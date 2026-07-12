EXPLAINER: रेयर अर्थ क्या है? जिस पर दुनिया चीन पर निर्भर है, अगर ड्रैगन ने सप्लाई रोक दी तो क्या होगा?

रेयर अर्थ ऐसे रणनीतिक खनिज हैं, जिनके बिना आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरण और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री की कल्पना मुश्किल है. चीन इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है.

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रेयर अर्थ (Rare Earth) मटीरियल के एक्सपोर्ट पर सख्ती (image AI)

रेयर अर्थ 17 रणनीतिक रासायनिक तत्वों का समूह है, जिनका इस्तेमाल EV, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है.

चीन वैश्विक रेयर अर्थ माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट निर्माण में सबसे बड़ी ताकत है.

चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से दुनियाभर की सप्लाई चेन, उत्पादन और कीमतों पर असर पड़ सकता है.

भारत अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक सप्लाई स्रोत विकसित कर चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है.

चीन ने हाल ही में कई अहम रेयर अर्थ (Rare Earth) मटीरियल के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है. ‘रेयर अर्थ’ मटीरियल के एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लागू किए हैं. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों के लिए चिंता बढ़ गई है. भारत समेत कई देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सवाल है कि आखिर रेयर अर्थ है क्या, चीन का इस पर इतना दबदबा कैसे बना और अगर वह सप्लाई रोक दे तो दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है?

रेयर अर्थ क्या है? क्यों माने जाते हैं ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण?

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) 17 रासायनिक तत्वों का समूह है, जिसमें 15 लैंथनाइड्स के साथ स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं. energy.gov के मुताबिक ये पृथ्वी की परत में मौजूद तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से निकालने लायक सांद्रता में कम मिलते हैं, इसलिए ‘रेयर’ कहलाते हैं. इनके प्रमुख गुण जैसे मजबूत चुंबकत्व, ऊष्मा प्रतिरोध और रासायनिक स्थिरता उन्हें आधुनिक तकनीक के लिए अनिवार्य बनाते हैं.

रेयर अर्थ का महत्व

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (जैसे नियोडिमियम-आयरन-बोरन) EV मोटर्स, विंड टर्बाइन, हार्ड डिस्क, स्पीकर्स और MRI मशीनों में इस्तेमाल होते हैं. डिफेंस में ये प्रिसीजन-गाइडेड मिसाइल्स, फाइटर जेट्स (F-35), रडार, सोनार और सैटेलाइट्स के लिए जरूरी हैं. सेमीकंडक्टर, कैटेलिस्ट, ग्लास, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनकी भूमिका है. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और हाई-टेक इंडस्ट्री के लिए ये ‘क्रिटिकल मिनरल’ हैं—बिना इनके EV, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सिस्टम संभव नहीं. दुनिया की निर्भरता इन्हीं पर टिकी है, जिससे ये जियोपॉलिटिकल हथियार बन गए हैं.

चीन का रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर दबदबा कैसे बना?

चीन के पास दुनिया के रेयर अर्थ रिजर्व्स का बड़ा हिस्साहै. 1980–90 के दशक में सस्ते श्रम, ढीले पर्यावरण नियमों और सरकारी सब्सिडी-टैक्स रिबेट्स की मदद से उसने उत्पादन बढ़ाया. चीन आज 60-70% ग्लोबल माइनिंग, प्रोसेसिंग/रिफाइनिंग और परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन कंट्रोल करता है. उसने पूरी वैल्यू चेन (माइनिंग से मैग्नेट तक) विकसित की, हजारों पेटेंट फाइल किए और स्केल इकोनॉमी बनाई. कम कीमत पर सप्लाई करके दूसरे देशों की कंपनियों को आउट ऑफ बिजनेस किया. पर्यावरण की कीमत चुकाकर और सरकारी सपोर्ट से प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी (सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन) में मास्टरी हासिल की. आज चीन सप्लाई रोक या प्रतिबंध लगाकर दुनिया पर दबाव डाल सकता है.

भारत चीन पर रेयर अर्थ के लिए कितना निर्भर है?

360info.org के मुताबिक, भारत लगभग पूरी तरह निर्भर है. 2022 में REE आयात का 81% वैल्यू और 90% मात्रा चीन से आई. EV, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी मैग्नेट्स और कंपोनेंट्स पर यह निर्भरता रणनीतिक कमजोरी है. कुल मिलाकर भारत की क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन चीन-केंद्रित है, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता है.भारत आत्मनिर्भर रेयर अर्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

pib.gov.in के मुताबिक, भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत तेजी से काम कर रहा है. नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM २०२५): एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग पर फोकस, ₹34,300 करोड़ का आउटले.

GSI एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, ऑफशोर नोड्यूल्स, रिसाइक्लिंग इंसेंटिव्स और अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप (ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि) भी चल रहे हैं.

लक्ष्य: 2029 तक उत्पादन कई गुना बढ़ाकर निर्भरता कम करना.

EV, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और शॉर्टेज आएगा. EV मोटर्स के लिए NdFeB मैग्नेट्स की कमी से उत्पादन प्रभावित, लागत बढ़ेगी. भारत के EV लक्ष्यों पर असर.

सेमीकंडक्टर: एडवांस्ड चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में दिक्कत, स्क्रूटनी बढ़ेगी.

एडवांस्ड चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में दिक्कत, स्क्रूटनी बढ़ेगी. डिफेंस: मिसाइल्स, रडार, जेट्स और सबमरीन्स के कंपोनेंट्स प्रभावित—राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम.

इलेक्ट्रॉनिक्स: स्मार्टफोन, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि में देरी और महंगाई.

Q 1. रेयर अर्थ (Rare Earth) क्या है?

जवाब: यह 17 रासायनिक तत्वों का समूह है, जो आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं.

Q 2. दुनिया चीन पर क्यों निर्भर है?

जवाब: क्योंकि चीन रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट निर्माण में सबसे आगे है.

Q 3. रेयर अर्थ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है?

जवाब: EV, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, फाइटर जेट, मिसाइल और विंड टर्बाइन में.

Q 4. अगर चीन सप्लाई रोक दे तो क्या होगा?

जवाब: हाई-टेक उद्योगों में कच्चे माल की कमी, उत्पादन में रुकावट और कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.

Q 5. भारत चीन पर निर्भरता कैसे कम कर रहा है?

जवाब: भारत घरेलू माइनिंग-प्रोसेसिंग बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया व जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी पर काम कर रहा है.