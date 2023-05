Hindi Explainer

Explained: लुकआउट नोटिस क्या होता है, इसे क्यों जारी किया जाता है और यह रेड कॉर्नर नोटिस से कैसे अलग है?

Explained: लुकआउट नोटिस क्या होता है, इसे क्यों जारी किया जाता है और यह रेड कॉर्नर नोटिस से कैसे अलग है?

Explained: लुकआउट नोटिस जारी होने के बारे में आपके कई बार खबरों में पढ़ा होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि लुकआउट नोटिस क्या होता है और इसे क्यों जारी किया जाता है. यह भी जानिए कि यह रेड कॉर्नर नोटिस से कैसे अलग होता है.

लुकआउट नोटिस क्या होता है?

Look out Notice: लुकआउट नोटिस (LOC) कानून की गिरफ्त से फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है. Look out Notice को लुक आउट सर्कुलर भी कहा जाता है. कई बार लुकआउट नोटिस उन लोगों के खिलाफ भी जारी किया जाता है, जिनके लिए कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों की तरफ से अनुरोध किया जाता है. भारतीय नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा-निर्देशों के आधार पर ही जारी किया जाता है. यहां हम आपको उन चार बुनियादी नियमों को बताने जा रहे हैं जिनके आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है.

ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या लॉ एनफॉर्समेंट ऑफिसर किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकता हो. लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए अधिकारी के पास एक अहम ओहदा होना आवश्यक है. जैसे केंद्र सरकार में कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी, राज्य सरकार में कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी और जिला स्तर पर कम से कम सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर रैंक का अधिकारी ही किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मंजूरी दे सकता है. ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पेपर पर छापकर किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए बकायदा एक पूरी प्रक्रिया है. गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए फॉर्म पर ही किसी भारतीय के खिलाफ इमिग्रेशन चेकप्वाइंट पर नोटिस जारी किया जा सकता है. लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी को उस व्यक्ति के खिलाफ समस्त जानकारी एक पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में देना बहुत जरूरी है. जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उसके नाम के अलावा लुकआउट सर्कुलर में उसकी तीन से ज्यादा अन्य पहचान देना जरूरी है. ताकि वह व्यक्ति किसी भी तरह से कानून को धोखा न दे सके. जिस दिन लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद यह अगले एक साल तक वैध यानी वैलिड होता है. हालांकि, लुकआउट सर्कुलर जारी करने वाली एजेंसी एक साल पूरा होने से पहले ही उसका समय बढ़ा सकती है.

अब अगर एक वर्ष पूरा होने पर लुकआउट नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कोई अनुरोध यानी रिक्वेस्ट नहीं आती है तो उसके पास इसे रद्द करने का अधिकार है. हालांकि, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय पुलिस और कोर्ट से जारी लुकआउट नोटिस एक साल में खत्म नहीं होता.

लुकआउट नोटिस और इंटरपोल नोटिस में क्या फर्क है?

लुकआउट नोटिस जारी करने का किसी भी एजेंसी का क्या मकसद होता है? यही कि किसी अपराध या क्राइम का संदिग्ध देश छोड़कर न भाग जाए या किसी ऐसे देश में न चला जाए, जहां से उसे पकड़कर लाना लगभग नामुमकिन हो. इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदिग्ध व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देकर भागा है, किसी भी देश में पहुंचने या वहां से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा जाए.

जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया होता है, जब भी वह किसी अन्य देश में जाता है तो पकड़ा जाता है. उसके पहुंचते ही इमीग्रेशन ऑफिसर तुरंत उस देश को जानकारी देता है, जिसने उसे हिरासत में लेने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था.

क्या अपराधी के पकड़े जानी की गारंटी है लुकआउट नोटिस?

लुकआउट नोटिस किसी अपराधी के पकड़े जाने की गारंटी नहीं है. ऐसे बहुत से अपराधी हैं, जिनके खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी हो रखा है, लेकिन वह दुनियाभर में घूमते हैं. रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद भी कई अपराधी दुनिया के ऐसे देशों में बैठे रहते हैं, जहां उन्हें पुलिस और प्रशासन शरण दिए रहता है.

दरअसल लुकआउट नोटिस भी कई तरह के होते हैं. इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति की देश से बाहर जाने पर रोक होती है. कई बार लुकआउट सर्कुलर किसी व्यक्ति को देश में घुसने से रोकने के लिए भी जारी किया जाता है. यहां तक कि जांच एजेंसियों को जानकारी देने भर के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी होते हैं. लुकआउट नोटिस में व्यक्ति को स्थानीय पुलिस थाने या जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लेने की रिक्वेस्ट भी होती है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया जाता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें