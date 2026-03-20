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क्या होता है इंडस्ट्रियल डीजल? ये नॉर्मल फ्यूल से कितना अलग? इसके दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

जब इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होता है, तो इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आम आदमी की जेब तक भी पहुंचता है. आइए समझते हैं इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने से आपको अब किन-किन चीजों और सेवाओं के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा.

Published date india.com Updated: March 20, 2026 4:27 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
क्या होता है इंडस्ट्रियल डीजल? ये नॉर्मल फ्यूल से कितना अलग? इसके दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
नॉर्मल पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. ये आपको पहले के रेट पर ही मिलते रहेंगे.

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका मिलकर 21 दिनों से ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं. इस जंग का असर कमोडिटी प्राइस से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर दिखने लगा है.ईरान का होर्मुज स्ट्रेट रूट बंद होने से तेल और गैस के जहाज फंसे हुए हैं. इससे सप्लाई रूक गई है. लिहाजा सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं. इंडस्ट्रियल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. फिलहाल नॉर्मल पेट्रोल और डीजल पुराने दाम पर ही मिलता रहेगा. आइए समझते हैं प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल क्या होता है? ये नॉर्मल फ्यूल से कितना अलग? इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल कहां-कहां होता है? इनके दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर होगा?

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क्या होता है इंडस्ट्रियल डीजल?
इंडस्ट्रियल डीजल (Industrial Diesel) एक खास तरह का फ्यूल है. ये नॉर्मल ऑटोमोटिव डीजल की तुलना में कम रिफाइंड और ज्यादा सल्फर वाला होता है. इससे हेवी इंजिन वाले व्हीकल को लगातार चलने में मदद मिलती है.

सरकार ने कितना बढ़ाया दाम?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत को 87.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.

कहां-कहां होता है इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल?

  • इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने के लिए होता है.
  • बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में मशीनरी को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है.
  • बिजली कटने पर बैकअप पावर देने वाले जनरेटर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल होता है.
  • क्रेन, एक्स्कावेटर, बुलडोजर जैसी भारी मशीनों में ये यूज होता है.
  • कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट वगैरह को चलाने के लिए इंडस्ट्रियल डीजल लगता है.
  • खदानों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और बड़े ट्रकों को चलाने के लिए इंडस्ट्रियल डीजल की जरूरत पड़ती है.
  • कुछ इंडस्ट्री में भट्ठी या बॉयलर चलाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल होता है.

क्या होता है प्रीमियम पेट्रोल
अगर आप अपनी कार या बाइक की परफॉर्मेंस और इंजन की लंबी उम्र को लेकर फिक्रमंद हैं, तो ‘प्रीमियम पेट्रोल’ आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है. नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले इसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, जो इंजन के अंदर फ्यूल को समय से पहले जलने (नॉकिंग) से रोकता है. ‘प्रीमियम पेट्रोल’ आपके व्हीकल को स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

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कैसे पहचानेंगे कौन सा है प्रीमियम पेट्रोल?
प्रीमियम पेट्रोल में खास तरह के क्लीनिंग एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जो इंजन के इंटरनल पार्ट्स और फ्यूल इंजेक्टर्स पर जमी कार्बन की परत को साफ करते हैं, जिससे न केवल माइलेज में सुधार होता है बल्कि इंजन की ताकत भी बढ़ती है. प्रीमियम पेट्रोल BPCL का स्पीड, HPCL का पावर और IOCL का XP95 के नाम से बिकता है.

कितनी बढ़ाई गई इसकी कीमत?
‘प्रीमियम पेट्रोल’की कीमत शुक्रवार को ₹2.09-₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दी हैं. यह बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. इस बढ़ोतरी के बाद नई दिल्‍ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 107-112.30 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं, मुंबई में प्रीमियम पेट्रोल 115-120.30 रुपए प्रति लीटर और चेन्‍नई में 112-117.30 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है.

इंडिस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने से आपकी जेब पर क्या होगा असर?

  • जब इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होता है, तो इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आम आदमी की जेब तक भी पहुंचता है.
  • डीजल महंगा होने से ट्रक और दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकलों का किराया बढ़ेगा. इससे हर तरह के सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी.
  • खाने-पीने की चीजों, सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों की ढुलाई लागत बढ़ने से इनके खुदरा दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा.
  • मैन्युफैक्चरिंग, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमत बढ़ने से स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ेगी.
  • इसका असर टैक्सी, कैब और अन्य डीजल-बेस्ड सर्विस के महंगे होने के रूप में भी दिख सकता है.
  • अर्थव्यवस्था में उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई दर (Inflation) में तेजी आ सकती है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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