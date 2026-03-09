Hindi Explainer

What Is Mother Of Satan Considered Worlds Most Dangerous Bomb New York Bombing Attempt

'मदर ऑफ सैटन' क्या है? दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में गिना जाने वाला विस्फोटक, क्यों एक बार फिर चर्चा में आया

न्यूयॉर्क में ग्रेसी मेंशन के बाहर ISIS से जुड़े दो युवकों ने 'मदर ऑफ सैटन' नाम के खतरनाक विस्फोटक से हमला करने की कोशिश की. पुलिस ने समय रहते बम बरामद कर लिया और बड़ी त्रासदी टल गई.

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाल ही में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया, जब दो कट्टरपंथी युवकों को एक खतरनाक घरेलू बम के साथ गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि इस बम में ‘मदर ऑफ सैटन’ नाम से कुख्यात विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. ये विस्फोटक आतंकवादी संगठनों के बीच काफी बदनाम है क्योंकि ये बेहद शक्तिशाली माना जाता है.

ये घटना शहर के मेयर के आधिकारिक निवास ग्रेसी हवेली के बाहर हुई, जहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक स्पोर्ट्स ड्रिंक की बोतल में विस्फोटक भरकर उसे टेप से लपेटा और भीड़ की ओर फेंक दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस डिवाइस को इनएक्टिव कर दिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

‘मदर ऑफ सैटन’ क्या है?

‘मदर ऑफ सैटन’ असल में एक रासायनिक विस्फोटक है जिसे तकनीकी रूप से ट्राइएसीटोन ट्राइपरॉक्साइड कहा जाता है. ये एक बेहद शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जो हल्के झटके, गर्मी से भी फट सकता है. इसी वजह से इसे संभालना बेहद जोखिम भरा माना जाता है.

इस विस्फोटक को ‘मदर ऑफ सैटन’ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक और अनियंत्रित तरीके से विस्फोट करता है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ये इतना संवेदनशील होता है कि कभी-कभी इसे बनाने वाला व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता है.

आतंकवादी क्यों करते हैं इस्तेमाल?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आतंकवादी संगठन अक्सर इस विस्फोटक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसे तैयार करने में बहुत महंगे या दुर्लभ पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ती. आम तौर पर बाजार में मिलने वाली कुछ रासायनिक चीजों से ही इसे बनाया जा सकता है.

इसी कारण ये कई बड़े आतंकी हमलों में इस्तेमाल हो चुका है. यूरोप में हुए कई हमलों में भी इसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. इसकी खास बात ये है कि छोटी मात्रा में भी ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और आसपास मौजूद लोगों को घायल या मौत का शिकार बना सकता है.

न्यूयॉर्क की घटना कैसे हुई?

पुलिस के अनुसार इस मामले में दो युवकों इब्राहम कयूमी (19) और अमीर बलात (18) को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों का कहना है कि दोनों युवक इंटरनेट पर चरमपंथी प्रचार से प्रभावित हुए थे और कथित तौर पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे.

घटना उस समय हुई जब एक विवादित प्रदर्शन के दौरान दो अलग-अलग समूह आमने-सामने आ गए. इसी दौरान आरोपियों ने विस्फोटक से भरी बोतल भीड़ की ओर फेंक दी. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस डिवाइस को सुरक्षित तरीके से कब्जे में ले लिया.

पुलिस और जांच एजेंसियों की प्रतिक्रिया

न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बरामद डिवाइस कोई मजाक या नकली बम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) था जो गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था. पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने कहा कि अगर यह विस्फोट हो जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी.

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. बाद में उनके घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया, जहां एक और संदिग्ध बोतल बरामद हुई जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया.

जांच अभी जारी

इस मामले की जांच अब संघीय एजेंसियां भी कर रही हैं. अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इस मामले में शामिल किया गया है. अधिकारियों के अनुसार बरामद विस्फोटक का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे कैसे तैयार किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि इन्हें छोटे और साधारण उपकरणों में छिपाकर ले जाया जा सकता है.

क्यों खतरनाक है ये विस्फोटक?

एक्सपर्ट्स के अनुसार ‘मदर ऑफ सैटन’ को दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है क्योंकि ये बेहद संवेदनशील होता है और बहुत छोटी मात्रा में भी बड़ा विस्फोट कर सकता है. यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेती हैं.

