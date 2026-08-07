यो-यो के बाद अब Bronco और 2K की बारी? क्या अब सचमुच बेहतर हो जाएगी खिलाड़ियों की फिटनेस |Explained

इंग्लैंड दौरे पर चोटों से मिली सीख के बाद बीसीसीआई पूरे भारतीय क्रिकेट ढांचे में Bronco Test और 2K Run Test को लागू करने की तैयारी में है ऐसा बताया जा रहा है.

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ब्रोंको टेस्ट से क्या बदलेगा. (Photo/Social Media)

फिटनेस को लेकर बड़ा एक्शन

बीसीसीआई लागू कर सकता है Bronco और 2K टेस्ट

क्या हैं ये दोनों टेस्ट

यो-यो टेस्ट से कितना अलग

Bronco Test, 2K Run Tests: भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि इंग्लैंड दौरे के दौरान कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पूरे देश में खिलाड़ियों के लिए ब्रोंको टेस्ट और 2K रन टेस्ट को एक समान फिटनेस टेस्ट के रूप में लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसका उद्देश्य केवल खिलाड़ियों की फिटनेस मापना नहीं, बल्कि चोटों को कम करना, खिलाड़ियों की सहनशक्ति बढ़ाना और सभी स्तरों पर एक जैसी फिटनेस का मानक तय करना है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीसीसीआई की ओर से इस बदलाव की विस्तृत आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है.

बीसीसीआई को क्यों लेना पड़ा ये फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय टीम को कई खिलाड़ियों की चोटों से जूझना पड़ा. इससे टीम चयन, प्लेइंग इलेवन और पूरे दौरे की रणनीति प्रभावित हुई. बताया गया है कि बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मेडिकल टीम ने समीक्षा के बाद माना कि अलग-अलग स्तर पर खिलाड़ियों की फिटनेस जांच के अलग-अलग मानक होने से समस्या बढ़ रही थी. इसलिए अब पूरे भारतीय क्रिकेट ढांचे में एक समान फिटनेस टेस्ट लागू करने पर विचार किया जा रहा है ताकि सभी खिलाड़ियों का मूल्यांकन एक ही पैमाने पर हो सके.

क्या होता है ब्रोंको टेस्ट

ब्रोंको टेस्ट एक शटल रनिंग एंड्योरेंस टेस्ट है. इसका इस्तेमाल पहले रग्बी जैसे खेलों में अधिक होता था, लेकिन अब क्रिकेट में भी इसकी उपयोगिता बढ़ रही है. इस टेस्ट में खिलाड़ी को लगातार 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर दौड़ना और फिर इन्हें तय क्रम में बार-बार दोहराना होता है.इस दौरान खिलाड़ी की गति, दिशा बदलने की क्षमता, बार-बार स्प्रिंट लगाने की क्षमता और रिकवरी का आकलन किया जाता है। क्रिकेट में लगातार दौड़ना, तेजी से मुड़ना और छोटी दूरी पर स्प्रिंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह टेस्ट मैच की वास्तविक परिस्थितियों के काफी करीब माना जाता है.

2K रन टेस्ट क्या है?

2K रन टेस्ट यानी 2 किलोमीटर की टाइम्ड रन. इसमें खिलाड़ी को 2 किलोमीटर की दूरी कम से कम समय में पूरी करनी होती है. यह टेस्ट मुख्य रूप से एरोबिक एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, लंबे समय तक दौड़ने की क्षमता, शरीर की समग्र कंडीशनिंग जांचता है. इस टेस्ट में न तो दिशा बदलनी होती है और न ही बीच-बीच में रुकना पड़ता है. इसलिए यह खिलाड़ी की निरंतर सहनशक्ति को मापने का आसान और वस्तुनिष्ठ तरीका माना जाता है.

दोनों टेस्ट साथ में क्यों

दोनों टेस्ट अलग-अलग प्रकार की फिटनेस मापते हैं. बात करें ब्रोंको टेस्ट की तो ये स्पीड, फुर्ती, बार-बार स्प्रिंट, रिकवरी आंकता है. वहीं, 2K रन टेस्ट सहनशक्ति, कार्डियो फिटनेस, लगातार दौड़ने की क्षमता को आंकता है. यानी ब्रोंको खिलाड़ी की मैच जैसी गतिविधियों को परखता है, जबकि 2K उसकी बेसिक फिटनेस और स्टैमिना को मापता है. दोनों को साथ लेने से खिलाड़ी की फिटनेस की अधिक व्यापक तस्वीर सामने आती है.

यो-यो टेस्ट से अलग कैसे

भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक यो-यो टेस्ट फिटनेस का प्रमुख पैमाना रहा है. इस टेस्ट में खिलाड़ी 20-20 मीटर की दौड़ लगाता है, और ऑडियो बीप के अनुसार दौड़ता है. हर चरण के बाद थोड़ी रिकवरी मिलती है और बीप की गति लगातार बढ़ती जाती है. जब खिलाड़ी बीप के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, तब टेस्ट समाप्त हो जाता है.

ब्रोंको और यो-यो टेस्ट

ब्रोंको एक टाइम ट्रायल है, जबकि यो-यो बीप आधारित प्रोग्रेसिव टेस्ट है.

ब्रोंको में 20, 40 और 60 मीटर की शटल शामिल होती हैं.

इसमें बार-बार तेज गति से दौड़ना, रुकना और मुड़ना पड़ता है.

यो-यो मुख्य रूप से इंटरमिटेंट रिकवरी क्षमता मापता है.

2K बनाम यो-यो टेस्ट

2K टेस्ट लगातार 2 किलोमीटर की दौड़ है.

इसमें कोई बीप या इंटरवल नहीं होता.

यह खिलाड़ी की लंबी अवधि की सहनशक्ति को मापता है.

यो-यो मैच जैसी बार-बार होने वाली हाई-इंटेंसिटी गतिविधियों को बेहतर तरीके से आंकता है.

क्या इन टेस्ट से खिलाड़ी चोटिल होने बचेंगे?

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एक फिटनेस टेस्ट से चोटें पूरी तरह नहीं रुक सकतीं, लेकिन यदि फिटनेस टेस्ट को खेल विज्ञान के साथ जोड़ा जाए तो इसके कई बड़े फायदा मिल सकता है.

चोटों का जोखिम कम

बेहतर फिटनेस से हैमस्ट्रिंग इंजरी, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान के कारण होने वाली चोटें, ओवरलोड से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं.

मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर

फिट खिलाड़ी विकेटों के बीच तेजी से दौड़ सकते हैं. बेहतर फील्डिंग कर सकते हैं. लंबे स्पेल में गेंदबाजी बनाए रख सकते हैं. टेस्ट मैचों में लंबे समय तक एकाग्र रह सकते हैं.

लंबी सीरीज में बेहतर रिकवरी

आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार यात्रा, कई प्रारूप और कम अंतराल में मैच होते हैं. ब्रोंको और 2K जैसे टेस्ट यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि किस खिलाड़ी को अतिरिक्त आराम, रिकवरी या संशोधित ट्रेनिंग की जरूरत है.

चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी

यदि सभी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट एक समान होगा तो चयनकर्ताओं के पास एक समान मानक होगा. खिलाड़ियों की प्रगति को मापा जा सकेगा. फिटनेस में गिरावट जल्दी पकड़ी जा सकेगी.

दुनिया की बड़ी क्रिकेट टीमें फिटनेस कैसे मापती हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेटा आधारित स्पोर्ट्स साइंस सिस्टम अपनाता है. खिलाड़ी की भूमिका के अनुसार फिटनेस लक्ष्य, GPS और वेयरेबल तकनीक, गेंदबाजों का वर्कलोड मॉनिटरिंग, बायोमैकेनिक्स विश्लेषण, केंद्रीकृत मेडिकल रिकॉर्ड.

इंग्लैंड:

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) पूरे सीजन में खिलाड़ियों की उपलब्धता पर ध्यान देता है. तेज गेंदबाजों का रोटेशन, नियमित फिटनेस मूल्यांकन, रिकवरी प्रोटोकॉल,

काउंटी और राष्ट्रीय मेडिकल टीमों के बीच समन्वय.

न्यूजीलैंड:

यहां प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अलग फिटनेस योजना बनाई जाती है. व्यक्तिगत स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, मूवमेंट स्क्रीनिंग, चोटों के इतिहास के अनुसार ट्रेनिंग.

दक्षिण अफ्रीका:

यहां फिटनेस के साथ-साथ इंजरी प्रिवेंशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. स्प्रिंट और एंड्योरेंस टेस्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल मूवमेंट असेसमेंट, चरणबद्ध रिहैबिलिटेशन।

भारत क्या सीख सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार भारत केवल फिटनेस टेस्ट बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि खिलाड़ियों की भूमिका के अनुसार अलग फिटनेस लक्ष्य तय करे. गेंदबाजों का वर्कलोड लगातार मॉनिटर करे. घरेलू क्रिकेट और राष्ट्रीय टीम के मेडिकल डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाए. रिकवरी, पोषण, बायोमैकेनिक्स और मानसिक स्वास्थ्य को भी फिटनेस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए.

भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को लेकर यह संभावित बदलाव केवल एक नया टेस्ट जोड़ने का मामला नहीं है. यदि ब्रोंको और 2K टेस्ट को वैज्ञानिक ट्रेनिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट, रिकवरी और आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस के साथ लागू किया जाता है, तो इससे खिलाड़ियों की फिटनेस में सुधार, चोटों में कमी और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि, किसी एक टेस्ट को चयन का अकेला आधार बनाना उचित नहीं माना जाता. फिटनेस का मूल्यांकन खिलाड़ी की भूमिका, खेल शैली और मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. (Source: Sports Yahoo/ANI/BCCI)

इससे जुड़े सवाल-जवाब यहां मिलेंगे?

ब्रोंको टेस्ट और 2K टेस्ट को बीसीसीआई क्यों लागू करना चाहता है?

खिलाड़ियों की फिटनेस का एक समान मानक तय करने, चोटों को कम करने और बेहतर एंड्योरेंस विकसित करने के लिए.

ब्रोंको टेस्ट क्या मापता है?

स्पीड, फुर्ती, दिशा बदलने की क्षमता, बार-बार स्प्रिंट और रिकवरी.

2K रन टेस्ट किसलिए होता है?

एरोबिक फिटनेस, स्टैमिना और कार्डियोवैस्कुलर क्षमता मापने के लिए.

यो-यो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट में क्या अंतर है?

यो-यो बीप आधारित प्रोग्रेसिव टेस्ट है, जबकि ब्रोंको समय आधारित शटल रन टेस्ट है जिसमें 20, 40 और 60 मीटर की दौड़ शामिल होती है.

क्या केवल फिटनेस टेस्ट से चोटें रुक जाएंगी?

नहीं. फिटनेस टेस्ट तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट, रिकवरी, पोषण, बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स साइंस के साथ जोड़ा जाएगा.

क्या दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे टेस्ट करते हैं?

हां. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें फिटनेस टेस्ट के साथ आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स और वर्कलोड मॉनिटरिंग का भी उपयोग करती हैं.