Explainer: आखिर क्या है आर्टिकल 5? जिस पर आमने-सामने आ गए अमेरिका और ईरान, होर्मुज से है खास कनेक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने सीजफायर समझौते की शर्तें तोड़ दी हैं. इसलिए दोनों देशों के बीच साइन हुआ MoU अब प्रभावी नहीं है.

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ईरान-अमेरिका के बीच 18 जून को पीस डील पर साइन हुए थे (AI जेनरेटेड)

US-ईरान ने 18 जून के साइन किया था MoU

होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय तेल टैंकर को लौटाया

ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में किए हमले

US के एक्शन के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट

मिडिल ईस्ट में फिर से ड्रोन और मिसाइलों की आवाजें गूंजने लगी हैं. कुछ दिनों की बातचीत और सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान दोबारा मरने-मारने पर उतारू हो गए हैं. अमेरिका ने ईरान के कुल 80 ठिकानों पर बुधवार (8 जुलाई 2026) की सुबह एयरस्ट्राइक की. अमेरिका का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 3 जहाजों पर हुए हमले के जवाब में ये एयरस्ट्राइक की गई है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ MoU रद्द होने का भी ऐलान कर दिया.

अमेरिका जंग दोबारा शुरू करने के लिए आर्टिकल 5 को जिम्मेदार मान रहा है. ट्रंप का दावा है कि ईरान ने सीजफायर डील के लिए साइन हुए MoU के आर्टिकल-5 की शर्तें तोड़ दी हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है आर्टिकल-5? इसकी किन शर्तों को तोड़ने का दावा किया जा रहा है? इस आर्टिकल का होर्मुज स्ट्रेट से क्या कनेक्शन है?

MoU में आर्टिकल-5 का मामला क्या है?

ईरान और अमेरिका के बीच 18 जून 2026 को अंतरिम समझौते के तहत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MoU पर साइन किए गए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस के वर्साय पैलेस में इन कागजातों पर साइन किए थे. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने तेहरान से MoU पर डिजिटल सिग्नेचर किए थे. वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बतौर गारंटर ईरान-अमेरिका पीस डील के पेपर पर साइन किए.

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MoU साइन करने का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना, दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को नॉर्मल बनाना था. हालांकि, समझौते के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे. इन्हीं में सबसे विवादित Article 5 अब दोनों देशों के बीच नए संकट की वजह बन गया है.

आखिर क्या है Article 5?

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, Article 5 के मुताबिक, इस समझौते के शुरुआती फेज में होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कुछ खास प्रावधान लागू किए गए थे. जंग के बीच जो जहाज इधर-उधर फंसे हुए थे, उनकी आवाजाही को सुनिश्चित कराने के लिए MoU में डील हुई. आर्टिकल 5 में होर्मुज से फौरन ही कॉमर्शियल जहाजों की मूवमेंट शुरू करने की बात कही गई. ईरान पर इन जहाजों की सुरक्षा के साथ ही कम से कम 60 दिनों तक यानी दो महीने तक किसी तरह का टोल या टैरिफ नहीं वसूलने की शर्त रखी गई थी. इसके साथ ही 30 दिनों के अंदर होर्मुज से बारूदी सुरंगों को साफ किए जाने को भी कहा गया था. ईरान इसके लिए राज़ी नहीं था. यहीं से विवाद शुरू हुआ.

Article 5 को लेकर ईरान और अमेरिका के अलग-अलग दावे

ईरान का दावा है कि Article 5 उसे सीमित अवधि तक समुद्री रास्ते के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में विशेष भूमिका देता है. ईरान का कहना है कि इस आर्टिकल 5 के तहत होर्मुज में कौन-सा जहाज किस रूट से गुजरेगा, इस पर उसकी सहमति जरूरी है.

वहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि Article 5 का मकसद सिर्फ सुरक्षित और बिना रुकावट इंटरनेशनल मरीन ट्रैफिक सुनिश्चित करना था. अमेरिका के मुताबिक ईरान इस प्रावधान का इस्तेमाल होर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए नहीं कर सकता. यानी दोनों पक्ष एक ही प्रावधान को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं.

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टकराव क्यों बढ़ गया?

विवाद तब और गहरा गया जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास ऑप्शनल शिपिंग कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश की. ईरान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह Article 5 की भावना के खिलाफ है.

इसके बाद ईरान ने कई तेल टैंकरों को सिर्फ ‘अप्रूव्ड रूट’ से गुजरने की चेतावनी दी. ईरान का कहना है कि अगर जहाज तय रूट पर नहीं जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. ईरानी सेना नियम तोड़ने वाले जहाजों पर एक्शन ले सकती है.

होर्मुज पार कर रहे 3 जहाजों पर हुआ हमला

ईरान ने मंगलवार (7 जुलाई 2026) को होर्मुज में फिर हमले शुरू कर दिए. ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने दावा किया कि होर्मुज में कतर के तेल टैंकर अल-रकायत को निशाना बनाया गया. साथ ही यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के मुताबिक ओमान तट के पास दो और जहाजों पर हमले हुए हैं. इनमें एक जहाज LNG की सप्लाई लेकर गुजरात पोर्ट की तरफ आ रहा था.

ईरान ने कहा कि होर्मुज से कमर्शियल जहाज हमारे बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं. इसके बिना हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं. ईरान ने कहा कि अभी होर्मुज में हालात वैसे नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिकी हमलों से पहले थे. इसलिए हमले किए गए. कतर और अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया. अमेरिका ने ईरान पर एक्शन लेने की बात भी कही थी.

अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर गिरा

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए. ईरान के पोर्ट सीरिक, केश्म और बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए हैं.

जंग शुरू होने से दुनिया के लिए कितनी चिंता की बात?

ईरान-अमेरिका की जंग से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है.

जंग शुरू होने से LNG की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने कतर और बहरीन में जबावी कार्रवाई की है.

एशिया के एनर्जी इंपोर्टर देशों में भारत भी शामिल है. ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं.

जंग शुरू होने से समुद्री बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है.

ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है.

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भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

भारत तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है. खाड़ी क्षेत्र उसके प्रमुख सप्लायर हैं. ऐसे में अगर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुकती है या तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में पेट्रोल-डीजल, LPG और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट की लागत बढ़ सकती है. हालांकि, भारत आमतौर पर एनर्जी सोर्सेज में विविधता बनाए रखता है. यानी हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहते. फिर भी लंबे समय तक संकट रहने पर आर्थिक असर से पूरी तरह बच पाना आसान नहीं होगा.

आगे क्या हो सकता है?

ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी है. दोनों देश एक-दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है?

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल-51 के तहत अगर किसी देश पर हमला होता है, तो उसे आत्मरक्षा में सीमित जवाबी कार्रवाई करने का हक है. हालांकि, इससे संघर्ष फिर बढ़ सकता है.

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