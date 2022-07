What is Floor Test: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है, सरकार गठन के बाद सही मायने में शिंदे सरकार (Ek Nath Shinde Govt) की असल परीक्षा आज होनी है. राज्य विधानसभा में नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट (Floor Test in Maharashtra) होगा. एकनाथ शिंदे को इसके जरिए विश्वास मत हासिल करना होगा. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर फ्लोर टेस्ट (What is Floor Test) किस चिड़िया का नाम है, किन परिस्थितियों में इसे कराया जाता है और महाराष्ट्र में इसका क्या इतिहास (Floor Test History in Maharashtra) रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेशों के जरिए इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे.Also Read - आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी महाराष्ट्र की नई सरकार, एकनाथ शिंदे देंगे अग्निपरीक्षा | Watch Video

क्या होता है फ्लोर टेस्ट (What is Floor Test)

फ्लोर टेस्ट एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि मौजूदा सरकार या मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं. यानी कि क्या कार्यपालिका (Executive) को विधायिका (Legislature) का विश्वास प्राप्त है. यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत गवर्नर एक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है.

आसान भाषा में समझें तो सत्तारुढ़ पार्टी या मुख्यमंत्री पर जब बहुमत को लेकर सवाल उठाया जाता है, तो बहुमत का दावा करने वाले पार्टी या गठबंधन के नेता को, विश्वास मत हासिल करना होता है. इसके तहत उन्हें विधानसभा में मौजूद और मतदान करने वालों के बीच अपना बहुमत साबित करना पड़ता है. यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें राज्यपाल की कोई भूमिका या हस्ताक्षेप नहीं होता है.

अब अगर आप फ्लोर टेस्ट के बारे में समझ चुके हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी जानना चाहिए जो इस संदर्भ में दी गई थी. दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट का फैसला दिया है वो ठीक है. कोर्ट ने 1994 के ऐतिहासिक बोमई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा था कि राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार है. उन्होंने कहा था कि अगर गर्वनर को लगता है कि सरकार अल्पमत में है तो वह फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं.

क्या है बोम्मई जजमेंट

साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने जस्टिस बोम्मई एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. कोर्ट ने जस्टिस कुलदीप सिंह की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार गिराने का रास्ता फ्लोर से ही होकर जाता है. उन्होंने कहा था कि बहुमत सिर्फ सदन के पटल पर ही जांचा जाएगा.

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट का इतिहास (Maharashtra Floor Test History)

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का भविष्‍य आज होने वाले फ्लोर टेस्‍ट पर ही टिका हुआ हैं. महाराष्‍ट्र राज्य के गठन के बाद से लेकर अब तक के इतिहास पर नजर डालें जाए तो अब तक सिर्फ एक बार ही सरकार फ्लोर टेस्‍ट में फेल हुई है. महाराष्‍ट्र राज्य का 01 मई 1960 को हुआ था. तब से लेकर अभी तक 14 बार विधासभा चुनाव हो चुके हैं और 20 नेता मुख्‍यमंत्री मुख्‍यमंत्री बन चुके हैं. सियासी इतिहास देखें तो अभी तक एक सिर्फ एक बार ही कोई सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हुई है, जानकर हैरानी होगी कि यह सरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार ही थी.

2014 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बचाई थी अपनी सरकार

आज जैसी स्थिति महाराष्ट्र में 2014 में भी पैदा हुई थीं लेकिन तब देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपनी सरकार को बचा लिया था. 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बना था. उस वक्त मोदी लहर अपने प्रचण्ड रूप में थी, शिवसेना 63 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी. इसके अलावा कांग्रेस को 42 तो एनसीपी को 41 सीटों में जीत मिली थी.