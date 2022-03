Could Putin Be Prosecuted for War Crime: 24 फरवरी 2022 ये वही दिन था, जब रूसी (Russia) राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने पड़ोसी देश यूक्रेन (Ukraine) पर सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी. इसके बाद रूसी सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों पर जमकर बमबारी की. यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया. यूक्रेन को नाटो (NATO), अमेरिका (USA) और यूरोपियन यूनियन (EU) से वह मदद नहीं मिली, जिसकी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr zelensky) को उम्मीद थी. हालांकि, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी (War Criminal) करार दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी पुतिन को वार क्रिमिनल (War Criminal) कहा. प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ किसी के कहने भर से कोई व्यक्ति वार क्रिमिनल घोषित हो जाता है? चलिए जानते हैं यदि पुतिन को वार क्रिमिनल घोषित करना है तो इसके लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता होगी.Also Read - रूस में एप्पल ऐप स्टोर से हटाए गए करीब 7 हजार ऐप्स, जानिए क्या है कारण

जो बाइडेन ने पुतिन को वार क्रिमिनल बताते हुए कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में कत्लेआम कर रही है और अस्पतालों व मैटरनिटी वार्डों पर भी बम गिरा रही है. बता दें कि इसके बावजूद किसी को वार क्रिमिनल घोषित करना आसान नहीं है. इसके लिए कई नियम और परिभाषाएं हैं, जिनके तहत वार क्रिमिनल घोषित करके उस व्यक्ति को सजा दिए जाने का प्रावधान है. यही कारण है कि व्हाइट हाउस ने पुतिन के लिए वार क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. उन्हें पता है कि इसके लिए विस्तृत जांच और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है. व्हाइट हाउस कि सचिव जेन पास्की ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन नियमों के तहत नहीं बल्कि दिल से बोल रहे थे.

युद्ध के भी अपने नियम होते हैं, जी हां आपने सही पढ़ा. हर युद्ध कुछ नियमों के तहत ही लड़ा जाता है. आपने टीवी पर महाभारत तो देखा ही होगा. सुबह शंख की ध्वनि के साथ युद्ध होता था और शाम को सूर्यास्त के समय शंख की ध्वनि के साथ उस दिन के युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी होती थी. हालांकि, आधुनिक युग में ऐसा नहीं होता और दुश्मन पर ज्यादातर हवाई हमले रात के अंधेरे में ही होते हैं. इसके बावजूद आधुनिक युग में भी युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में और यह भी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी को युद्ध अपराधी घोषित किया जाता है और कैसे?

युद्ध के नियम (WAR Protocols)

दुनियाभर के नेता किसी भी युद्ध की स्थिति में कुछ नियमों के पालन पर सहमत हुए हैं, जिनके उल्लंघन को युद्ध अपराध कहा जाता है. यह नियमों में पिछली सदी में काफी हद तक बदलाव आए हैं और इनका विस्तार भी किया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2) के बाद जिनेवा सम्मेलनों में इन नियमों को तैयार किया गया और बाद में इनमें कई अन्य प्रोटोकॉल जोड़े गए. इन नियमों का उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है, जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे या जो अब लड़ नहीं सकते हैं. इनमें आम नागरिक, जैसे डॉक्टर, नर्स, घायल सैनिक और युद्ध बंदी भी शामिल हैं. किसे निशाना बनाया जा सकता है और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर भी संधियां और प्रोटोकॉल हैं. रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में प्रतिबंधित है.

किस तरह के अपराध को युद्ध अपराध माना जाता है?

जिनेवा सम्मेलनों में तैयार किए गए नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने पर, जानबूझकर लोगों की हत्या करने पर, संपत्ति का व्यापक विनाश जिसे सैन्य कार्रवाई के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता, यह सब युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं. अन्य युद्ध अपराधों में आम लोगों को जानबूझकर निशाना बनाना, अनुपातहीन बल का प्रयोग करना, मानव ढाल (Human Shield) का इस्तेमाल करना और लोगों को बंधक बनाना भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं. अमेरिका और यूक्रेन एक तरफ रूस पर स्कूलों और अस्पतालों पर बम गिराने का आरोप लगाकर युद्ध अपराधी घोषित करना चाहता है तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (The International Criminal Court) में ऐसे मामलों पर भी सुनवाई होती है, जिसमें आम लोगों पर व्यापक और व्यवस्थित हमले किए जाते हैं, इन्हें मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. इसमें हत्याएं, विनाश, लोगों का जबरन विस्थापन, यातनाएं देना, बलात्कार और यौन दासता के मामले भी शामिल हैं. पुतिन पर ऐसे मामले में ही युद्ध अपराध का केस चल सकता है, जिसमें उनकी सेना यूक्रेन में घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है. यदि कमांडर आदेश देता है या उसे ऐसे अपराधों की जानकारी होती है और वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता है तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए युद्ध अपराधी घोषित किया जा सकता है.

न्याय कैसे मिलेगा?

युद्ध अपराध के मामलों की जांच और उसके लिए जिम्मेदार ठहराने के चार प्रमुख रास्ते हैं. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई से किसी व्यक्ति को हर हाल में युद्ध अपराधी घोषित ही कर दिया जाए, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से यह कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा दूसरा विकल्प यह है जब संयुक्त राष्ट्र अपने जांच आयोग से आगे निकलकर एक हाइब्रिड अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण (Hybrid International War Crimes Tribunal) बनाने के लिए कार्य करे. नाटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सैन्य ट्रिब्यूनल जैसे इच्छुक और संबंधित पक्षों की मदद से ऐसा किया जा सकता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी नेताओं के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा कुछ देशों का युद्ध अपराधियों से निपटने के लिए अपना अलग कानून होता है. जर्मनी तो अपने कानून के अनुसार पुतिन के खिलाफ पहले ही जांच कर रहा है. हालांकि, अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन न्याय विभाग का इसके लिए अपना अलग विभाग है.

पुतिन को सजा कौन देगा?

यह कहना मुश्किल है. क्योंकि रूस अतंतराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि वह नीदरलैंड्स के हेड में ICC में किसी भी संदिग्ध को भेजेगा. यहां तक कि अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता. पुतिन पर संयुक्त राष्ट्र या कुछ देशों के संगठन (जैसे नाटो, यूरोपीय संघ) द्वारा चुने गए देश में मुकदमा चलाया जा सकता है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि पुतिन वहां जाएं.