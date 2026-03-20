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What Happened When Scientists Fired Lasers At Darwin 200 Year Old Sealed Jars

चार्ल्स डार्विन के 200 साल पुराने वो डब्बे, जिन्हें बिना खोले वैज्ञानिकों ने देख लिए विकासवाद के सबूत

एक्सपर्ट्स की एक टीम ने लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की 1830 के दशक में रखी गई करीब 200 साल पुराने सीलबंद जारों की जांच की है. 46 से ज्यादा इन सैंपल का एनालिसिस बिना जार खोले लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी से किया गया.

डार्विन ने 1831 और 1836 के बीच गैलापागोस द्वीपों की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ये सैंपल कलेक्ट किए थे.

चार्ल्स डार्विन एक महान ब्रिटिश प्रकृतिवादी और जीवविज्ञानी थे. उन्होंने’प्राकृतिक चयन’ (Natural Selection) के जरिए विकासवाद का सिद्धांत (Theory of Evolution) दिया था. डार्विन ने अपनी किताब’ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज’ (1859) में बताया कि प्रजातियां अनुकूलन के जरिए समय के साथ-साथ विकसित होती हैं. डार्विन के इसी सिद्धांत ने जीव विज्ञान (बायोलॉजी) की नींव बदलकर मॉर्डन साइंस को आधार दिया. अब डार्विन के 200 साल पुराने सैंपल का एनालिसिस हुआ है.

1831-1836 तक की थी बीगल शिप में यात्रा

चार्ल्स डार्विन ने 1831-1836 तक बीगल शिप पर यात्रा शुरू की थी. इस दौरान उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह समेत दुनिया भर में पौधों, जानवरों और जीवाश्मों की माइक्रो स्टडी की थी. इस रिसर्च स्टडी के जरिए उन्होंने दुनिया को विकासवाद का सबूत दिया था. सबूत के तौर पर डार्विन ने 200 जार में सैंपल प्रीजर्व करके रखे थे.

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गैलापागोस द्वीपों की यात्रा में कलेक्ट किए थे सैंपल

डार्विन ने 1831 और 1836 के बीच गैलापागोस द्वीपों की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ये सैंपल कलेक्ट किए थे. वैज्ञानिकों ने म्यूजियम में रखे गए स्तनधारी, सरीसृप, मछलियां, जेलीफ़िश और झींगे समेत 46 सैंपल चेक किए हैं.

नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखें हुए डार्विन के रिसर्च सैंपल

अब एक्सपर्ट्स की एक टीम ने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की 1830 के दशक में रखी गई करीब 200 साल पुराने सीलबंद जारों की जांच की है. 46 से ज्यादा इन सैंपल का एनालिसिस बिना जार खोले लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी से किया गया.

बिना जार खोले हुए सैंपल का हुआ एनालिसिस

गौर करने वाली बात ये है कि अब तक रिसर्चर्स को प्रिजर्वेशन लिक्विड की पहचान करने के लिए सैंपल के जार खोलने पड़ते थे. इससे लिक्विड के भाप बनकर उड़ने, पॉल्यूटेड होने या नाज़ुक सैंपल को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता था. इसलिए रिसर्च टीम ने’स्पेशियली ऑफ़सेट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी’ (SORS) नाम के लेजर-बेस्ड तरीके का इस्तेमाल किया. इस तरीके से एक्सपर्ट की टीम ने शीशे के पार लेज़र लाइट डालकर कंटेनर को खोले बिना ही उसके अंदर मौजूद केमिकल की पहचान की.

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80% जारों में रखी चीज़ों की हुई पहचान

इस टेक्नीक से लगभग 80% जारों में रखी चीज़ों की सफलतापूर्वक पहचान हो गई. 15% जारों में सैंपल की आंशिक पहचान हो पाई. इस एनालिसिस से यह भी पता चला कि समय के साथ चीज़ों को सुरक्षित रखने के तरीके कैसे बदले हैं. उदाहरण के लिए स्तनधारियों और सरीसृपों को आमतौर पर फ़ॉर्मेलिन का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखा जाता था. उन्हें इथेनॉल में भी स्टोर किया जाता था, जबकि बिना रीढ़ वाले जीवों को कभी-कभी अलग-अलग रासायनिक मिश्रणों में रखा जाता था, जिनमें ग्लिसरॉल वाले घोल भी शामिल थे.

रिसर्च टीम का कहना है कि इस सफलता का दुनियाभर के म्यूजियम पर बड़ा असर पड़ सकता है. कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज़्यादा सैंपल लिक्विड में सुरक्षित रखे हुए हैं. रिसर्चर्स उन कंटेनरों के टाइप कांच या प्लास्टिक की भी पहचान कर पाए, जिनका इस्तेमाल सैंपल को रखने के लिए किया गया था.

प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है?

प्राकृतिक चयन का सिद्धांत (Theory of Natural Selection) चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का मूल आधार है. इसके अनुसार, वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं, वे अधिक जीवित रहते हैं. ये प्रजनन करते हैं और अपनी आनुवंशिक विशेषताएं अगली पीढ़ियों में पहुंचाते हैं, जबकि कम अनुकूलित जीव नष्ट हो जाते हैं.

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