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What Is Delimitation Of Lok Sabha Seats Meaning Formula Method Process Parliament Special Session Key Takeaways

क्या होता है परिसीमन? जिसके जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने जा रही सरकार, इससे किस राज्य को फायदा और किसे नुकसान

वर्तमान में एक सांसद पर औसतन 25 से 30 लाख की आबादी का भार है. लोकसभा की क्षमता बढ़ाकर 850 करने से एक सांसद के लिए अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचना और विकास कार्य करना अधिक आसान हो जाएगा. यही कारण है कि नई संसद भवन की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है (AI जेनरेटेड)

केंद्र सरकार भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रही है. संविधान के 131 संशोधन विधेयक 2026 के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. साथ में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को जल्द लागू किया जाएगा. इस संशोधन बिल के तहत लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है. इसके लिए गुरुवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है.

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ-साथ एक शब्द की चर्चा हर तरफ हो रही है. ये शब्द है परिसीमन. आइए जानते हैं आखिर ये परिसीमन होता क्या है? इसके जरिए कैसे संसद और विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? परिसीमन का फॉर्मूला क्या होगा? इसके बाद किन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी और किन्हें नुकसान हो सकता है?

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परिसीमन क्या है?

परिसीमन का अर्थ है लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया. ये काम जनसंख्या के आधार पर किया जाता है. इसके लिए अलग से एक आयोग बनता है. इसका नोटिफिकेशन भारत राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जाता है. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसके आदेशों की कॉपी लोकसभा और विधानसभा में रखी जाती है, लेकिन उन्हें इसमें संशोधन करने की परमिशन नहीं होती.

परिसीमन की जरूरत क्यों?

1971 के बाद देश में 5 बार जनगणना हो चुकी है. आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी. 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण टाल दी गई थी. ये अब तक नहीं हो पाई है. आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी. यानी 1971 के मुकाबले 2.25 गुना ज्यादा, लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ीं. ऐसे में सवाल है कि इतने साल बाद भी हम उसी फॉर्मूले पर क्यों टिके हुए हैं? 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी. नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी. अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है.

कैसे होगा परिसीमन?

इसके लिए सरकार एक बिल लाएगी. चूंकि, 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है. इसलिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में मौजूद प्रावधान को हटाने के लिए बिल ला रही है. इस प्रावधान के कारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक सीटों का नया पुनर्समायोजन नहीं किया जा सकता था. ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खोलना चाहती है. परिसीमन विधेयक, 2026 के तहत केंद्र सरकार एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी.

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सबसे पहले कब हुआ था परिसीमन?

भारत में सबसे पहला परिसीमन आयोग 1952 में 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठित किया गया था. हालांकि, इससे पहले 1950-51 में परिसीमन का एक शुरुआती प्रयास किया गया था. पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी. 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में पहली बार परिसीमन हुआ. इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 522 बढ़कर 543 हो गई. 2002 में 2001 की जनगणना के आधार पर परीसीमन हुआ था, लेकिन तब सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया गया था.

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परिसीमन का फॉर्मूला क्या होगा?

परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है. प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकी संतुलन (डेमोग्राफिक बैलेंस) को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार जा रहा है.

कुछ राज्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)के जरिए परिसीमन किया जाएगा. इसके तहत लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% बढ़ाकर 850 के आसपास कर दी जाएंगी.

हर राज्य की मौजूदा सीटों में भी उसी अनुपात में 50% की वृद्धि की जाएगी. यानी जिस राज्य का आज लोकसभा में जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, परिसीमन के बाद भी उसका पर्सेंटेज बिल्कुल उतना ही रहेगा. न किसी का राजनीतिक कद घटेगा और न ही किसी को अनुचित लाभ मिलेगा.

समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होगा?

तमिलनाडु-पुडुचेरी में लोकसभा की 40 सीट है. उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटों से 14 सीट बढ़ती हैं, तो इसकी आधी यानी 7 सीट तमिलनाडु-पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है. आसान भाषा में समझें तो

आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्‌टी में बढ़ेंगी, उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेगी.

अल्पसंख्यक बहुल सीटों का क्या होगा?

देश के 85 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यकों की आबादी 20%से 97%तक है. इन सीटों पर जनसांख्यिकी संतुलन कायम रखने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों को नए सिरे से ड्रॉ किया जा सकता है.

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किन राज्यों में कितनी बढ़ या घट जाएंगी सीटें?

तमिलनाडु के पास वर्तमान में लोकसभा की 39 सीटें हैं. अगर परिसीमन सिर्फ 2011 की जनगणना के आधार पर होता, तो उसे केवल 49 सीटें मिलती. इससे उसका राष्ट्रीय अनुपात गिर जाता. लेकिन सभी राज्यों का हिस्सा आनुपातिक रूप से 50% बढ़ाने के फॉर्मूले के अनुसार, अब तमिलनाडु के पास 59 सीटें होंगी.

के पास वर्तमान में लोकसभा की 39 सीटें हैं. अगर परिसीमन सिर्फ 2011 की जनगणना के आधार पर होता, तो उसे केवल 49 सीटें मिलती. इससे उसका राष्ट्रीय अनुपात गिर जाता. लेकिन सभी राज्यों का हिस्सा आनुपातिक रूप से 50% बढ़ाने के फॉर्मूले के अनुसार, अब तमिलनाडु के पास 59 सीटें होंगी. कर्नाटक में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं. 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर यह संख्या 41 होती. लेकिन नए 50% वृद्धि फॉर्मूले के लागू होने पर, कर्नाटक के खाते में अब 42 सीटें आएंगी.

में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं. 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर यह संख्या 41 होती. लेकिन नए 50% वृद्धि फॉर्मूले के लागू होने पर, कर्नाटक के खाते में अब 42 सीटें आएंगी. आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं. सिर्फ 2011 की जनगणना को आधार मानने पर राज्य को 33 सीटें मिलती. लेकिन, फॉर्मूले के तहत अब आंध्र प्रदेश के पास 37 सीटें होंगी.

में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं. सिर्फ 2011 की जनगणना को आधार मानने पर राज्य को 33 सीटें मिलती. लेकिन, फॉर्मूले के तहत अब आंध्र प्रदेश के पास 37 सीटें होंगी. केरल जनसंख्या नियंत्रण में सबसे आगे रहा है. वर्तमान में इसके पास 20 सीटें हैं. 2011 के फॉर्मूले से उसे मात्र 23 सीटें मिलती, जो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता. 50% आनुपातिक वृद्धि के फॉर्मूले से अब केरल की लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी.

जनसंख्या नियंत्रण में सबसे आगे रहा है. वर्तमान में इसके पास 20 सीटें हैं. 2011 के फॉर्मूले से उसे मात्र 23 सीटें मिलती, जो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता. 50% आनुपातिक वृद्धि के फॉर्मूले से अब केरल की लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी. तेलंगाना के पास मौजूदा समय में 17 सीटें हैं. पुरानी जनगणना (2011) के आधार पर इसे 24 सीटें मिलतीं. नए फॉर्मूले के तहत इसमें और वृद्धि होगी और राज्य के पास अब 25 सीटें होंगी.

के पास मौजूदा समय में 17 सीटें हैं. पुरानी जनगणना (2011) के आधार पर इसे 24 सीटें मिलतीं. नए फॉर्मूले के तहत इसमें और वृद्धि होगी और राज्य के पास अब 25 सीटें होंगी. पूर्वी राज्य ओडिशा में अभी लोकसभा की 21 सीटें हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर इसे 28 सीटें दी जाती, लेकिन नए 50% आनुपातिक वृद्धि फॉर्मूले के मुताबिक अब ओडिशा के पास 31 सीटें होंगी.

में अभी लोकसभा की 21 सीटें हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर इसे 28 सीटें दी जाती, लेकिन नए 50% आनुपातिक वृद्धि फॉर्मूले के मुताबिक अब ओडिशा के पास 31 सीटें होंगी. 2011 में यूपी की आबादी देश की कुल आबादी का 16% थी. इस लिहाज से अगर लोकसभा में राज्यों के लिए लोकसभा की सीटें 835 होंगी, तो जनसंख्या के लिहाज से यूपी में ये 80 से बढ़कर 120 से 130 तक हो सकती हैं.

की आबादी देश की कुल आबादी का 16% थी. इस लिहाज से अगर लोकसभा में राज्यों के लिए लोकसभा की सीटें 835 होंगी, तो जनसंख्या के लिहाज से यूपी में ये 80 से बढ़कर 120 से 130 तक हो सकती हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी. यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी.

में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी. यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी. मध्य प्रदेश में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं. तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी.

में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं. तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी. बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है. यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है.

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है. सरकार ने 2023 में संसद के स्पेशल सेशन के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था. उसी दौरान इस बिल को आधिकारिक रूप से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहा गया था. इस बिल के कानून बनने के बाद महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी 273 हो जाएगी. इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है. अब बिल में हुए संशोधनों पर चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है.

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