायदा लोकसभा में संख्याबल और विपक्ष की कमजोर होती एकजुटता के रूप में मिल सकता है. वहीं, विपक्षी खेमे के लिए यह मैसेज भी जाएगा कि INDIA गठबंधन के प्रमुख घटकों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है.

अब जानिए पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी के पास पास क्या-क्या हथियार:-

कैडर नेटवर्क

ममता की सबसे बड़ी ताकत अभी भी TMC का जमीनी कैडर नेटवर्क है. पश्चिम बंगाल में पंचायत, नगर निकाय और स्थानीय इकाइयों पर पार्टी की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है. सांसद भले नाराज़ हों, लेकिन उनके क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अब भी पार्टी नेतृत्व के साथ रह सकते हैं. किसी भी बागी गुट के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है.

दल-बदल कानून

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सांसदों की अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी होता है. TMC के 28 सांसदों में यह संख्या 19 से अधिक बैठती है, लेकिन केवल दावा कर देना काफी नहीं होता. संख्या साबित करनी पड़ती है, दस्तावेज देने पड़ते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. यह समय लेने वाला रास्ता है और इस दौरान नेतृत्व दबाव बना सकता है.

टिकट और राजनीतिक भविष्य पर नियंत्रण

सांसदों की सबसे बड़ी चिंता अगला चुनाव होता है. TMC में टिकट देने का अंतिम फैसला काफी हद तक ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहता है. बागी सांसदों को यह जोखिम उठाना होगा कि अगर वे अलग होते हैं, तो अगला चुनाव किस प्रतीक और किस संगठन के साथ लड़ेंगे. BJP में जाना भी सभी के लिए आसान विकल्प नहीं होता, क्योंकि वहां स्थानीय समीकरण अलग हो सकते हैं.

भावनात्मक और क्षेत्रीय नैरेटिव

ममता बनर्जी अक्सर बंगाल की अस्मिता और दिल्ली बनाम बंगाल का राजनीतिक नैरेटिव इस्तेमाल करती रही हैं. अगर वे बगावत को बाहरी दबाव या दिल्ली की साजिश के रूप में पेश करती हैं, तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भावनात्मक एकजुटता बढ़ सकती है.

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संसदीय और संगठनात्मक नियंत्रण

लोकसभा में पार्टी की मान्यता, व्हिप जारी करने का अधिकार, संसदीय दल का नेतृत्व और संगठनात्मक संसाधन अभी भी आधिकारिक TMC नेतृत्व के पास हैं. जब तक लोकसभा अध्यक्ष औपचारिक रूप से किसी नए गुट को मान्यता नहीं देते, तब तक बागी सांसदों की स्थिति अस्पष्ट बनी रह सकती है.

समझौते की राजनीति

ममता बनर्जी व्यावहारिक राजनीति के लिए जानी जाती हैं. वे नाराज़ सांसदों को मनाने के लिए पार्टी में जिम्मेदारियां, संसदीय समितियों में स्थान, क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका या भविष्य के चुनावी आश्वासन जैसे विकल्प दे सकती हैं. कई बार बगावत पूरी तरह वैचारिक नहीं होती, बल्कि सम्मान और हिस्सेदारी की राजनीति होती है.

आगे क्या होगा?

फिलहाल सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी है. अगर बागी सांसद औपचारिक रूप से अलग समूह की मान्यता मांगते हैं. जरूरी संख्या साबित कर देते हैं, तो यह TMC के इतिहास की सबसे बड़ी संसदीय बगावत साबित हो सकती है. दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने चुनौती यह होगी कि वे पार्टी को टूटने से कैसे बचाएं और अपने सांसदों को एकजुट कैसे रखें.

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