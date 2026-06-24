Explainer: धर्म के नाम पर विदेशी चंदे पर सरकार का बड़ा एक्शन, NGO को देना होगा पाई-पाई का हिसाब; जानें FCRA पर क्यों मचा बवाल

भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) एक बार फिर चर्चा में है. इस कानून के जरिए केंद्र सरकार ने नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन यानी NGOs पर शिकंजा कसा है. अब NGOs को अपनी पाई-पाई का हिसाब देना होगा.केंद्र सरकार ने FCRA में नया संशोधन करते हुए धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण (Proselytisation) के बीच स्पष्ट रेखा खींच दी है. नए नियमों के तहत अब धार्मिक शिक्षा, आस्था परंपराओं का संरक्षण और पूजा-पद्धति से जुड़ी गतिविधियां तो मान्य रहेंगी, लेकिन धार्मिक परिवर्तन या धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को ‘फेथ-बेस्ड एक्टिविटी’ की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है.
गृह मंत्रालय ने सोमवार (22 जून 2026) को FCRA का नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. इसके तहत अब विदेशी फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को पैसे का ओरिजिनल सोर्स बताना होगा. वहीं, सालाना रिटर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ-साथ ‘डिटेल एक्टिविटी रिपोर्ट’ भी शामिल करनी होगी.
आइए जानते हैं FCRA में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? NGO इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? धार्मिक कैटेगरी में किए बदलावों में किन मामलों को शामिल किया गया है और किन्हें इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है? इस कानून के बाद NGO के लिए कौन-कौन से काम जरूरी हो गए हैं:-
FCRA यानी Foreign Contribution Regulation Act वह कानून है, जो भारत में विदेशी सोर्सेज से मिलने वाली फंडिंग को कंट्रोल करता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी रकम का इस्तेमाल देश की राजनीति, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने के लिए न किया जाए. यह कानून पहली बार 1976 में लागू किया गया था. उस समय सरकार की चिंता थी कि विदेशी शक्तियां राजनीतिक दलों, पत्रकारों, विधायकों और अन्य संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं.
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विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था. इसे 5 अगस्त 1976 को लागू किया गया था.समय के साथ इस कानून को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया है. इस दौरान कई संशोधन भी किए गए.1984 के संशोधन में पहली बार NGOs के लिए विदेशी दान हासिल करने से पहले गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया.फिर 2010 में FCRA में फिर से संशोधन हुए. इसमें 1976 के मूल अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और अधिक कड़े प्रावधानों के साथ FCRA, 2010 लागू किया गया, जो 1 मई 2011 से प्रभावी हुआ.
इसके बाद 2021-2023 में भी इस कानून में कई बदलाव हुए.लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस सख्त किया गया. सरकार का कहना था कि प्रत्येक संस्था की डिटेल जांच की जा रही है. अब 2026 के फिर नए नियम लागू हुए हैं.
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सरकार ने कहा है कि विदेश से फंड पाने वाले NGO को अब FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अपनी एप्लीकेशन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी.
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘पूर्व अनुमति’ के तहत किसी खास मकसद के लिए विदेशी फंड पाने वाले NGO को फंड की दूसरी या उसके बाद की कोई भी किस्त तभी जारी की जाएगी, जब उसने पिछली किस्त का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल कर लिया हो.
डी-एक्टिवेट NGO को लाइसेंस अपने पास रखने से रोकने के लिए सरकार ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में अपनी चुनी हुई गतिविधियों पर विदेशी चंदे से कम से कम 10 लाख रुपये खर्च करने की शर्त रखी है. यानी किसी NGO के लिए अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने या उसे रद्द होने से बचाने के लिए जरूरी है कि वो अपनी 2 साल के विदेशी चंदे का पूरा हिसाब दे.
नियमों के तहत, 2026 से पहले रजिस्टर्ड सभी संस्थाओं को एक साल का समय दिया गया है. इस दौरान उन्हें सरकार को अपने खास मकसद और उन राज्यों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिन्हें वे अपने रजिस्ट्रेशन में बनाए रखना चाहती हैं.
केंद्र सरकार ने बदले हुए नियमों के जरिए फीस का एक नया ढांचा भी लागू किया है. इसके तहत एप्लीकेशन में जोड़े जाने वाले हर अतिरिक्त राज्य या मकसद के लिए 300 रुपये की अतिरिक्त फीस देनी होगी.
कुछ ईसाई संगठनों और चर्च से जुड़े समूहों ने चिंता जताई है कि नए नियमों से धार्मिक और सामाजिक सेवा से जुड़े संस्थानों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है. उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थान विदेशी सहायता पर निर्भर हैं. अत्यधिक निगरानी उनके कामकाज को प्रभावित कर सकती है.
NGO और नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि पहले से ही जटिल अनुपालन व्यवस्था अब और कठिन हो जाएगी. उन्हें आशंका है कि छोटी संस्थाओं के लिए रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण का बोझ बढ़ सकता है.
FCRA का नया संशोधन भारत में विदेशी फंडिंग व्यवस्था को और अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. समर्थकों का कहना है कि इससे विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि आलोचकों को डर है कि इससे नागरिक समाज और धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.
फिलहाल इतना तय है कि अब विदेशी फंड प्राप्त करने वाले NGOs और धार्मिक संगठनों को पहले की तुलना में कहीं अधिक जवाबदेही, विस्तृत रिपोर्टिंग और कड़े अनुपालन नियमों का सामना करना पड़ेगा.
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